Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio

Libor Novák

22. května 2026 13:51

Marco Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během ministerského zasedání ve Švédsku oznámil, že nadcházející vrcholná schůzka Severoatlantické aliance v Ankaře bude patřit k nejdůležitějším summitům lídrů v celé historii NATO. Hlavním důvodem je nutnost reagovat na otevřené zklamání prezidenta Donalda Trumpa z toho, jakým způsobem aliance přistoupila k americkým vojenským operacím na Blízkém východě. Podle šéfa americké diplomacie se tento zásadní rozpor nepodaří vyřešit okamžitě, ale bude vyžadovat podrobné jednání na nejvyšší úrovni hlav států za přibližně šest týdnů.

Rubio v této souvislosti zmínil také nedávné americké oznámení týkající se Polska a přesunu vojenských sil. Zdůraznil však, že Spojené státy mají globální závazky, které musí plnit, což od nich vyžaduje neustálé přehodnocování rozmístění vlastních jednotek ve světě. Podle jeho slov se v žádném případě nejedná o sankční nebo trestný krok vůči spojencům, ale o dlouhodobě plánovaný a probíhající proces. Ministr zároveň dodal, že v rámci NATO stále existuje obrovský prostor pro prohlubování spolupráce, zejména v oblasti obranného průmyslu.

Analytici si všímají, že Rubiem zvolený tón ohledně Trumpova zklamání působí téměř jako varování a předznamenává, že alianci čekají v nadcházejících týdnech velmi ostré debaty. Výrazné politické napětí se očekává právě na červencovém summitu v Turecku. Současné švédské jednání ministrů zahraničí tak slouží především jako příprava půdy a základního rámce pro toto klíčové setkání prezidentů a premiérů.

Kromě vnitroaliančních sporů se americký ministr zahraničí podrobněji vyjádřil k situaci kolem Íránu, kde podle jeho slov došlo v diplomatických rozhovorech s Teheránem k mírnému posunu. Zopakoval však, že základní postoj Washingtonu se nemění a Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň. Spojené státy trvají na vyřešení problému s vysoce obohaceným uranem a požadují okamžité obnovení plné svobody plavby v mezinárodních vodách Hormuzského průlivu.

Právě v této strategické mořské cestě se totiž Írán pokouší zavést vlastní systém mýtného a licenčních poplatků, pro který se navíc snaží získat podporu sousedního Ománu. Rubio jasně deklaroval, že pro žádnou zemi na světě není takové jednostranné zpoplatnění mezinárodní vodní trasy přijatelné. Spojené státy proto společně s Bahrajnem vypracovaly návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která má těmto krokům zabránit, a získaly pro ni historicky nejvyšší počet spolupředkladatelů.

K této americké iniciativě se již připojila naprostá většina členských států NATO a Washington doufá, že zbývající země tak brzy učiní. Problémem však zůstává postoj některých stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří otevřeně zvažují, že budou celou rezoluci vetovat. Rubio takový přístup označil za politováníhodný a vyjádřil naději, že se globální shodu na půdě OSN nakonec podaří prosadit.

