Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval

Nová kapitola novinářské kariéry Václava Moravce po jeho odchodu z České televize oficiálně začíná. Moderátor se například rozhodl, že s nynějším projektem bude přímo konkurovat nedělní politické debatě veřejnoprávní televize.
Sám Moravec bude na platformě moravec.cz moderovat tři pořady. Ústřední formát přímo naváže na Otázky Václava Moravce. Na politickou diskuzi Poledne s Moravcem se lidé mohou těšit každou neděli. První díl poběží tuto neděli, hosty budou ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a bývalí premiéři Mirek Topolánek a Jiří Rusnok.
Hlavní tvář projektu se bude objevovat i v pravidelných rozhovorech s osobnostmi v pořadu 1:1, v jehož premiéře se objevil končící náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Debatu povede i v pořadu Generace, jenž se bude jednou týdně věnovat jednomu společenskému fenoménu.
Předplatitelé budou mít přístup i k pořadu Populace, v němž budou pravidelně představovány výsledky průzkumů veřejného mínění k aktuálním tématům. Moderovat ho má bývalý redaktor pořadu 168 hodin David Sebíň. Kontexty pak nabídnou reportáže a analýzy věnované zásadním společenským tématům.
Moravec oznámil svůj konec v ČT na závěr posledního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
