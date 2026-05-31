Rakušané potrestali mladíka, který chtěl útočit na koncertech Taylor Swift

Soud u sousedů v Rakousku potrestal jednadvacetiletého muže, jehož policisté dříve obvinili z plánování teroristického útoku na vídeňském koncertě americké popové hvězdy Taylor Swift. Mladík dostal trest odnětí svobody, informovala britská BBC.
Jednadvacetiletý Rakušan dostal patnáctiletý trest odnětí svobody za plánování útoku na koncerty, které měly proběhnout v srpnu 2024. Muž, jenž podle místních zákonů nemůže být jmenován, byl soudem uznán vinným i z dalších trestných činů.
Podezřelého zadržela rakouská policie na základě tipu od americké tajné služby CIA. Podle žalobců se mladík radikalizoval a hlásil se k teroristické organizaci Islámský stát. Neúspěšně se měl pokusit o ilegální nákup zbraní, například kulometu a ručního granátu.
Psychiatr Peter Hoffmann u soudu prohlásil o obviněném, že nevykazuje známky mentálního onemocnění. U dotyčného neviděl vysvětlení pro jeho radikalizaci. Mladík se u soudu nechal před vynesením verdiktu slyšet, že lituje toho, co plánoval.
Taylor Swift měla ve Vídni předloni v létě odehrát tři koncerty, podle firmy Barracuda Music byly všechny zrušeny. "Vzhledem k potvrzení vládních představitelů o plánovaném teroristickém útoku na stadionu Ernsta Happela nemáme jinou možnost než v zájmu bezpečnosti všech zrušit tři plánované koncerty," uvedla společnost, která byla promotérem koncertů.
Šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl dříve připomněl, že se očekávalo, že koncerty navštíví 65 tisíc lidí denně a 22 tisíc fanoušků mimo místo konání. Případný teroristický útok by tak mohl být mimořádně brutální a zabít stovky lidí.
