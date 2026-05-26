Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr

Českou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, někdejší odborový předák, bývalý senátor a europoslanec. O Falbrově úmrtí informovaly odbory.
"S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, bývalý dlouholetý předseda ČMKOS, senátor a poslanec Evropského parlamentu," uvedla Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v úterý na facebooku.
Falbr se podle odborářů řadil mezi nejvýraznější osobnosti odborového hnutí po roce 1989, přičemž se významně podílel na budování moderních odborů v České republice.
"Richard Falbr byl charismatický, moudrý a zároveň pragmatický člověk, od kterého se dalo učit. Výrazně přispěl k tomu, že se ČMKOS stala respektovaným partnerem při obhajobě práv zaměstnanců," zavzpomínal nynější odborový předák Josef Středula.
Falbr se po sametové revoluci stal nejprve místopředsedou a následně předsedou ČMKOS, kterou vedl mezi lety 1994 až 2002. V tomto angažmá si vysloužil přezdívku "táta odborů". V druhé polovině 90. let začal působit v politice. V letech 1996 až 2004 byl senátorem za obvod Most. Po vstupu Česka do Evropské unie byl deset let europoslancem. Skončil v roce 2014.
Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací
Zdroj: Jan Hrabě