Rakušané potrestali mladíka, který chtěl útočit na koncertech Taylor Swift

Lucie Podzimková

31. května 2026 13:53

Rakouská policie
Rakouská policie Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Soud u sousedů v Rakousku potrestal jednadvacetiletého muže, jehož policisté dříve obvinili z plánování teroristického útoku na vídeňském koncertě americké popové hvězdy Taylor Swift. Mladík dostal trest odnětí svobody, informovala britská BBC

Jednadvacetiletý Rakušan dostal patnáctiletý trest odnětí svobody za plánování útoku na koncerty, které měly proběhnout v srpnu 2024. Muž, jenž podle místních zákonů nemůže být jmenován, byl soudem uznán vinným i z dalších trestných činů. 

Podezřelého zadržela rakouská policie na základě tipu od americké tajné služby CIA. Podle žalobců se mladík radikalizoval a hlásil se k teroristické organizaci Islámský stát. Neúspěšně se měl pokusit o ilegální nákup zbraní, například kulometu a ručního granátu. 

Psychiatr Peter Hoffmann u soudu prohlásil o obviněném, že nevykazuje známky mentálního onemocnění. U dotyčného neviděl vysvětlení pro jeho radikalizaci. Mladík se u soudu nechal před vynesením verdiktu slyšet, že lituje toho, co plánoval. 

Taylor Swift měla ve Vídni předloni v létě odehrát tři koncerty, podle firmy Barracuda Music byly všechny zrušeny. "Vzhledem k potvrzení vládních představitelů o plánovaném teroristickém útoku na stadionu Ernsta Happela nemáme jinou možnost než v zájmu bezpečnosti všech zrušit tři plánované koncerty," uvedla společnost, která byla promotérem koncertů.

Šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl dříve připomněl, že se očekávalo, že koncerty navštíví 65 tisíc lidí denně a 22 tisíc fanoušků mimo místo konání. Případný teroristický útok by tak mohl být mimořádně brutální a zabít stovky lidí.

29. května 2026 18:02

Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou

Související

Záběry z místa, kde se zřítil vrtulník s Petrem Kellnerem

Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře

Na americké Aljašce začal soud v případu tragické smrti miliardáře Petra Kellnera, který zemřel před více než pěti lety při havárii helikoptéry během takzvaného heliskiingu. Pozůstalí žalují společnost, která celý dobrodružný výlet zajišťovala. 

Více souvisejících

soudy Rakousko Policie Rakousko Terorismus Taylor Swiftová

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

včera

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

včera

včera

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

včera

včera

včera

včera

Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin

Válka na Ukrajině se alespoň podle vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina blíží po více než čtyřech letech ke konci. Putin se tak vyjádřil po vlastní analýze situace na bojišti. Nijak ale ani nenaznačil, kdy by konflikt mohl opravdu skončit. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy