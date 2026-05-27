Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován

Libor Novák

27. května 2026 15:42

Donald Trump Foto: The White House

Dohoda, kterou americký prezident Donald Trump uzavřel se svou vlastní administrativou o zřízení takzvaného fondu proti zneužívání úřadů (anti-weaponization fund), představuje nejnovější příklad snahy jeho druhé vlády omezit kontrolní mechanismy prezidentské moci. Tento krok má Trumpovi a jeho spojencům zajistit ochranu před budoucím vyšetřováním ze strany kongresových Demokratů či budoucích vlád. Podle právních expertů a bývalých vládních právníků oslovených CNN Trump systematicky odbourává transparentní pravidla zavedená po aféře Watergate, napadá rozpočtové pravomoci Kongresu a odměňuje své loajální příznivce, kteří čelí obviněním z trestných činů spáchaných v jeho zájmu.

Kritizovaný fond disponuje částkou bezmála 1,8 miliardy dolarů a vznikl jako výsledek právně sporné žaloby, kterou Trump vedl proti daňovému úřadu IRS kvůli nezákonnému úniku svých daňových přiznání. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti má fond sloužit k odškodnění Američanů, kteří se stali obětí politicky motivovaného právního boje. Široká kritéria pro čerpání těchto peněz však podle kritiků mohou motivovat svědky k tomu, aby odmítali spolupracovat při vyšetřování prezidentových kroků. Šéf organizace Society for the Rule of Law Gregg Nunziata v této souvislosti uvedl, že Trump korupčním způsobem využívá státní moc k trestání nepřátel a odměňování svých přátel.

Dohoda poskytuje Trumpovi, jeho rodině a firmám rozsáhlou imunitu, která zdaleka přesahuje původně avizované daňové audity. Podle úřadujícího generálního prokurátora Todda Blancheho, který dohodu podepsal a dříve působil jako Trumpův osobní právník, sice ministerstvo spravedlnosti upřesnilo zaměření na civilní záležitosti, text smíru však zakazuje jakékoliv vládní nároky vůči Trumpovu jednání před 19. květnem. Ujednání blokuje federální vymáhání práva u všech kroků, které spadají pod velmi vágní a široce definované pojmy politického boje či zneužívání úřadů, což v praxi znemožňuje revizi prezidentova minulého chování.

Souběžně s tím Trumpova administrativa uplatňuje vůči účastníkům minulých vyšetřování metodu biče a cukru. Prokurátoři a zaměstnanci ministerstva spravedlnosti, kteří se podíleli na kauzách vedených zvláštním vyšetřovatelem Jackem Smithem, byli propuštěni, zatímco obvinění z pohrdání Kongresem proti bývalému Trumpovu poradci Stevu Bannonovi bylo staženo. Naopak bývalý ředitel FBI James Comey a newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová, kteří dříve Trumpa vyšetřovali, nyní sami čelí trestním obviněním. Prezident navíc udělil milost všem odsouzeným za útok na Kapitol a administrativa nevylučuje, že tito lidé dostanou finanční kompenzace z nového fondu.

Trumpův návrat do Bílého domu v lednu 2025 provázela silnější pozice díky precedentu Nejvyššího soudu z roku 2023 o rozsáhlé prezidentské imunitě při oficiálních úkonech. Ministerstvo spravedlnosti nyní využívá tuto doktrínu k odražení civilních žalob souvisejících s událostmi ze 6. ledna a zároveň připravuje nařízení, která mají zablokovat vyšetřování vládních právníků ze strany stavovských advokátních komor. Tyto komory v minulosti odhalily detaily o plánech na zpochybnění výsledků voleb v roce 2020. Ministerstvo však tvrdí, že disponuje vlastním etickým týmem, a mělo by proto jednání svých zaměstnanců prověřovat jako první.

V rámci oslabování vnitřní kontroly exekutivy Trump na začátku svého druhého funkčního období propustil několik generálních inspektorů, kteří měli za úkol odhalovat podvody a zneužívání pravomocí na jednotlivých ministerstvech. Úřad ministerstva spravedlnosti pro právní poradenství navíc letos vydal memorandum, podle něhož prezident již není povinen dodržovat zákon o prezidentských záznamech, vyžadující uchovávání dokumentů Bílého domu pro Národní archiv. Podle této právní teorie Kongres nemá právo schvalovat zákony, které by jakkoliv omezovaly výkon prezidentské moci nebo zasahovaly do vnitřního chodu Bílého domu.

Tento posun v neprospěch parlamentní kontroly je v souladu s konzervativní většinou Nejvyššího soudu, která dlouhodobě podporuje teorii jednotné exekutivy. Soudci již dříve umožnili Trumpovi bez udání důvodu odvolat šéfy nezávislých agentur a loni v nouzovém režimu schválili rozhodnutí administrativy zadržet zahraniční pomoc ve výši 4 miliard dolarů, čímž oslabili rozpočtové právo zákonodárců. Profesor ústavního práva Zachary Price upozorňuje, že nový fond zapadá do vzorce, kdy se exekutiva snaží utrácet peníze bez souhlasu parlamentu a získat tak absolutní kontrolu nad federálními výdaji.

Pokud Demokraté po nadcházejících sněmovních volbách získají většinu, jejich nástroje pro omezení prezidenta budou výrazně slabší než ty, které měli k dispozici v roce 2019. V dřívějších sporech administrativa argumentovala tím, že soudy nemusí vynucovat kongresová předvolání, protože poslanci mohou k poslušnosti využít své rozpočtové pravomoci, což však nynější vývoj popírá. Bývalý právník ministerstva spravedlnosti a Sněmovny reprezentantů Doug Letter v této souvislosti konstatoval, že Trumpovo jednání jde daleko za rámec toho, co tvůrci ústavy předvídali, a jediným skutečným kontrolním mechanismem tak zůstává ústavní žaloba.

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky

NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil podrobnosti o robotických modulech, skákajících dronech a vozidlech, které plánuje vyslat na Měsíc v rámci budování trvalé lunární základny. Mezi společnosti vybrané pro konstrukci těchto strojů patří i Blue Origin, vesmírná firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, dále společnosti Intuitive Machines a Astrobotic. Spojené státy usilují o to, aby američtí astronauti znovu stanuli na povrchu Měsíce ještě před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa v roce 2029.

ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty

Léky, které bylo dosud možné získat výhradně v ordinacích specialistů, budou moci od 1. července předepisovat také praktičtí lékaři. Stovky tisíc pacientů s nemocným srdcem, ledvinami, cukrovkou či dalšími chronickými chorobami tak ušetří čas strávený objížděním odborných ambulancí. Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která tuto úpravu navrhuje, se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení se zkrácenou sedmidenní lhůtou.

Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

Rada míru

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

Hokej, ilustrační fotografie.

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

Lebka svaté Zdislavy, ilustrační fotografie.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

Petr Pavel

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta

Evropská unie zvažuje, že by budoucím členským státům na několik let odepřela právo veta. Tento krok má učinit rozšiřování unijního bloku politicky přijatelnějším v době, kdy se unie snaží o přijetí nových zemí ještě před koncem tohoto desetiletí. Podle plánů, kterými se zabývá Evropská komise, by kandidátské státy, jako je Moldavsko nebo země západního Balkánu, po svém vstupu do EU automaticky nezískaly právo vetovat zahraničněpolitická rozhodnutí či jiné záležitosti schvalované jednomyslně, například otázky zdanění.

