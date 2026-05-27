Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily.
Pavel o české muniční iniciativě promluvil v rozhovoru pro prestižní deník The Financial Times. Podle prezidenta sice projekt pokračuje, ale v menším rozsahu. "Novým problémem je, že finančně přispívá už jen asi devět členských států," řekl prezident s tím, že by se téma mělo otevřít na letním summitu NATO v turecké Ankaře.
Hlava státu zmínila, že iniciativa pomáhala Kyjevu zajistit až polovinu veškeré velkorážní munice. "Takže ji v tomto smyslu nelze snadno ničím nahradit," konstatoval Pavel.
Zmíněný list oslovil i zástupce dalších zemí. Od armádního představitele jednoho ze západních států se dozvěděl, že "některé státy nyní považují za zvláštní platit za něco, co ani není řádně podporováno vládními politiky vedoucí země". Poukazoval tak na stanovisko současné české vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).
Sám Babiš byl ostatně deníkem dotázán a na otázku odpověděl slovy, že vláda chce veřejné prostředky raději využít pro vlastní občany. "Nemáme peníze, takže dostáváme finance od jiných zemí a pak (munici) dodáváme," popsal předseda vlády.
V tuto chvíli není jasné, které země přestaly na muniční iniciativu přispívat. Podle informací Financial Times nadále přicházejí peníze z Německa či některých skandinávských zemí.
Související
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
Petr Pavel , zbraně , Ukrajina , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
před 58 minutami
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
před 1 hodinou
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
před 2 hodinami
Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun
před 2 hodinami
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
před 3 hodinami
Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli
před 4 hodinami
Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli
před 5 hodinami
Tropické počasí sužuje Evropu. Bude to častější, upozorňují experti
včera
Policie řeší nevídaný podvod. Žena z Táborska uvěřila, že jí píše Depp
včera
Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku
včera
Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července
včera
Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy
včera
Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr
včera
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
včera
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
včera
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
včera
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
včera
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
včera
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
včera
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.
Zdroj: Libor Novák