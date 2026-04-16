Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře

Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.
Lev, který je historicky prvním papežem pocházejícím ze Spojených států, se během setkání v největším městě kamerunského anglicky mluvícího regionu důrazně ohradil proti zneužívání náboženského jazyka k ospravedlňování ozbrojených konfliktů. V oblasti, kde vleklý vnitřní konflikt trvá již téměř deset let a vyžádal si tisíce životů, vyzval k „rozhodné změně kurzu“ a k zastavení násilí, které ničí lidské životy i důstojnost.
Napětí mezi Vatikánem a washingtonskou administrativou vyvrcholilo v úterý, kdy se do kritiky zapojil také viceprezident JD Vance. Ten během vystoupení na půdě Georgijské univerzity zpochybnil papežovu upřímnost v teologických otázkách a prohlásil, že pontifik zřejmě nerozumí samotnému konceptu války. Vanceovo vystoupení však doprovázel nesouhlas a pokřikování protiválečných demonstrantů přímo v sále.
Americký viceprezident se ve svém projevu snažil obhájit nutnost vojenské síly historickými příklady a řečnicky se ptal, zda snad Bůh nestál na straně Američanů, kteří osvobozovali koncentrační tábory během holokaustu. Podle Vanceových slov je nesmírně důležité, aby byl papež opatrný, když hovoří o teologii, a aby jeho výroky byly vždy pevně ukotveny v pravdě, čímž přímo reagoval na papežovo tvrzení, že Bůh nikdy nestojí na straně těch, kteří se chopí meče.
Papež Lev XIV. už dříve během své probíhající cesty po Africe zdůraznil, že svět v současnosti naléhavě potřebuje slyšet poselství o jednotě a míru. Reagoval tak na stupňující se kritiku ze strany nejvyšších představitelů Spojených států, kterým se nelíbí papežův odmítavý postoj k probíhající válce v Íránu.
Papežova cesta do Afriky, kterou zahájil v muslimské zemi, podtrhuje jeho roli morální protiváhy vůči administrativě Donalda Trumpa. Lev XIV. odletěl na kontinent jen několik hodin poté, co proti němu americký prezident zahájil nevídaný verbální útok. Trump na sociálních sítích mimo jiné sdílel kontroverzní obrázek, na kterém stylizoval sám sebe do podoby Krista, ačkoliv byl tento příspěvek později smazán.
Ve svém dalším příspěvku Trump vyzval své okolí, aby papeži někdo vysvětlil realitu dění v Íránu. Poukázal především na brutální potlačování vnitřních nepokojů, při nichž mělo být v posledních dvou měsících zabito nejméně 42 tisíc nevinných a neozbrojených demonstrantů. Prezident v této souvislosti znovu zopakoval, že je pro něj naprosto nepřijatelné, aby íránský režim vlastnil jadernou bombu.
Kromě kritiky Vatikánu se Trump v samostatném příspěvku opřel také do Severoatlantické aliance. Podle jeho slov tu NATO pro Spojené státy nebylo v minulosti a nebude zde pro ně ani v budoucnu. Tento útok na alianční partnery přichází v době, kdy je mezinárodní spolupráce kvůli napětí na Blízkém východě podrobována těžké zkoušce a kdy Trump razí heslo, že Amerika je zpět.
Papeže Lva americký prezident v delším nedělním příspěvku označil za slabého v boji proti zločinu a za naprosté selhání v oblasti zahraniční politiky. Trump trvá na tom, že jeho hodnocení je správné a nevidí důvod, proč by se měl za své výroky kát. Tento neústupný postoj dále prohlubuje diplomatickou roztržku mezi Bílým domem a Svatým stolcem, která nemá v moderní historii obdoby.
Ironií osudu je jedním z hlavních architektů učení o spravedlivé válce právě svatý Augustin, jehož památku papež v Alžírsku uctil. Augustin je duchovním otcem augustiniánského řádu, jehož je Lev XIV. členem a bývalým představeným. Papež v letadle zdůraznil, že Augustinovo učení o hledání pravdy a budování společenství bez ohledu na odlišnosti je pro dnešní církev i svět nesmírně aktuální.
Prezident Trump však v úterý večer dal jasně najevo, že nehodlá v konfrontaci polevit. Na své platformě Truth Social označil za „nepřijatelné“, aby Teherán vlastnil jadernou bombu. „Může prosím někdo říct papeži Lvovi, že Írán v posledních dvou měsících zabil nejméně 42 000 nevinných a zcela neozbrojených demonstrantů?“ napsal Trump s tím, že jaderné ambice Íránu jsou pro něj nepřípustné.
Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak
Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně
Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Guardian, generuje současný válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem astronomické zisky pro největší světové ropné a plynárenské společnosti. Sto nejvýznamnějších firem v tomto sektoru vydělávalo během prvního měsíce války v průměru více než 30 milionů dolarů každou hodinu v podobě nezasloužených mimořádných zisků. Mezi hlavními vítězi této situace figurují giganti jako Saudi Aramco, ruský Gazprom či americký ExxonMobil.
Zdroj: Libor Novák