Mírovou dohodu s Íránem podepíšeme dnes, oznámil Trump

Lucie Podzimková

14. června 2026 8:26

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA a Írán by v neděli měly podepsat mírovou dohodu. Podle Trumpa se Teherán zaváže k tomu, že nevyvine jadernou zbraň. Očekává se také bezproblémové obnovení lodního provozu v Hormuzském průlivu. 

Trump nejprve zmínil, že předchozí Obamova dohoda vedla k tomu, že Írán už před šesti lety mohl mít jadernou zbraň. "Moje dohoda s Íránem je pravý opak. Zeď, která brání jaderné zbrani. Popravdě už jadernou zbraň nechtějí, ani ji mít nebudou," napsal politik na sociální síti Truth Soical.

Podle Trumpa má být dohoda podepsána dnes, ihned po podpisu se bez jakýchkoliv omezení otevře Hormuzský průliv. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

"Naše vztahy s Íránem jsou úplně jiné a lepší, než je měly předchozí administrativy. V pravý čas, až bude klid, se tam vydáme a získáme jaderný prach, který je pohřbený hluboko pod horami díky našim krásným bombardérům B-2 a jejich skvělým pilotům," pokračoval americký prezident. 

Trump prohlásil, že se těší na další spolupráci s Íránem a zeměmi Blízkého východu. "Snad poběží tento proces rychle, jednoduše a bez problémů. Pokud ne, máme připravenou ultimátní alternativu, kterou snad nebudeme muset znovu použít," dodal. 

Mírová dohoda podle íránského ministra zahraničí Abbáse Aráqčího počítá s ukončením americké blokády Íránu. Rozhovory ohledně jaderného programu mají začít až později. Aráqčí nicméně v pátek přiznal, že mezi členy nejvyššího vedení státu má návrh příznivce i odpůrce, přičemž zatím nepadlo žádné definitivní rozhodnutí.

Američtí představitelé před víkendem uvedli, že dohoda počítá s opětovným otevřením Hormuzského průlivu i okamžitým ukončením americké blokády. Po podpisu má následovat šedesátidenní epizoda, kdy se bude jednat o íránském jaderném programu.

Podle dostupných informací se zatím nepočítá s uvolněním zmrazených íránských aktiv. Po fázích má ovšem dojít k reintegraci Íránu do světové ekonomiky. Teherán by měl také přestat podporovat proxy skupiny v regionu Blízkého východu, například Hizballáh nebo Hamás. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době sice platí příměří, přesto docházelo i ke vzájemným útokům. 

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