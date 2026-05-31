Cestující ve vlakové dopravě v Praze se od zítra musí připravit na zásadní omezení provozu. Některé linky na nějaký čas úplně zmizí z rekonstruovaného Masarykova nádraží v centru města. Náhradní doprava se zavádět nebude, uvedly České dráhy v tiskové zprávě.
V souvislosti s pokračující modernizací stanice Praha Masarykovo nádraží bude od 1. června zkrácen provoz několika příměstských vlakových linek Českých drah v centrální části hlavního města. Stavební práce v areálu druhého nejvytíženějšího pražského nádraží ovlivní provoz vlakových linek ve dvou hlavních směrech – do Kralup nad Vltavou a do Kladna.
Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha-Bubny a nebudou zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha – Poděbrady – Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.
Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží, kterou realizuje Správa železnic, pokračuje další etapou modernizace kolejí a nástupišť. S cílem urychlit přestavbu stanice tak budou vlaky Českých drah od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do konce letošního jízdního řádu končit na novém nádraží v Bubnech. Toto opatření přitom zůstane v platnosti i po většinu následujícího roku. Spojů od Libně a Vysočan se omezení až na drobné výjimky u linky R42 směrem do / z Poděbrad týkat nebudou.
Důvodem omezení u těchto vlaků je taktéž omezená kapacita Masarykova nádraží a prioritní zajištění volných kolejí pro vlaky linky S1 Praha – Poříčany – Kolín v době přepravní špičky.
Náhradní autobusová doprava nebude v souvislosti se stavebními pracemi na Masarykově nádraží zavedena. Cestující mohou využít pražskou MHD, zejména linku metra C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží a linku metra B v úseku Florenc – Masarykovo nádraží.
Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží
Zdroj: Libor Novák