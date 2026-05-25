Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Libor Novák

25. května 2026 13:39

New Orleans, USA
New Orleans, USA Foto: unsplash.com

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Město je téměř kompletně obklopeno mokřady, které dříve fungovaly jako přirozený nárazník proti hurikánům a přívalovým vlnám. Tyto plochy však rychle mizí kvůli vysušování půdy pro novou výstavbu, hloubení kanálů pro ropný a plynárenský průmysl a budování říčních hrází, které zadržují sedimenty. Od třicátých let minulého století tak Louisiana přišla o zhruba pět tisíc kilometrů čtverečních mokřadů.

Studie publikovaná v časopise Nature Sustainability odhaduje, že pobřežní Louisiana čelí vzestupu mořské hladiny o tři až sedm metrů. Následky budou podle vědců drtivé, protože region může přijít o 75 procent zbývajících mokřadů a samotná linie pobřeží se může posunout až o sto kilometrů do vnitrozemí. Autoři zprávy konstatují, že oblast již překročila bod, ze kterého není návratu, a Mexický záliv by mohl New Orleans zcela obklopit ještě před koncem tohoto století.

Vzestup hladiny oceánů ohrožuje pobřežní města po celém světě, včetně New Yorku, Londýna, Bangkoku či Šanghaje. Podle Benjamina Strausse, šéfa klimatického výzkumného institutu Climate Central, je hlavní otázkou pouze to, jak rychle tyto scénáře nastanou a jaký budou mít průběh. Vědci při mapování budoucnosti Louisiany zkoumali i historii a objevili starověké pobřeží ležící padesát kilometrů severně od New Orleans z doby před 125 tisíci lety, kdy byly teploty podobné dnešním, ale oceány byly o tři metry výše.

Profesor geologie Torbjörn Törnqvist z Tulane University potvrzuje, že je velmi pravděpodobné, že hladina moře v budoucnu této výšky opět dosáhne. Lidé přitom pobřežní oblasti Louisiany opouštějí už celá desetiletí. Od ničivého hurikánu Katrina, který v roce 2005 připravil o život téměř 1400 osob, ztratilo New Orleans přibližně čtvrtinu své populace. Tento odchod probíhá ve vlnách, kdy každá větší bouře či záplava vyvolá prudký nárůst počtu odcházejících obyvatel.

Budoucí bouře budou pro město stále hůře snesitelné, přičemž nedávná studie uvádí, že téměř 99 procent obyvatel New Orleans žije ve vysokém riziku záplav. Geografka Wanyun Shao z University of Alabama upozorňuje, že pokud město zasáhne další hurikán podobný Katrině, povodňové škody pocítí téměř každý. Pokud se nepodaří zavést řízený proces relokace, hrozí podle vědců chaotický ústup, který nejvíce zasáhne ty nejchudší vrstvy obyvatelstva.

S poklesem počtu obyvatel se prohloubí stávající sociální nerovnosti, dojde k erozi daňové základny, zhoršení služeb, prudkému nárůstu pojistného a ztrátě hodnoty nemovitostí. Lidé se sice mohou rozhodnout zůstat a investovat peníze do protipovodňových opatření, tím méně prostředků jim však podle Brianny Castro z Yale School of the Environment zbude na případné pozdější stěhování. Otázkou zůstává, zda je rozumné čekat až do momentu, kdy lidé své zdroje zcela vyčerpají a ocitnou se v hluboké krizi.

Příklady úspěšného přesunu měst přitom v historii existují. Švédské město Kiruna za polárním kruhem je postupně pohlcováno dolem na železnou rudu, kvůli jehož rozšiřování začaly praskat a hroutit se budovy. Kiruna se nachází uprostřed plánovaného procesu stěhování, který byl odhlasován v roce 2004 a jehož dokončení se předpokládá v roce 2025. V loňském roce město dokonce přepravilo svůj více než sto let starý kostel do nové lokality na speciálně navrženém podvozku a nové centrum má být hotové příští rok.

Přesun Kiruny se však neobešel bez potíží, obyvatelé se potýkají se zvýšeným nájemným a panují obavy ze ztráty místní kultury a komunity. Brianna Castro je přesto optimistická a věří, že vybudování nového New Orleans na bezpečnějším místě lze provést bez obětování jedinečného ducha města. Jiní odborníci však její optimismus nesdílejí a obávají se, že relokace může městskou komunitu nenávratně roztříštit.

Beverly Wright, zakladatelka Deep South Center for Environmental Justice, jejíž rodina žije v New Orleans po osm generací, upozorňuje, že místní kultura vyrostla z konkrétních sousedství a životních zkušeností. Jako vědkyně sice nepochybuje o existenční hrozbě stoupající hladiny moře, má však velké obavy z toho, jak by přesun probíhal v praxi. Vyjádřila nedůvěru vůči úřadům ohledně ohleduplnosti k černošskému obyvatelstvu s odkazem na vládní reakci po hurikánu Katrina a obává se, že celé generace budou muset začínat od nuly.

Tornqvist zároveň přiznává, že mezi politiky v současné době neexistuje velká vůle začít o plošném stěhování reálně uvažovat. V minulosti sice vznikly snahy získat pro region více času, když byl v srpnu 2023 zahájen rozsáhlý projekt na odklonění sedimentů, který měl posílit mokřady a chránit jižní Louisianu před bouřemi. Tento projekt však v roce 2025 zrušil republikánský guvernér státu Jeff Landry s odkazem na vysoké náklady a škody na rybolovu, což podle autorů zprávy fakticky znamená vzdát se velkých částí pobřeží.

