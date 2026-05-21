Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Libor Novák

21. května 2026 9:23

Organizace spojených národů
Organizace spojených národů Foto: president.gov.ua

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Předložený text rezoluce získal při hlasování širokou podporu, když pro něj zvedlo ruku celkem 141 členských států. Původní návrh tohoto dokumentu vypracoval ostrovní stát Vanuatu, který při jednání zastupoval širší skupinu zemí z různých regionů. Podle vyjádření tamního zástupce je účelem rezoluce především podpořit spolupráci v rámci celého systému OSN a doplnit stávající mezinárodní úmluvy o klimatu.

Proti schválení této klimatické rezoluce se postavilo celkem osm států. Mezi zeměmi, které hlasovaly proti, byly Spojené státy, Rusko, Saúdská Arábie, Írán, Izrael, Jemen, Bělorusko a Libérie. Před samotným hlasováním o celém textu byly podány čtyři pozměňovací návrhy, které se týkaly konkrétních ustanovení, avšak Valné shromáždění tyto úpravy odmítlo.

Česká republika se stala jedinou členskou zemí Evropské unie, která s touto rezolucí Valného shromáždění OSN nevyjádřila souhlas. Česká diplomacie se při středečním hlasování rozhodla zdržet. Tímto postojem se Česká republika zařadila do skupiny dalších 27 států, které zvolily stejný přístup a hlasování se rovněž zdržely.

Mezi zbývajícími sedmadvaceti státy, které se zdržely hlasování, figurují významní globální producenti ropy a zemního plynu. Patří mezi ně například Katar, Bahrajn, Kazachstán nebo Kuvajt. Podle informací z médií přitom před schválením tohoto dokumentu americká diplomacie velmi důrazně varovala ostatní státy před tím, aby rezoluci podpořily.

Schválená rezoluce oficiálně uvítala a podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora v Haagu ze dne 23. července 2025. Podle tohoto soudního orgánu není ochrana klimatu pouze otázkou dobrovolné diplomacie, ale představuje právní povinnost. Tato povinnost vychází z existujících mezinárodních smluv, zvykového práva a také z oblasti lidských práv.

Mezinárodní soudní dvůr ve svém vyjádření dospěl k závěru, že jednotlivé státy nesou právní odpovědnost v případech, kdy nedodržují své závazky v oblasti klimatu. Podle názoru soudu by tak za určitých specifických okolností mohly země zasažené dopady klimatických změn požadovat finanční kompenzace. Státy, které neplní své cíle, tak riskují právní spory o nápravu škod.

Právní experti i ekologičtí aktivisté označují toto stanovisko haagského soudu za naprosto přelomové, ačkoliv samo o sobě není pro státy přímo závazné. Valné shromáždění OSN k tomuto závěru dospělo po debatě, která trvala několik měsíců. Schválená rezoluce označuje toto stanovisko za autoritativní příspěvek k vyjasnění současného mezinárodního práva.

Zástupci států, které prosazovaly změny v textu, však vyjádřili s tímto výkladem zásadní nesouhlas. Například představitel Saúdské Arábie trval na tom, že veškeré klimatické povinnosti musí zůstat striktně omezeny pouze na rámec Pařížské dohody a Kjótského protokolu. Podle něj rezoluce vyvolává mylný dojem, že se zavádějí nové nebo rozšířené závazky nad rámec toho, co bylo dříve kolektivně schváleno.

Podobný kritický postoj zaujaly také Spojené státy, které odmítají přiznat poradnímu stanovisku soudu právní nebo operační váhu. Americká zástupkyně uvedla, že schválený text nesprávně zachází s názorem soudu jako s nezpochybnitelnou autoritou definující závazné povinnosti. Podle Spojených států tento dokument nevhodně vyzývá k plnění závazků, které se opírají o nezávazné závěry, na něž mají členové OSN odlišné názory.

Spojené státy rovněž upozornily, že takto nastavený právní přístup by mohl znamenat nepřípustný zásah do státní suverenity. Podle jejich vyjádření by extenzivní právní pravidlo tohoto typu mohlo omezovat suverénní práva každého jednotlivého státu na regulaci a řízení vlastní energetické politiky. Vanuatu naopak zdůraznilo, že rezoluce nemá rozhodovat spory, přidělovat odpovědnost konkrétním státům ani nahrazovat stávající klimatické dohody.

Valné shromáždění ve schváleném dokumentu vyzvalo všechny státy, aby plnily své závazky vůči mezinárodnímu právu a zajistily ochranu klimatického systému před emisemi skleníkových plynů způsobenými lidskou činností. Zároveň byl požádán generální tajemník OSN, aby po konzultaci s členskými státy předložil na 82. zasedání zprávu s návrhy, jak pokročit v dodržování všech povinností v souvislosti se závěry Mezinárodního soudního dvora. Z původního textu rezoluce však po předchozích vyjednáváních vypadl návrh na vytvoření mezinárodního registru škod, který měl shromažďovat podklady pro případné kompenzační spory.

včera

Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

Více souvisejících

OSN Česká republika Klimatické změny

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

Hormuzský průliv

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

včera

Raúl Castro

Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační foto

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

včera

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

včera

včera

Nemocnice Na Bulovce

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

včera

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

včera

Ilustrační foto

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

včera

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy