Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

David Holub

31. května 2026 23:55

Hokej, ilustrační fotografie.
Hokej, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.

Začátek finálového klání mezi Švýcarskem a Finskem nebyl tak opatrný, jako následující minuty a třetiny. Už po šesti minutách hry tu byla první příležitost, o kterou se postaral Määtä. Ten se snažil před brankářem Genonim dostat se ke kotouči a nakonec ho jen ztečoval do prostoru, kde byl připravený fantom ve švýcarské brance. Poté dostali domácí hokejisté možnost přesilové hry, ale protože využita nebyla, mohli směle sami Seveřané zahrát si hned dvě početní výhody. Právě v této pasáži se začali Finové pomalu ale jistě rozehrávat, když nejprve ve 14. minutě trefil Lehtonen tyč, aby půlminutu na to přišla finská radost. To se totiž Lundellovi podařilo dorazit puk ze vzduchu za Genoniho záda. Tato radost ale netrvala příliš dlouho, neboť rozhodčí u videa seznali, že gól byl dosažen po hře vysokou holí. V přesilovce Finové spoléhali od začátku a ž do konce na jednu pětici, ale ani takováto taktika jim nepomohla k tomu, aby v první třetině regulérně skórovali.

Navíc krátce před přestávkou byli vyloučeni v jeden moment hned dva Finové a domácí reprezentanti tak rázem dostali možnost dvojnásobné přesilovky. Ta se přelila do druhé třetiny, ale ani tuto výhodu Švýcaři nevyužili a už to dávalo signál tomu, jakým směrem se toto finále ubere. Gólman Annunen během této švýcarské přesilovky nemusel ani jednou zasahovat. Jakmile skončila tato švýcarská přesilovka, Finové se ihned hnal do rychlé protiakce. Jakkoli se úvod druhé dvacetiminutovky Švýcarsku nevydařil, celkově se jim i tak povedla. Střelecky na tom totiž v této části hry byli lepší než Finové (8:2). Nejblíže z těchto osmi švýcarských pokusů byl ke vstřelení branky Suter, ovšem ten jen těsně minul finskou svatyni.

Když se šlo i do třetí třetiny za bezbrankového stavu, nejednomu vyvstalo na mysl loňské finále s podobně vyrovnaným a postupně opatrným průběhem. Jen Švýcaři doufali, že tentokrát by mohl skončit úspěšněji. Protože ve třetí dvacetiminutovce už se na obou stranách vědělo, že může rozhodnout sebemenší chyba, hrálo se čím dál opatrněji. Ještě víc byli o to Švýcaři rádi, že mají v brance zrovna Genoniho, jenž vytahoval stále zázračnější zákroky proti finským příležitostem. Čtyři minuty před sirénou pak zase pro změnu kouzlil na druhé straně Annunen, když vychytal Sutera při jeho další sólové akci.

Šlo se tak proto po roce ve finále opět do prodloužení. V něm pouhou půlminutu po jeho začátku Puljujärvi trefil tyčku, přičemž se tak puk od ní zvláštně odrazil, až si nikdo nebyl jistý, jestli už nebyl v brance. Naštěstí ještě ne. Protože se hrálo tři na tři, bylo to v prodloužení ze strany na stranu a až akce v 71. minutě nakonec byla tou rozhodující. To se na ledě objevil s odpočinutýma nohama mladíček Helenius, jenž si to od levého mantinelu z pohledu švýcarské branky vybruslil na osu hřiště, bránící hráči s těžkými nohami mu nestačili a následná Heleniusova rána ukončila finále a naprosto zmrazila nejen celou zaplněnou curyšskou arénu, ale i celé Švýcarsko.

Norsku se na rozdíl od Švýcarska pohádku dopsat do šťastného konce podařilo

Zatímco se tak tedy Švýcarsko se utápí v hlubokém žalu, to Norsko na tento šampionát rozhodně jen tak nezapomene. Zprvu duel o bronz začal favorit podle očekávání, když do něj vstoupili svým tlakem, na jehož konci byla střela Celebriniho do tyčky (to už se však dělo v kanadské přesilovce). Tu však Kanaďané hned využít nedokázali a Norům tak dali naději, že by oni mohli mít šanci favorita potrápit. A také že se tak dělo. Salsten nejprve třikrát vystřelil na gólmana Greavese, ale ani jednou při těchto pokusech netrefil potřebný terč. Na brankáře Greavese jakoby dolehlo nastavení celého kanadského týmu, že se nemůže nic proti Norsku stát a v sedmé minutě tak zachyboval při snaze rozehrát zpoza své branky. Tehdy mu puk projel vedle hokejky a to tak, že se dostal k za ním stojícímu Pettersenovi a ten svým manévrem dokázal dostat kotouč do klece, jakkoli se do ní už kanadský gólman vracel, 1:0 pro Norsko. Po tomto momentu jakoby si Kanaďané řekli, že by mohli konečně začít hrát a tak přistoupili k četné střelbě. Ani jedna z jejich celkových osmnácti však v první třetině kanadským gólem neskončila.

