Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. května 2026 9:09

Tramvaje
Tramvaje Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů. 

Dopravní podnik na sociálních sítích upozornil na omezení souvisejících s nedělním pražským maratonem. "Z tohoto důvodu dojde od rána do pozdního odpoledne k etapovitému omezování provozu tramvají a autobusů zejména v centrální části města," uvedl dopravce na sociální síti X. 

Omezení začalo kolem půl osmé ráno a potrvá až do odpoledních hodin. Dotčeny jsou tramvajové linky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 34 a autobusové spoje 118, 124, 176, 194, 196, 197 a 207. 

"S ohledem na uvedené změny doporučujeme v centru města využívat linky metra," vyzval dopravní podnik cestující. 

Letos se koná již jednatřicátý ročník běžeckého závodu Vodafone Maraton Praha 2026, který je neodmyslitelnou součástí světových běžeckých událostí. Pražský maraton je oceněn známkou kvality Elite Světové atletiky a patří mezi elitu světových maratonů. 

1. května 2026 12:43

Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup

Související

Více souvisejících

MHD Praha Tramvaje Metro Praha

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

včera

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

včera

Aktualizováno včera

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

včera

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

včera

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

včera

včera

včera

Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let

Odborníci v posledních dnech bijí na poplach, protože sucho v Česku se prohlubuje. Za březen a duben spadlo nejméně srážek minimálně od roku 1961, potvrdil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy