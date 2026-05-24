Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději

Sobotní večerní program hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku přinesl další nečekaný výsledek a další problémy pro dalšího favorita. Poté, co ve skupině A zaváhali nejprve v ten samý den v poledne Američané, kteří nestačili na Lotyše a zkomplikovali si tím tak svoji cestu do čtvrtfinále, poněkud překvapivě se vyřazovací boje vzdálily po sobotě i Švédům ve skupině B. Ti totiž překvapivě nezvládli severské derby s Norskem, které prohráli 2:3 a boj o postup mezi nejlepších osm týmů tak už Švédové přestávají mít ve vlastních rukách. To Němci nažhaveni zaváháním Američanů ve skupině A zapnuli motory a Rakušany, kteří si mohli už nyní zajistit postup do čtvrtfinále, porazili s přehledem 6:2 a zůstávají tak nadále ve hře o postup. Domácí Švýcaři si pokračují ve vlastní soutěži, v níž porážejí jednoho po druhém, naposledy si tedy smlsli na Maďarech 9:0.
Už od úvodních minut severského derby bylo vidět na favoritech ze Švédska, že do tohoto utkání vstoupili s tím, že se nemůže nic zásadního stát. A to se jim nakonec stalo osudným. V 10. minutě tuto bohorovnost začali trestat Norové, tehdy konkrétně Steen, jenž proměnil přesilovou hru. Tu v první třetině dostali i Švédové a i oni nabídnutou početní výhodu využili. Tentokrát se mezi střelce tohoto zápasu zapsal jeden ze švédských talentů na tomto MS Stenberg, 1:1. Jenže Norové si ve druhé třetině zápasu vzali své vedení zpátky, když se opět trefil Steen a dali tak Švédům na vědomí, že se jich tak po zbytek zápasu nezbaví.
A to i přesto, že se žlutomodře oděným hokejistům se třemi korunkami na hrudi podařilo v závěrečné dvacetiminutovce vyrovnat na 2:2 zásluhou Raymonda. Když si Švédové mysleli, že by to mohli dotáhnout do očekávaného vítězného konce, chybovali při rozehrávce během své přesilovky tak nešťastně, že z toho byl gól Salstena na 3:2. Ke konci se Švédům podařilo při závěrečném tlaku trefit jen tyčku a protože ani hra bez gólmana jim nepomohla, můžou nyní zpytovat svědomí za svůj přístup k tomuto zápasu. Kdoví, jestli tímto zápasem nepřišli o postup do čtvrtfinále.
V něm naopak rozhodně budou domácí Švýcaři, kteří pokračují ve spanilé jízdě a bez potíží zneškodnili dalšího soupeře, konkrétně nyní Maďarsko. V šestém zápase si připsali šestou výhru, když Maďary porazili s přehledem 9:0, přičemž o hattrick v tomto duelu se v rozmezí pěti minut postaral bek Roman Josi.
Hattrick v sobotu vstřelil i Němec Reichel, jenž tak významně pomohl udržet Němcům naději na postup ze skupiny. Podílel se tak na vítězství 6:2, když se nejprve jako střelec, ale pak i jako přihrávající podepsal pod obratem z 0:1 na 2:1. Až ve 46. minutě se dočkal Reichel své druhé přesné trefy, aby pak dopomohl k odskočení v závěru od výsledkově dotěrných Rakušanů na konečných 6:2, když vstřelil pátý německý gól při přesilovce pět na tři v 52. minutě.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (23.5.2026):
Skupina A (Curych):
Švýcarsko – Maďarsko 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 19. Josi (Jäger, Riat), 21. Josi, 23. Josi (Hischier, Andrighetto), 32. Meier (Moser), 34. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 36. Thürkauf (Andrighetto, Malgin), 40. Andrighetto (Moser, Berni), 53. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 56. Knak (Josi).
Rozhodčí: Schrader (Něm.), Wannerstedt (Nor.) – Gustafson (USA), Rampír (ČR). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10 000
Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Baechler. Trenér: Cadieux
Maďarsko: Vay (34. Bálisz) – Stipsicz, Kiss, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebök, Papp – B. Horváth, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Nemes – Vincze, K. Nagy, Ravasz – Sárpátki. Trenér: Majoross
Rakousko – Německo 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Branky a nahrávky: 23. Wallner (Harnisch, Stapelfeldt), 49. Rohrer (Schwinger, Nickl) – 24. Reichel (Samanski, Tiffels), 34. Samanski (Tiffels, Reichel), 46. Reichel (Seider, Samanski), 49. Wiederer (Seider, Krämmer), 52. Reichel (Tiffels, Michaelis), 55. Ehl (Michaelis, Dove-McFalls)
Rozhodčí: Borga (Švýc.), Brander (Fin.) – Davidonis (Lot.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 5:1. Využití: 2:0. Diváci: 9685
Rakousko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik. Trenér: Bader
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann , Mik, Hüttl, Gawanke – Tiffels, Samanski, L. Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder. Trenér: Kreis
Skupina B (Fribourg):
Norsko – Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 10. N. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. N. Steen (H. Ö. Salsten), 50. E. Ö. Salsten (Rönnild) – 23. Stenberg (J. Berglund, Björck), 44. Raymond.
Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Oslabení: 2:0. Diváci: 5417
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Pettersen, Koblar – Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen – E. Ö. Salsten, Eriksen, Rönnild – N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund – Elvsveen. Trenér: P. Thoresen
Švédsko: Soderblom – J. Larsson, Ekholm, A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Persson, Hägg, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, J. de la Rose, L. Karlsson – Asplund, Sundqvist, Holmström – Grundström, J. Berglund, Silfverberg – Petersson. Trenér: Hallam
