Víkendové počasí může nabídnout jednu letošní premiéru, naznačili meteorologové

Dočkáme se v neděli prvních 30 °C tohoto roku? Takovou otázku si položili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kdo jiný by také případně měl znát odpověď. Podle expertů není vyloučeno, že zmíněná teplotní hranice padne.
Během víkendu zesílí advekce teplého vzduchu od jihozápadu do Česka, očekává se teplo a slunečno. Ústav zmínil, že aplikace zatím ani v neděli či v pondělí neočekávají hodnoty přes 30 stupňů, jenže numerické modely v podobných situacích často mírně podhodnocují odpolední maxima.
"Model ICON EU, který má vyšší rozlišení, než tradiční globální modely a do neděle aktuálně už 'vidí', právě na neděli tropickou teplotu modeluje hlavně do Polabí, na Plzeňsko a možná i na jižní Moravu," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Experti budou podle svých slov čekat na další aktualizace modelů, zejména těch s vyšším rozlišením. Už nyní je nicméně jasné, že Česko čeká velmi teplý víkend a začátek příštího týdne.
Podle aktuální předpovědi na webu ČHMÚ mají sobotní nejvyšší teploty vystoupat na 24 až 28 stupňů. Nedělní odpolední maxima vyšplhají ještě o stupeň výše.
Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.