Ani po návratu z první pauzy se však kanadští fanoušci nedočkali výrazněji zlepšeného výkonu svých hvězdných miláčků. Ne že by ale nebyli blízko ke skórování, ale gólem neskončila ani jejich další přesilovka. Tím se tak opět otevřela cesta Seveřanům k překvapivému navýšení svého už tak překvapivého vedení, když Solbergovo zakončení nešťastně za Greavese tečoval před ním projíždějící Whitecloud, 2:0 pro Norsko.

Postupem času bylo na Kanadě znát, jak by se nejraději viděla někde jinde než na curyšském ledě a hrát tento zápas o bronz. Ve třetí třetině už to navíc mohlo být klidně několikrát o tři a více gólů, kdyby Brandsegg-Nygård ve svých příležitostech jednak netrefil tyčku a jednak nenechal vyniknout kanadského muže s maskou. Proti němu následně neuspěl ani Mratinesen a to už se stalo v době, kdy všichni Norové a všichni jim přející věřili, že to Norsko dotáhne ke svému senzačnímu cíli. Jenže Kanada začala v závěru tlačit, navíc více než pět minut před koncem sáhla ke hře bez gólmana. Crosby sice ještě ve své šanci neuspěl, ale Thomas z předbranového prostoru už kanadské fanoušky rozradostnil, 2:1. Byly to pro Norsko perné a dlouhé závěrečné minuty a vteřiny a nakonec veškerá snaha o udržení alespoň jednobrankového vedení přišla vniveč, když pouhých sedm před koncem po dalším obrovském tlaku opět zasáhl Thomas, když tentokrát doklepl do branky chytré nahození zpoza branky od O´Reillyho, 2:2.

Bylo tak otázkou, jak prodloužení pojmou oba týmy, rozdílně mentálně nastavené, než jak tomu bylo ještě na začátku třetí třetiny. Hokejový pánbůh ale viděl, kdo hrál v tomto zápase tak, že si bronz zasloužil a tak zařídil, že po neúspěšném kanadském přečíslení dva na jednoho následovala rychlá norská protiakce vedená po pravém mantinelu Steenem, který ji ta místo přihrávky zakončil a to tak, že se zapsal definitivně do norské hokejové historie. Zařídil výhru 3:2 a první medaile z mistrovství světa pro norský hokej.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (31.5.2026):

Finále:

Švýcarsko – Finsko 0:1 v prodl.
Branka a nahrávky: 71. Helenius (Lundell, M. Lehtonen).
Rozhodčí: Schrader (Něm.), Björk – Nyqvist (oba Švéd.), Birkhoff (Kan.). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 10 000.

Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni – Meier, Hischier, Biasca – Niederreiter, Suter, Ch. Bertschy – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette. Trenér: Cadieux

Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Helenius, Barkov, Mikael Granlund – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen

O třetí místo:

Kanada – Norsko 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 59. Thomas, 60. Thomas (R. O'Reilly, Celebrini) – 7. Pettersen (Kaasastul), 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen), 64. Steen.
Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane – Rey (oba USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 10 000

Kanada: Greaves – Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson – Martone, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Holloway – Cozens, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Vilardi – Finnie. Trenér: Donskov

Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen – Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen – Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim – Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen

30. května 2026 15:34

Rulík zhodnotil své poslední MS u národního týmu. Je rád za čtvrtfinále

Související

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.

Více souvisejících

Hokej MS Hokej MS FIN Tým hokej

Aktuálně se děje

před 30 minutami

Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

před 1 hodinou

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

před 1 hodinou

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

před 3 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

před 4 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

před 4 hodinami

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

před 5 hodinami

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

před 6 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

před 11 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

před 13 hodinami

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.

včera

včera

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

včera

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

včera

Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích

Česká justice poprvé rozhodovala o osudu další osoby zadržené v souvislosti s březnovým požárem v Pardubicích, který je vyšetřován jako teroristický útok. Soud poslal zahraničního občana do vazby, informovala policie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy