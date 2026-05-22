Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje potvrdila v rámci pravidelného hlášení o epidemiologické situaci úmrtí na záškrt. Obětí závažného infekčního onemocnění se stal neočkovaný chlapce předškolního věku z Ostravy. Infekce byla způsobená bakterií Corynebacterium diphtheriae.
V rodině nemocného chlapce byla okamžitě nařízena protiepidemická opatření a všichni její členové podstoupili hospitalizaci na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byli přeléčeni antibiotiky. Kvůli zhoršení zdravotního stavu musel být samotný dětský pacient na konci dubna převezen do pražské Fakultní nemocnice Motol. V této nemocnici však nezletilý chlapec v polovině května následkům onemocnění podlehl.
Hygienická služba na výskyt infekce zareagovala obratem a uvedla, že riziko pro širokou veřejnost je v současné době velmi nízké. Specialisté vytrasovali všechny rizikové kontakty a nařídili protiepidemická opatření také ve školním kolektivu, který chlapec navštěvoval. Ohnisko nákazy se tak podařilo ohraničit a onemocnění se na území regionu dál nešířilo.
Záškrt je nebezpečná infekce, jejímž původcem je bakterie produkující toxin. Nemoc se projevuje vysokou horečkou, silnou bolestí v krku a typickými šedobílými povlaky na mandlích. Agresivní toxin může u nakaženého člověka způsobit udušení, nebo vést k vážnému a trvalému poškození srdečního svalu a nervové soustavy.
Podle ředitelky moravskoslezské hygienické stanice Zuzany Babišové zůstává výskyt záškrtu v České republice poměrně vzácný, a to především díky dlouhodobému pravidelnému očkování. Šéfka krajských hygieniků proto apeluje na rodiče, aby důsledně kontrolovali očkovací status svých dětí. Ke kontrole doporučuje využít aplikaci EZkarta, případně v případě jakýchkoli nejasností obratem kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Statistiky ukazují, že v Moravskoslezském kraji nebyl mezi lety 2000 a 2022 zaznamenán ani jeden případ tohoto onemocnění. Situace se začala měnit v následujících letech, kdy zdravotníci v regionu zachytili celkem šest případů záškrtu.
Další nárůst přinesl loňský rok se čtrnácti nahlášenými případy, přičemž ve většině situací šlo o kožní formu a pouze ve dvou případech o respirační formu infekce. V letošním roce evidují hygienici v kraji k jednadvacátému květnu celkem devět nemocných, přičemž uprostřed května skončil jeden z těchto případů tragickým úmrtím předškolního dítěte.
