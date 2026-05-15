Desítky mrtvých, stovky nakažených. V Kongu vypukla epidemie eboly, CDC se obává dalšího šíření

V Demokratické republice Kongo (DRK) propukla nová epidemie eboly, která si ve východní části země vyžádala již 65 lidských životů. Podle afrických zdravotnických úřadů bylo v provincii Ituri, která sousedí s Ugandou a Jižním Súdánem, doposud zaznamenáno 246 podezření na nákazu touto smrtící krvácivou horečkou.
Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) vyjádřilo vážné obavy z dalšího šíření, neboť v zasažené oblasti se nacházejí hornická města s vysokou mobilitou obyvatelstva, což výrazně komplikuje boj s infekcí.
Ebola je závažné onemocnění s vysokou mírou úmrtnosti, které se šíří přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených lidí, jako je krev nebo zvratky, případně kontaktem s těly zemřelých, například během příprav na pohřeb. Národní výzkumná laboratoř v DRK potvrdila přítomnost viru eboly ve 13 ze 20 dosud testovaných vzorků. Pro Demokratickou republiku Kongo se jedná již o šestnáctou epidemii od roku 1976, kdy byl virus na jejím území poprvé identifikován.
Předchozí epidemie v této zemi obvykle způsoboval zairský kmen eboly, proti kterému již existují účinné vakcíny. Africa CDC však v pátek upozornilo, že první testy naznačují přítomnost jiného typu viru, přičemž kompletní výsledky genetického sekvenování budou k dispozici během následujících 24 hodin.
Zdravotní úřad proto na pátek svolal naléhavou schůzku se zástupci DRK, Ugandy, Jižního Súdánu, Světové zdravotnické organizace (WHO) a farmaceutických společností. Generální ředitel Africa CDC Jean Kaseya zdůraznil, že kvůli čilému pohybu obyvatel mezi zasaženými oblastmi a sousedními státy je rychlá regionální koordinace naprosto zásadní.
Případy nákazy jsou hlášeny především ze zdravotnických zón Mongwalu a Rwampara, přičemž podezření na výskyt onemocnění se objevila i v sousední Bunie. Podle doktora Michaela Heada z britské University of Southampton stojí za pravidelným opakováním epidemií v DRK souběh několika faktorů. Mezi hlavní příčiny řadí blízký kontakt lidí se zvířecími rezervoáry viru, kterými jsou nejčastěji netopýři či kaloni, případně primáti.
Situaci dále zhoršuje migrace obyvatel mezi venkovskými a městskými oblastmi, tropické klima a rozsáhlé pokrytí území deštným pralesem. Úřady se snaží zasáhnout včas, aby se neopakovala situace z let 2014 až 2016, kdy velká epidemie v západní Africe zasáhla na 28 tisíc lidí a způsobila 11 tisíc úmrtí.
Zdroj: Lucie Podzimková