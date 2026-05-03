Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují

Umělá inteligence se začíná prosazovat i na poli hudby. Populární streamovací služba Spotify se rozhodla reagovat. Oznámila totiž, že zavede značku, která odliší ověřené živé umělce od projektů, kdy jsou skladby generované AI.
Vedle jmen reálných hudebníků se má nově objevit text "Verified by Spotify" (Ověřeno Spotify) a zelená fajfka. Umělci budou muset naplnit jisté podmínky, například propojit účty se svými sociálními sítěmi, informovat o koncertech či nabízet merch. Informovala o tom britská stanice BBC.
Například expert Ed Newton-Rex je však přesvědčen, že nové opatření streamovací platformy může poškodit některé opravdové hudebníky, kteří nedokážou naplnit některou z výše uvedených podmínek. Podle jeho názoru by bylo lepší, kdyby společnost označovala hudbu vygenerovanou umělou inteligencí, jak to dělají některé jiné platformy.
Spotify je v současnosti nejoblíbenější hudební streamovací platformou na světě, která od základů změnila způsob, jakým konzumujeme audio obsah. Od svého založení v roce 2006 ve Švédsku se vyvinula z jednoduchého přehrávače v komplexní ekosystém nabízející desítky milionů skladeb, podcastů a audioknih.
To, co dělá Spotify skutečným lídrem trhu, jsou však jeho pokročilé algoritmy a personalizace. Funkce jako „Daily Mix“ nebo „Discover Weekly“ dokážou s vysokou přesností analyzovat vkus posluchače a servírovat mu novou hudbu, která ho pravděpodobně zaujme.
Platforma se také stala klíčovým hráčem v podcastové revoluci, když investovala miliardy do exkluzivního obsahu a nástrojů pro tvůrce. Navzdory občasné kritice ohledně výše vyplácených autorských honorářů zůstává Spotify pro většinu uživatelů první volbou díky své dostupnosti napříč zařízeními a sociálnímu aspektu sdílení playlistů.
