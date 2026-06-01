Írán od začátku války zasáhl víc vojenských objektů, než USA dosud přiznávaly

Libor Novák

1. června 2026 12:43

Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu
Satelitní záběry a videa analyzovaná týmem BBC Verify ukazují, že Írán od začátku války zasáhl 20 amerických vojenských objektů. Tyto zjištěné škody naznačují, že íránské útoky byly mnohem rozsáhlejší, než kolik oficiální místa dosud připouštěla.

Teherán se od konce února zaměřil na klíčová zařízení v osmi zemích Blízkého východu. Útoky způsobily milionové škody na nejmodernějších systémech protivzdušné obrany, radarech i tankovacích letadlech. Írán těmito údery reagoval na americko-izraelské útoky na svém vlastním území a v Libanonu, které probíhaly v uplynulých třech měsících. Pentagon uvádí, že od začátku operace s názvem Epic Fury zasáhl v Íránu přes 13 tisíc cílů.

Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí úspěchy své armády při zasahování amerických objektů otevřeně vyzdvihl a prohlásil, že Blízký východ již není pro základny USA bezpečným místem. Zatímco Bílý dům opakovaně tvrdil, že íránská armáda je téměř zničena, podle analytiků svědčí stav amerických základen o opaku. Íránské protiúdery byly podle nich přesnější a ničivější, než představitelé USA přiznávali. Americká strana odmítla zjištění BBC Verify komentovat s odkazem na bezpečnostní rizika.

Spojené státy se navíc pokusily analýzu satelitních snímků omezit, když požádaly významného poskytovatele Planet o časově neomezené zablokování nových záběrů Íránu a většiny Blízkého východu. Společnost to zdůvodnila snahou zabránit tomu, aby protivníci využili snímky k cílům namířeným proti personálu Aliance a civilistům. BBC Verify proto využila materiály od jiných mezinárodních dodavatelů v kombinaci se staršími daty. Zasažená zařízení se nacházejí v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kataru, Kuvajtu, Iráku, Jordánsku, Bahrajnu a Ománu, přičemž někteří odborníci odhadují celkový počet zasažených základen až na 28.

Mezi nejcennější zničenou techniku patří tři moderní systémy protiraketové obrany na základnách Al-Ruwais a Al-Sader ve Spojených arabských emirátech a na základně Muwaffaq Salti v Jordánsku. USA přitom na celém světě provozují pouze osm baterií systému THAAD, přičemž výroba jedné vyjde na přibližně miliardu dolarů. K obsluze je potřeba stovka vojáků a jedna vystřelená obranná raketa stojí přes 12 milionů dolarů. Podle bývalého velitele irských ozbrojených sil Marka Melletta jsou tyto baterie jádrem velmi složité regionální obranné sítě, kterou nelze snadno ani rychle nahradit.

Íránské zásahy těžce poškodily také americká tankovací a průzkumná letadla na základně prince Sultána v Saúdské Arábii, kde jsou na záběrech vidět zničené stroje a kouřící krátery. Podle analytiků byl mezi nimi identifikován průzkumný letoun E-3 Sentry, jehož náhrada může vyjít až na 700 milionů dolarů. Terčem se staly i kuvajtské základny Ali Al Salem a Camp Arifjan. Analýza odhalila zničené bunkry s palivem, hangáry a ubytovny pro vojáky, přičemž zpravodajská společnost Janes potvrdila také rozsáhlé škody na satelitním komunikačním zařízení v Camp Arifjan.

Celkový rozsah škod na amerických zařízeních je obtížné přesně vyčíslit. Květnový odhad Pentagonu stanovil celkové náklady na operaci Epic Fury na 29 miliard dolarů, přičemž velká část z této částky padne právě na opravu či výměnu zničeného vybavení. Podle demokratů je toto číslo navíc podhodnocené. Zpráva také ukázala, že od února bylo zničeno nebo poškozeno nejméně 42 letadel, včetně stíhaček F-15 a F-35, dále 24 bezpilotních letounů MQ-9 Reaper a jeden bitevník A-10.

Zatímco americká armáda přicházela o extrémně drahou techniku, Írán k útokům využíval levné a snadno nahraditelné drony. Experti upozorňují, že íránská taktika se v průběhu konfliktu proměnila. Na začátku sice Teherán spoléhal na masivní raketové salvy, které měly systémy protivzdušné obrany jednoduše zahltit svým počtem, během několika dní však přešel na menší a přesněji mířené údery. Tím šetřil své zásoby a soustředil palbu na vysoce hodnotné cíle, kde i zásah v těsné blízkosti způsobil velké škody. Podle analytiků doplatila americká armáda v úvodu války na jistou míru samolibosti, když nepřesunula svá letadla mimo dosah íránských dronů, ačkoliv například základna prince Sultána čelila ostřelování už dříve.

Íránský vůdce Modžtaba Chameneí pohrozil, že tamní státy už nebudou sloužit jako štíty pro americké základny a USA ztratí v regionu bezpečné zázemí pro své vojenské aktivity. Jeho slova přišla těsně předtím, než křehké příměří mezi oběma stranami dostalo další zásah. Íránské revoluční gardy oznámily, že po nových amerických útocích na jižní Írán opět zasáhly jednu z tamních základen USA. Odborníci varují, že pokud příměří definitivně selže a boje se obnoví, americké pozice v Perském zálivu budou kvůli vyčerpaným zásobám obranných raket velmi zranitelné, protože rychlé doplnění těchto systémů není možné.

před 4 hodinami

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.
Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

