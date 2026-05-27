Tropické počasí sužuje Evropu. Bude to častější, upozorňují experti

Česko zdaleka není jedinou oblastí v Evropě, která se již na konci května potýká s tropickým počasím. S vedry se potýkají na Ostrovech či ve Francii. Podle meteorologů budou podobné extrémy stále častější.
Počasí v západní Evropě již několik dní připomíná letní vlnu veder. "Jediným problémem je, že léto ve skutečnosti ještě nenastalo a v některých oblastech by byly současné teploty extrémní i v létě," upozornili meteorologové na sociální síti X.
Teplotní rekordy padly ve Velké Británii (35 °C na letišti London Heathrow) či v Irsku. Britové zaznamenali i historicky první květnovou tropickou noc, když na stanici Kenley Airfield neklesla teplota pod 21,3 stupně.
Mimořádná je i vlna veder ve Francii, která začala již ve čtvrtek 21. května a má pokračovat až do nadcházejícího víkendu. Pondělí bylo z hlediska průměrné denní teploty nejteplejším květnovým dnem v historii měření. Ve vnitrozemí na jihozápadě a západě Francie stoupala denní maxima i nad 35 °C.
Podle expertů se potvrzuje vývoj z posledních desetiletí. "Nejen výrazný nárůst extrémů související s klimatickou změnou, ale hlavně velmi ostrý nástup léta a letních extrémů, často už během jarních měsíců. Příroda i lidé nejsou připraveni na tak vysoké teploty již na jaře a jsou proto mnohem zranitelnější. Extrémy tohoto typu budou v budoucnosti stále častější," podotkli odborníci.
Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.
Zdroj: Libor Novák