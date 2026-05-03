Vracím České televizi peníze, přiznal novinář Moravec

Jan Hrabě

3. května 2026 20:06

Foto: Česká televize

Moderátor Václav Moravec je s Českou televizí nadále ve sporu ohledně konkurenční doložky. Podle svých slov vrací televizi peníze, které dostává po svém březnovém konci ve veřejnoprávním médiu. 

"Platí to, co jsem říkal při svém odchodu. Nechci ani korunu od České televize za práci, kterou jsem neodvedl v rámci konkureční doložky," řekl Moravec na videu, které zveřejnil na sociálních sítích. "Management televize je přesvědčen o opaku. Proto si dopisujeme," vysvětlil uznávaný novinář.

Podle Moravce se obě strany dostaly do absurdní situace. "ČT mi posílá peníze, odesílám ty peníze zpátky," popsal a následně opět zdůraznil, že nechce ani korunu. "V současnosti si Česká televize nezaslouží, aby platila někomu za práci, kterou neodvádí," konstatoval s ohledem na aktuální diskuzi o financování veřejnoprávních médií. 

V doprovodném textu zároveň napsal, že peníze z jeho konkurenční doložky má televize utratit za rozvoj veřejné služby. Poukázal také na usnesení dozorčí komise, která loni dospěla k tomu, že institut konkurenčních doložek je v ČT nadužíván, což v konečném důsledku vede ke značné finanční zátěži.

Moravec oznámil svůj konec ve veřejnoprávním médiu na začátku března na závěr posledního vydání svého pořadu. Podle nedávných informací založil a nechal zapsat společnost Moravec Media, jejímž je jednatelem a jediným majitelem. Všechno tak nasvědčuje tomu, že chce v kariéře pokračovat na vlastní pěst. 

V nejnovějším videu se o příštím zaměstnání zmínil jen stručně. "Co se týče mé budoucnosti, doufám, že brzy pro vás budu mít dobré zprávy," vzkázal lidem. 

