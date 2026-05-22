Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný

Libor Novák

22. května 2026 11:46

Očkování, ilustrační foto Foto: Pixabay

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje potvrdila v rámci pravidelného hlášení o epidemiologické situaci úmrtí na záškrt. Obětí závažného infekčního onemocnění se stal neočkovaný chlapce předškolního věku z Ostravy. Infekce byla způsobená bakterií Corynebacterium diphtheriae.

V rodině nemocného chlapce byla okamžitě nařízena protiepidemická opatření a všichni její členové podstoupili hospitalizaci na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byli přeléčeni antibiotiky. Kvůli zhoršení zdravotního stavu musel být samotný dětský pacient na konci dubna převezen do pražské Fakultní nemocnice Motol. V této nemocnici však nezletilý chlapec v polovině května následkům onemocnění podlehl.

Hygienická služba na výskyt infekce zareagovala obratem a uvedla, že riziko pro širokou veřejnost je v současné době velmi nízké. Specialisté vytrasovali všechny rizikové kontakty a nařídili protiepidemická opatření také ve školním kolektivu, který chlapec navštěvoval. Ohnisko nákazy se tak podařilo ohraničit a onemocnění se na území regionu dál nešířilo.

Záškrt je nebezpečná infekce, jejímž původcem je bakterie produkující toxin. Nemoc se projevuje vysokou horečkou, silnou bolestí v krku a typickými šedobílými povlaky na mandlích. Agresivní toxin může u nakaženého člověka způsobit udušení, nebo vést k vážnému a trvalému poškození srdečního svalu a nervové soustavy.

Podle ředitelky moravskoslezské hygienické stanice Zuzany Babišové zůstává výskyt záškrtu v České republice poměrně vzácný, a to především díky dlouhodobému pravidelnému očkování. Šéfka krajských hygieniků proto apeluje na rodiče, aby důsledně kontrolovali očkovací status svých dětí. Ke kontrole doporučuje využít aplikaci EZkarta, případně v případě jakýchkoli nejasností obratem kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Statistiky ukazují, že v Moravskoslezském kraji nebyl mezi lety 2000 a 2022 zaznamenán ani jeden případ tohoto onemocnění. Situace se začala měnit v následujících letech, kdy zdravotníci v regionu zachytili celkem šest případů záškrtu.

Další nárůst přinesl loňský rok se čtrnácti nahlášenými případy, přičemž ve většině situací šlo o kožní formu a pouze ve dvou případech o respirační formu infekce. V letošním roce evidují hygienici v kraji k jednadvacátému květnu celkem devět nemocných, přičemž uprostřed května skončil jeden z těchto případů tragickým úmrtím předškolního dítěte.

Američan s podezřením na ebolu už je v Česku, potvrdila nemocnice

Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?

Oficiální zprávy o nákaze hantavirem, která se rozšířila z výletní lodi MV Hondius, se v posledních dnech nesou v duchu uklidňování veřejnosti. Představitelé vlád i zdravotnických organizací opakovaně zdůrazňují, že situace je pod kontrolou a není důvod k panice. Někteří odborníci však podle CNN varují, že příliš sebevědomá rétorika, kterou označují za úmyslné šíření klidu, může mít opačný účinek a prohloubit úzkost ve společnosti, která má stále v živé paměti pandemii covidu-19.
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci

Bolestivé tropické onemocnění známé jako chikungunya se nyní může šířit prostřednictvím komárů ve většině zemí Evropy. Nová studie ukázala, že díky klimatické krizi a rostoucím teplotám je přenos této nemoci možný ve 29 evropských státech. Vědci varují, že v zemích jako Španělsko nebo Řecko jsou nyní infekce pravděpodobné po dobu více než šesti měsíců v roce. Riziko se však posouvá i dále na sever, přičemž v jihovýchodní Anglii jsou podmínky pro šíření vhodné po dva měsíce v roce.

