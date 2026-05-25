Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky.
Česká televize trvá na tom, že dohoda o konkurenční doložce, kterou s Moravcem uzavřela, je stále platná a nebyla ukončena. "Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání, podepsaným v roce 2018," uvedla ČT v neděli, kdy novinář odvysílal první politickou diskuzi pod hlavičkou nového vlastního projektu.
"Konkurenční doložka má především chránit zaměstnavatele, nejde o žádný benefit. ČT proto bude postupovat standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty za porušení závazku," dodala televize.
Moravec hodlá na platformě moravec.cz moderovat tři pořady. Ústředním formátem je politická diskuze Poledne s Moravcem, kde byl v neděli prvním hostem ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Moderátor se bude objevovat i v pravidelných rozhovorech s osobnostmi v pořadu 1:1 a v v pořadu Generace, jenž se bude jednou týdně věnovat jednomu společenskému fenoménu.
Moravec oznámil svůj konec v ČT na závěr posledního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.
Zdroj: Libor Novák