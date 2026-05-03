Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují

Lucie Podzimková

3. května 2026 16:12

Spotify
Spotify Foto: Spotify

Umělá inteligence se začíná prosazovat i na poli hudby. Populární streamovací služba Spotify se rozhodla reagovat. Oznámila totiž, že zavede značku, která odliší ověřené živé umělce od projektů, kdy jsou skladby generované AI. 

Vedle jmen reálných hudebníků se má nově objevit text "Verified by Spotify" (Ověřeno Spotify) a zelená fajfka. Umělci budou muset naplnit jisté podmínky, například propojit účty se svými sociálními sítěmi, informovat o koncertech či nabízet merch. Informovala o tom britská stanice BBC

Například expert Ed Newton-Rex je však přesvědčen, že nové opatření streamovací platformy může poškodit některé opravdové hudebníky, kteří nedokážou naplnit některou z výše uvedených podmínek. Podle jeho názoru by bylo lepší, kdyby společnost označovala hudbu vygenerovanou umělou inteligencí, jak to dělají některé jiné platformy. 

Spotify je v současnosti nejoblíbenější hudební streamovací platformou na světě, která od základů změnila způsob, jakým konzumujeme audio obsah. Od svého založení v roce 2006 ve Švédsku se vyvinula z jednoduchého přehrávače v komplexní ekosystém nabízející desítky milionů skladeb, podcastů a audioknih. 

To, co dělá Spotify skutečným lídrem trhu, jsou však jeho pokročilé algoritmy a personalizace. Funkce jako „Daily Mix“ nebo „Discover Weekly“ dokážou s vysokou přesností analyzovat vkus posluchače a servírovat mu novou hudbu, která ho pravděpodobně zaujme.

Platforma se také stala klíčovým hráčem v podcastové revoluci, když investovala miliardy do exkluzivního obsahu a nástrojů pro tvůrce. Navzdory občasné kritice ohledně výše vyplácených autorských honorářů zůstává Spotify pro většinu uživatelů první volbou díky své dostupnosti napříč zařízeními a sociálnímu aspektu sdílení playlistů.

16. února 2026 10:36

Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí

Související

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.

Harry a Meghan jsou mezi největšími poraženými letošního roku

Princi Harrymu a jeho ženě Meghan v Hollywoodu pšenka zrovna nekvete. Navzdory relativně úspěšné spolupráci s Netflixem. Jedno z respektovaných médií, které se věnuje dění ve filmovém průmyslu, je totiž zařadilo mezi největší poražené letošního roku. 

Více souvisejících

Spotify umělá inteligence (AI) Hudba

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

včera

Aktualizováno včera

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

včera

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

včera

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy