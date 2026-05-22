Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během ministerského zasedání ve Švédsku oznámil, že nadcházející vrcholná schůzka Severoatlantické aliance v Ankaře bude patřit k nejdůležitějším summitům lídrů v celé historii NATO. Hlavním důvodem je nutnost reagovat na otevřené zklamání prezidenta Donalda Trumpa z toho, jakým způsobem aliance přistoupila k americkým vojenským operacím na Blízkém východě. Podle šéfa americké diplomacie se tento zásadní rozpor nepodaří vyřešit okamžitě, ale bude vyžadovat podrobné jednání na nejvyšší úrovni hlav států za přibližně šest týdnů.
Rubio v této souvislosti zmínil také nedávné americké oznámení týkající se Polska a přesunu vojenských sil. Zdůraznil však, že Spojené státy mají globální závazky, které musí plnit, což od nich vyžaduje neustálé přehodnocování rozmístění vlastních jednotek ve světě. Podle jeho slov se v žádném případě nejedná o sankční nebo trestný krok vůči spojencům, ale o dlouhodobě plánovaný a probíhající proces. Ministr zároveň dodal, že v rámci NATO stále existuje obrovský prostor pro prohlubování spolupráce, zejména v oblasti obranného průmyslu.
Analytici si všímají, že Rubiem zvolený tón ohledně Trumpova zklamání působí téměř jako varování a předznamenává, že alianci čekají v nadcházejících týdnech velmi ostré debaty. Výrazné politické napětí se očekává právě na červencovém summitu v Turecku. Současné švédské jednání ministrů zahraničí tak slouží především jako příprava půdy a základního rámce pro toto klíčové setkání prezidentů a premiérů.
Kromě vnitroaliančních sporů se americký ministr zahraničí podrobněji vyjádřil k situaci kolem Íránu, kde podle jeho slov došlo v diplomatických rozhovorech s Teheránem k mírnému posunu. Zopakoval však, že základní postoj Washingtonu se nemění a Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň. Spojené státy trvají na vyřešení problému s vysoce obohaceným uranem a požadují okamžité obnovení plné svobody plavby v mezinárodních vodách Hormuzského průlivu.
Právě v této strategické mořské cestě se totiž Írán pokouší zavést vlastní systém mýtného a licenčních poplatků, pro který se navíc snaží získat podporu sousedního Ománu. Rubio jasně deklaroval, že pro žádnou zemi na světě není takové jednostranné zpoplatnění mezinárodní vodní trasy přijatelné. Spojené státy proto společně s Bahrajnem vypracovaly návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která má těmto krokům zabránit, a získaly pro ni historicky nejvyšší počet spolupředkladatelů.
K této americké iniciativě se již připojila naprostá většina členských států NATO a Washington doufá, že zbývající země tak brzy učiní. Problémem však zůstává postoj některých stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří otevřeně zvažují, že budou celou rezoluci vetovat. Rubio takový přístup označil za politováníhodný a vyjádřil naději, že se globální shodu na půdě OSN nakonec podaří prosadit.
Související
Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce
Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
před 44 minutami
Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej
před 1 hodinou
Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?
před 2 hodinami
Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný
před 3 hodinami
Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO
před 3 hodinami
Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti
před 4 hodinami
Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce
před 5 hodinami
Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy
před 6 hodinami
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
včera
OBRAZEM: Sudetští Němci dorazili do Brna. I se synem Wintona uctili židovské oběti
včera
Zraněný Fico se omlouval novinářům. Vysvětlil, co se mu stalo
včera
Kriminalisté uzavřeli případ z obchodního domu v Hradci Králové. Navrhli obžalobu
včera
Knihovnu Václava Havla rozděluje spor. Vyjádřila se i bývalá první dáma
včera
Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon
včera
Tragické napadení v Pardubicích. Napadená dívka podlehla zraněním
včera
Trapas britského rádia. Oznámilo smrt krále, teď se omlouvá za chybu
včera
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí
včera
Víkendové počasí může nabídnout jednu letošní premiéru, naznačili meteorologové
včera
Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA
včera
Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy
Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.
Zdroj: Libor Novák