Kancelář guvernéra Landryho na žádost o komentář nereagovala. Törnqvist a Castro nicméně zdůrazňují, že jejich práce nemá být vnímána pouze pesimisticky. Pečlivě naplánované stěhování by naopak mohlo pro New Orleans představovat příležitost stát se lídrem v oblasti udržitelného rozvoje a obnovy pobřeží. Výjimečná zranitelnost pobřeží Mexického zálivu nabízí pohled na to, co v tomto století čeká další pobřežní komunity, protože události, které se zde dějí nyní, v budoucnu postihnou i jiná místa.

před 6 hodinami

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Související

Íránská delegace v Pákistánu

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.
Marco Rubio

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Povodně New Orleans, USA

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Portugalsko, ilustrační foto

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

před 1 hodinou

Vláda

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.

před 1 hodinou

Ropa

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

před 2 hodinami

New Orleans, USA

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

před 3 hodinami

Francie, Paříž, ilustrační foto

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

před 4 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Marco Rubio

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Letní příroda

Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí

Českou republiku čeká týden plný slunce, ve kterém se vystřídají tropické teploty s přechodným ochlazením. Zatímco v úterý a ve středu mohou maxima na jihu Moravy dosáhnout až třicetistupňových hodnot, ve čtvrtek dorazí chladnější vzduch od severu, který denní teploty srazí k čtyřiadvaceti stupňům. O víkendu se pak začne znovu oteplovat, s čímž se však postupně lokálně spojí výskyt přeháněk a bouřek.

včera

Kongo, ilustrační foto

Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?

Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobé urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.

včera

Donald Trump

Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA

Jednání o možné dohodě mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa konstruktivní. Šéf Bílého domu však na své sociální síti Truth Social zároveň zdůraznil, že obě strany musí postupovat uvážlivě a nespěchat, aby byl výsledek zcela správný. Ve svém prohlášení dal jasně najevo, že Teherán musí bezpodmínečně pochopit, že Spojené státy nikdy nedovolí, aby disponoval jadernou zbraní.

včera

MS v hokeji

Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději

Sobotní večerní program hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku přinesl další nečekaný výsledek a další problémy pro dalšího favorita. Poté, co ve skupině A zaváhali nejprve v ten samý den v poledne Američané, kteří nestačili na Lotyše a zkomplikovali si tím tak svoji cestu do čtvrtfinále, poněkud překvapivě se vyřazovací boje vzdálily po sobotě i Švédům ve skupině B. Ti totiž překvapivě nezvládli severské derby s Norskem, které prohráli 2:3 a boj o postup mezi nejlepších osm týmů tak už Švédové přestávají mít ve vlastních rukách. To Němci nažhaveni zaváháním Američanů ve skupině A zapnuli motory a Rakušany, kteří si mohli už nyní zajistit postup do čtvrtfinále, porazili s přehledem 6:2 a zůstávají tak nadále ve hře o postup. Domácí Švýcaři si pokračují ve vlastní soutěži, v níž porážejí jednoho po druhém, naposledy si tedy smlsli na Maďarech 9:0.

včera

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře

V centru Prahy se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj nesouhlas s plánovanou reformou financování veřejnoprávních médií. Protestní akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Hlavním cílem demonstrantů je zastavit návrh zákona, který by zrušil dosavadní koncesionářské poplatky a nahradil je přímým financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Pokojný protest odstartoval úderem šestnácté hodiny na zaplněném Staroměstském náměstí, odkud se dav následně vydal na pochod městem.

včera

Modžtaba Chámeneí

USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí

Navrhovaná mírová dohoda mezi Teheránem a Washingtonem stále vyžaduje oficiální schválení ze strany íránského nejvyššího vůdce a tamní rady národní bezpečnosti. Podle prohlášení tamních představitelů je před odesláním dokumentu k ratifikaci nejvyššímu vůdci Modžtabovi Chámeneímu nutné vyjasnit ještě jeden nebo dva body, aby text plně odpovídal požadavkům Íránu. Tuto skutečnost již íránská strana předala pákistánským prostředníkům, kteří v diplomatických jednáních fungují jako mediátoři.

včera

Prezident Trump

Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump svým rozhodnutím pozastavit prodej zbraní na Tchaj-wan v hodnotě čtrnácti miliard dolarů vysílá jasný signál, že Spojené státy jsou ochotny opustit své partnery v Asii. Tento krok přichází bezprostředně po jeho oficiální návštěvě čínského vůdce Si Ťin-pchinga. Trump se tímto příklonem k Pekingu otevřeně odvrací od dlouhodobé americké politiky takzvané strategické nejednoznačnosti, která po desetiletí definovala křehké vztahy vůči Tchaj-wanu, jejž si Čína nárokuje jako své vlastní území.

včera

Petr Macinka

Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec zahájil provoz svého nového mediálního projektu na internetové platformě Moravec.cz. Vůbec prvním formátem, který divákům v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě představil, byl diskuzní pořad Poledne s Moravcem. Tento krok přišel zhruba dva měsíce poté, co novinář v březnu po jedenadvaceti letech ukončil své působení ve veřejnoprávní televizi. Svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že za tehdejších podmínek již nemohl garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, přičemž zmínil i předcházející týdny plné tlaku.

včera

OBRAZEM: Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu

Na brněnském výstavišti v jednom z největších pavilonů pokračují Sudetoněmecké dny, kterých se účastní přibližně tři tisíce lidí. Během hlavního nedělního shromáždění vystoupil zástupce předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hörtler, který jednoznačně odmítl, že by Němci požadovali jakékoli navrácení majetků. Zdůraznil, že cílem je naopak pracovat na společné kultuře a budovat živý most pro budoucnost Evropy. Podle něj se tímto sjezdem, který se poprvé v dějinách koná v České republice, uzavírá bolestný kruh, o čemž mnoho jejich rodičů a prarodičů celý život snilo.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy