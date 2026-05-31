Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.
Začátek finálového klání mezi Švýcarskem a Finskem nebyl tak opatrný, jako následující minuty a třetiny. Už po šesti minutách hry tu byla první příležitost, o kterou se postaral Määtä. Ten se snažil před brankářem Genonim dostat se ke kotouči a nakonec ho jen ztečoval do prostoru, kde byl připravený fantom ve švýcarské brance. Poté dostali domácí hokejisté možnost přesilové hry, ale protože využita nebyla, mohli směle sami Seveřané zahrát si hned dvě početní výhody. Právě v této pasáži se začali Finové pomalu ale jistě rozehrávat, když nejprve ve 14. minutě trefil Lehtonen tyč, aby půlminutu na to přišla finská radost. To se totiž Lundellovi podařilo dorazit puk ze vzduchu za Genoniho záda. Tato radost ale netrvala příliš dlouho, neboť rozhodčí u videa seznali, že gól byl dosažen po hře vysokou holí. V přesilovce Finové spoléhali od začátku a ž do konce na jednu pětici, ale ani takováto taktika jim nepomohla k tomu, aby v první třetině regulérně skórovali.
Navíc krátce před přestávkou byli vyloučeni v jeden moment hned dva Finové a domácí reprezentanti tak rázem dostali možnost dvojnásobné přesilovky. Ta se přelila do druhé třetiny, ale ani tuto výhodu Švýcaři nevyužili a už to dávalo signál tomu, jakým směrem se toto finále ubere. Gólman Annunen během této švýcarské přesilovky nemusel ani jednou zasahovat. Jakmile skončila tato švýcarská přesilovka, Finové se ihned hnal do rychlé protiakce. Jakkoli se úvod druhé dvacetiminutovky Švýcarsku nevydařil, celkově se jim i tak povedla. Střelecky na tom totiž v této části hry byli lepší než Finové (8:2). Nejblíže z těchto osmi švýcarských pokusů byl ke vstřelení branky Suter, ovšem ten jen těsně minul finskou svatyni.
Když se šlo i do třetí třetiny za bezbrankového stavu, nejednomu vyvstalo na mysl loňské finále s podobně vyrovnaným a postupně opatrným průběhem. Jen Švýcaři doufali, že tentokrát by mohl skončit úspěšněji. Protože ve třetí dvacetiminutovce už se na obou stranách vědělo, že může rozhodnout sebemenší chyba, hrálo se čím dál opatrněji. Ještě víc byli o to Švýcaři rádi, že mají v brance zrovna Genoniho, jenž vytahoval stále zázračnější zákroky proti finským příležitostem. Čtyři minuty před sirénou pak zase pro změnu kouzlil na druhé straně Annunen, když vychytal Sutera při jeho další sólové akci.
Šlo se tak proto po roce ve finále opět do prodloužení. V něm pouhou půlminutu po jeho začátku Puljujärvi trefil tyčku, přičemž se tak puk od ní zvláštně odrazil, až si nikdo nebyl jistý, jestli už nebyl v brance. Naštěstí ještě ne. Protože se hrálo tři na tři, bylo to v prodloužení ze strany na stranu a až akce v 71. minutě nakonec byla tou rozhodující. To se na ledě objevil s odpočinutýma nohama mladíček Helenius, jenž si to od levého mantinelu z pohledu švýcarské branky vybruslil na osu hřiště, bránící hráči s těžkými nohami mu nestačili a následná Heleniusova rána ukončila finále a naprosto zmrazila nejen celou zaplněnou curyšskou arénu, ale i celé Švýcarsko.
