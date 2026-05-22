OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující

Jan Hrabě

22. května 2026 18:50

V Brně pokračoval festival Meeting Brno. (22.5.2026)
Druhým dnem v pátek v Brně pokračuje festival Meeting Brno, jehož programu se letos účastní i představitelé sudetských Němců. Na dnešním setkání Brno u jednoho stolu tak nechyběl Bernd Posselt, akci si nenechali ujít ani protestující. 

Na Moravském náměstí se v pátek odpoledne uskutečnilo sousedské setkání, kterého se podle organizátorů z festivalu Meeting Brno zúčastnily osobnosti, které dlouhodobě staví mosty mezi Čechy a Němci. Akce měla hudební doprovod, o ten se postaraly cimbálová muzika Šmytec či soubory základních uměleckých škol. 

Jako o den dříve se do brněnských ulic dostavili i protestující, aby vyjádřili nesouhlas s přítomností zástupců sudetských Němců, které v jihomoravské metropoli reprezentuje především předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. 

Významným bodem celého festivalu bude Pouť smíření, která se uskuteční v sobotu. Letos jde již o 21. ročník této akce, která symbolicky obrací směr tzv. Brněnského pochodu smrti. Před 81 lety bylo z Brna směrem k rakouským hranicím nuceně vyhnáno více než 20 tisíc německy mluvících obyvatel.

Pouť začíná v 9:00 hodin u masového hrobu v Pohořelicích a její účastníci se vydají na symbolickou cestu smíření zpět do Brna. Organizátoři v této chvíli registrují již 1200 přihlášených účastníků. Letošního pochodu se chystá osobně zúčastnit i řada známých tváří veřejného a kulturního života, například hokejová legenda Dominik Hašek, herci Sarah Haváčová a David Prachař nebo delegace členů Senátu Parlamentu ČR v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem.

Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval

