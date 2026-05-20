V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.
Za pravděpodobného pacienta nula je označována zdravotní sestra, která zemřela v provinčním středisku Bunia, ale pohřbena byla v hornickém městě Mongwalu. Právě odtud a ze sousedního Rwampara pochází většina podezřelých případů i úmrtí. Podle oficiálních údajů úřady evidují pět set čtrnáct podezřelých případů a sto třicet šest pravděpodobných obětí, přičemž jedno úmrtí bylo zaznamenáno také v sousední Ugandě. Nákaza se již stihla rozšířit i do města Butembo a do povstalci ovládané Gomy v provincii Severní Kivu a hlášena je také z provincie Jižní Kivu.
Situaci komplikuje fakt, že řada lidí zemřela přímo v komunitách bez vědomí úřadů, takže tato úmrtí nemohla být včas vyšetřena. Oficiální hlášení z komunit začaly úřady dostávat až v průběhu května, což potvrzuje, že sledování na nejnižší úrovni selhalo. V Mongwalu byla navíc některá úmrtí mylně připisována čarodějnictví a takzvanému fenoménu rakve, kdy místní věřili, že každý, kdo se dotkne rakve zemřelého, rovněž zemře, což jen oddálilo odhalení skutečné příčiny.
Současný outbreak byl způsoben kmenem Bundibugyo, přičemž v Kongu se doposud setkávali spíše s kmenem Zair. Kmen Bundibugyo způsobil v minulosti pouze dvě epidemie, a to v letech 2007 a 2012, kdy usmrtil přibližně třicet procent nakažených. Tento specifický kmen sice způsobuje vysoké horečky a masivní krvácení, jeho příznaky však mohou být zpočátku méně zřejmé, což vede k tomu, že si lidé nemoc pletou s běžnou malárií. To viru umožnilo šířit se zcela skrytě, k čemuž přispěl i nedostatek testovacích sad, které v provincii původně dokázaly detekovat pouze kmen Zair.
Vážný problém představuje proniknutí viru do velkých městských center, kde chybí adekvátní zázemí. Obyvatelé kritizují, že ani v jednom z velkých měst, jako jsou Bunia, Butembo či Goma, není plně funkční specializované centrum pro léčbu eboly. Ve městě Goma, které je největším centrem na východě země, navíc lidé téměř úplně ignorují základní hygienická opatření, jako je nošení roušek, mytí rukou nebo omezování shlukování, a přednost dávají každodennímu boji o obživu.
Zvládání epidemie dramaticky ztěžuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v oblasti, kvůli němuž jsou v regionu stovky tisíc vysídlených lidí a tamní zdravotnický systém je v troskách. Město Goma je navíc pod kontrolou rebelské skupiny M23 a v okolí Butemba jsou aktivní další milice. Na pomoc zasaženým oblastem v Kongu a Ugandě již Spojené státy vyčlenily nouzovou pomoc ve výši třinácti milionů dolarů a zvažují zavedení cestovních omezení.
Mezi nakaženými je také americký lékař Peter Stafford, který měl pozitivní test během práce v nemocnici v Ituri, kde působil v rámci křesťanské misionářské skupiny společně se svou manželkou a kolegou. Americké úřady již potvrdily evakuaci jednoho svého občana k léčbě do Německa a pracují na evakuaci nejméně šesti dalších Američnů, kteří byli viru vystaveni. Světová zdravotnická organizace kvůli vážnosti situace a potvrzeným případům vyhlásila stav globální zdravotní nouze.
WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.