Norsku se na rozdíl od Švýcarska pohádku dopsat do šťastného konce podařilo
Zatímco se tak tedy Švýcarsko se utápí v hlubokém žalu, to Norsko na tento šampionát rozhodně jen tak nezapomene. Zprvu duel o bronz začal favorit podle očekávání, když do něj vstoupili svým tlakem, na jehož konci byla střela Celebriniho do tyčky (to už se však dělo v kanadské přesilovce). Tu však Kanaďané hned využít nedokázali a Norům tak dali naději, že by oni mohli mít šanci favorita potrápit. A také že se tak dělo. Salsten nejprve třikrát vystřelil na gólmana Greavese, ale ani jednou při těchto pokusech netrefil potřebný terč. Na brankáře Greavese jakoby dolehlo nastavení celého kanadského týmu, že se nemůže nic proti Norsku stát a v sedmé minutě tak zachyboval při snaze rozehrát zpoza své branky. Tehdy mu puk projel vedle hokejky a to tak, že se dostal k za ním stojícímu Pettersenovi a ten svým manévrem dokázal dostat kotouč do klece, jakkoli se do ní už kanadský gólman vracel, 1:0 pro Norsko. Po tomto momentu jakoby si Kanaďané řekli, že by mohli konečně začít hrát a tak přistoupili k četné střelbě. Ani jedna z jejich celkových osmnácti však v první třetině kanadským gólem neskončila.
Ani po návratu z první pauzy se však kanadští fanoušci nedočkali výrazněji zlepšeného výkonu svých hvězdných miláčků. Ne že by ale nebyli blízko ke skórování, ale gólem neskončila ani jejich další přesilovka. Tím se tak opět otevřela cesta Seveřanům k překvapivému navýšení svého už tak překvapivého vedení, když Solbergovo zakončení nešťastně za Greavese tečoval před ním projíždějící Whitecloud, 2:0 pro Norsko.
Postupem času bylo na Kanadě znát, jak by se nejraději viděla někde jinde než na curyšském ledě a hrát tento zápas o bronz. Ve třetí třetině už to navíc mohlo být klidně několikrát o tři a více gólů, kdyby Brandsegg-Nygård ve svých příležitostech jednak netrefil tyčku a jednak nenechal vyniknout kanadského muže s maskou. Proti němu následně neuspěl ani Mratinesen a to už se stalo v době, kdy všichni Norové a všichni jim přející věřili, že to Norsko dotáhne ke svému senzačnímu cíli. Jenže Kanada začala v závěru tlačit, navíc více než pět minut před koncem sáhla ke hře bez gólmana. Crosby sice ještě ve své šanci neuspěl, ale Thomas z předbranového prostoru už kanadské fanoušky rozradostnil, 2:1. Byly to pro Norsko perné a dlouhé závěrečné minuty a vteřiny a nakonec veškerá snaha o udržení alespoň jednobrankového vedení přišla vniveč, když pouhých sedm před koncem po dalším obrovském tlaku opět zasáhl Thomas, když tentokrát doklepl do branky chytré nahození zpoza branky od O´Reillyho, 2:2.
Bylo tak otázkou, jak prodloužení pojmou oba týmy, rozdílně mentálně nastavené, než jak tomu bylo ještě na začátku třetí třetiny. Hokejový pánbůh ale viděl, kdo hrál v tomto zápase tak, že si bronz zasloužil a tak zařídil, že po neúspěšném kanadském přečíslení dva na jednoho následovala rychlá norská protiakce vedená po pravém mantinelu Steenem, který ji ta místo přihrávky zakončil a to tak, že se zapsal definitivně do norské hokejové historie. Zařídil výhru 3:2 a první medaile z mistrovství světa pro norský hokej.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (31.5.2026):
Finále:
Švýcarsko – Finsko 0:1 v prodl.
Branka a nahrávky: 71. Helenius (Lundell, M. Lehtonen).
Rozhodčí: Schrader (Něm.), Björk – Nyqvist (oba Švéd.), Birkhoff (Kan.). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 10 000.
Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni – Meier, Hischier, Biasca – Niederreiter, Suter, Ch. Bertschy – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette. Trenér: Cadieux
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Helenius, Barkov, Mikael Granlund – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen
O třetí místo:
Kanada – Norsko 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 59. Thomas, 60. Thomas (R. O'Reilly, Celebrini) – 7. Pettersen (Kaasastul), 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen), 64. Steen.
Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane – Rey (oba USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 10 000
Kanada: Greaves – Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson – Martone, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Holloway – Cozens, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Vilardi – Finnie. Trenér: Donskov
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen – Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen – Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim – Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen
