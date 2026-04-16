Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře

Libor Novák

16. dubna 2026 14:42

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu. Foto: Reprofoto AP

Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.

Lev, který je historicky prvním papežem pocházejícím ze Spojených států, se během setkání v největším městě kamerunského anglicky mluvícího regionu důrazně ohradil proti zneužívání náboženského jazyka k ospravedlňování ozbrojených konfliktů. V oblasti, kde vleklý vnitřní konflikt trvá již téměř deset let a vyžádal si tisíce životů, vyzval k „rozhodné změně kurzu“ a k zastavení násilí, které ničí lidské životy i důstojnost.

Napětí mezi Vatikánem a washingtonskou administrativou vyvrcholilo v úterý, kdy se do kritiky zapojil také viceprezident JD Vance. Ten během vystoupení na půdě Georgijské univerzity zpochybnil papežovu upřímnost v teologických otázkách a prohlásil, že pontifik zřejmě nerozumí samotnému konceptu války. Vanceovo vystoupení však doprovázel nesouhlas a pokřikování protiválečných demonstrantů přímo v sále.

Americký viceprezident se ve svém projevu snažil obhájit nutnost vojenské síly historickými příklady a řečnicky se ptal, zda snad Bůh nestál na straně Američanů, kteří osvobozovali koncentrační tábory během holokaustu. Podle Vanceových slov je nesmírně důležité, aby byl papež opatrný, když hovoří o teologii, a aby jeho výroky byly vždy pevně ukotveny v pravdě, čímž přímo reagoval na papežovo tvrzení, že Bůh nikdy nestojí na straně těch, kteří se chopí meče.

Papež Lev XIV. už dříve během své probíhající cesty po Africe zdůraznil, že svět v současnosti naléhavě potřebuje slyšet poselství o jednotě a míru. Reagoval tak na stupňující se kritiku ze strany nejvyšších představitelů Spojených států, kterým se nelíbí papežův odmítavý postoj k probíhající válce v Íránu.

Papežova cesta do Afriky, kterou zahájil v muslimské zemi, podtrhuje jeho roli morální protiváhy vůči administrativě Donalda Trumpa. Lev XIV. odletěl na kontinent jen několik hodin poté, co proti němu americký prezident zahájil nevídaný verbální útok. Trump na sociálních sítích mimo jiné sdílel kontroverzní obrázek, na kterém stylizoval sám sebe do podoby Krista, ačkoliv byl tento příspěvek později smazán.

Ve svém dalším příspěvku Trump vyzval své okolí, aby papeži někdo vysvětlil realitu dění v Íránu. Poukázal především na brutální potlačování vnitřních nepokojů, při nichž mělo být v posledních dvou měsících zabito nejméně 42 tisíc nevinných a neozbrojených demonstrantů. Prezident v této souvislosti znovu zopakoval, že je pro něj naprosto nepřijatelné, aby íránský režim vlastnil jadernou bombu.

Kromě kritiky Vatikánu se Trump v samostatném příspěvku opřel také do Severoatlantické aliance. Podle jeho slov tu NATO pro Spojené státy nebylo v minulosti a nebude zde pro ně ani v budoucnu. Tento útok na alianční partnery přichází v době, kdy je mezinárodní spolupráce kvůli napětí na Blízkém východě podrobována těžké zkoušce a kdy Trump razí heslo, že Amerika je zpět.

Papeže Lva americký prezident v delším nedělním příspěvku označil za slabého v boji proti zločinu a za naprosté selhání v oblasti zahraniční politiky. Trump trvá na tom, že jeho hodnocení je správné a nevidí důvod, proč by se měl za své výroky kát. Tento neústupný postoj dále prohlubuje diplomatickou roztržku mezi Bílým domem a Svatým stolcem, která nemá v moderní historii obdoby.

Ironií osudu je jedním z hlavních architektů učení o spravedlivé válce právě svatý Augustin, jehož památku papež v Alžírsku uctil. Augustin je duchovním otcem augustiniánského řádu, jehož je Lev XIV. členem a bývalým představeným. Papež v letadle zdůraznil, že Augustinovo učení o hledání pravdy a budování společenství bez ohledu na odlišnosti je pro dnešní církev i svět nesmírně aktuální.

Prezident Trump však v úterý večer dal jasně najevo, že nehodlá v konfrontaci polevit. Na své platformě Truth Social označil za „nepřijatelné“, aby Teherán vlastnil jadernou bombu. „Může prosím někdo říct papeži Lvovi, že Írán v posledních dvou měsících zabil nejméně 42 000 nevinných a zcela neozbrojených demonstrantů?“ napsal Trump s tím, že jaderné ambice Íránu jsou pro něj nepřípustné.

Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.

Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě." Je mezi nimi i Česko

Ruské ministerstvo obrany učinilo krok, který evropské politické elity dosud odmítaly brát v potaz. Namísto obecných proklamací o dodávkách zbraní zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.

Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.

Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.

Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.

Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku

Strategie prezidenta Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem prochází zásadní proměnou, když se těžiště operací přesouvá od přímých vojenských úderů k ekonomické válce. Hlavním nástrojem tohoto postupu se stala námořní blokáda íránských přístavů a lodí. Cílem Washingtonu je ukončit vleklý spor bez nutnosti zahajovat další vlnu masivních americko-izraelských útoků.

Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.

Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením. 

Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop

České řidiče čeká ve čtvrtek mírné zlevnění u čerpacích stanic. Ministerstvo financí totiž ve svém pravidelném cenovém věstníku zveřejnilo nové cenové stropy, které jsou oproti těm středečním nižší. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,59 koruny za litr, zatímco u nafty byla horní hranice stanovena na 43,50 koruny za litr.

Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě

Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Guardian, generuje současný válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem astronomické zisky pro největší světové ropné a plynárenské společnosti. Sto nejvýznamnějších firem v tomto sektoru vydělávalo během prvního měsíce války v průměru více než 30 milionů dolarů každou hodinu v podobě nezasloužených mimořádných zisků. Mezi hlavními vítězi této situace figurují giganti jako Saudi Aramco, ruský Gazprom či americký ExxonMobil.

