Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce

Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů.
Dopravní podnik na sociálních sítích upozornil na omezení souvisejících s nedělním pražským maratonem. "Z tohoto důvodu dojde od rána do pozdního odpoledne k etapovitému omezování provozu tramvají a autobusů zejména v centrální části města," uvedl dopravce na sociální síti X.
Omezení začalo kolem půl osmé ráno a potrvá až do odpoledních hodin. Dotčeny jsou tramvajové linky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 34 a autobusové spoje 118, 124, 176, 194, 196, 197 a 207.
"S ohledem na uvedené změny doporučujeme v centru města využívat linky metra," vyzval dopravní podnik cestující.
Letos se koná již jednatřicátý ročník běžeckého závodu Vodafone Maraton Praha 2026, který je neodmyslitelnou součástí světových běžeckých událostí. Pražský maraton je oceněn známkou kvality Elite Světové atletiky a patří mezi elitu světových maratonů.
