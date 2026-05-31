Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. května 2026 9:51

Praha - Masarykovo nádraží
Praha - Masarykovo nádraží Foto: Adam Mráček / INCORP images

Cestující ve vlakové dopravě v Praze se od zítra musí připravit na zásadní omezení provozu. Některé linky na nějaký čas úplně zmizí z rekonstruovaného Masarykova nádraží v centru města. Náhradní doprava se zavádět nebude, uvedly České dráhy v tiskové zprávě. 

V souvislosti s pokračující modernizací stanice Praha Masarykovo nádraží bude od 1. června zkrácen provoz několika příměstských vlakových linek Českých drah v centrální části hlavního města. Stavební práce v areálu druhého nejvytíženějšího pražského nádraží ovlivní provoz vlakových linek ve dvou hlavních směrech – do Kralup nad Vltavou a do Kladna.

Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha-Bubny a nebudou zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha – Poděbrady – Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.

Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží, kterou realizuje Správa železnic, pokračuje další etapou modernizace kolejí a nástupišť. S cílem urychlit přestavbu stanice tak budou vlaky Českých drah od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do konce letošního jízdního řádu končit na novém nádraží v Bubnech. Toto opatření přitom zůstane v platnosti i po většinu následujícího roku. Spojů od Libně a Vysočan se omezení až na drobné výjimky u linky R42 směrem do / z Poděbrad týkat nebudou.

Důvodem omezení u těchto vlaků je taktéž omezená kapacita Masarykova nádraží a prioritní zajištění volných kolejí pro vlaky linky S1 Praha – Poříčany – Kolín v době přepravní špičky. 

Náhradní autobusová doprava nebude v souvislosti se stavebními pracemi na Masarykově nádraží zavedena. Cestující mohou využít pražskou MHD, zejména linku metra C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží a linku metra B v úseku Florenc – Masarykovo nádraží.

20. května 2026 15:33

Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají

Související

Více souvisejících

Praha - Masarykovo nádraží České Dráhy

Aktuálně se děje

před 25 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

včera

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

včera

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

včera

včera

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

včera

včera

včera

včera

včera

Bouřka, ilustrační fotografie.

Počasí bude místy bouřlivé. Zesílí vítr, hrozí i krupobití

Počasí v Česku bylo v uplynulých dnech na konec května velmi teplé a zároveň se na řadě míst obešlo zcela beze srážek. Dnes může místy pršet i intenzivně, protože meteorologové očekávají bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Záběry z místa, kde se zřítil vrtulník s Petrem Kellnerem

Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře

Na americké Aljašce začal soud v případu tragické smrti miliardáře Petra Kellnera, který zemřel před více než pěti lety při havárii helikoptéry během takzvaného heliskiingu. Pozůstalí žalují společnost, která celý dobrodružný výlet zajišťovala. 

včera

včera

Letní počasí, ilustrační foto

Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí

O víkendu musíme podle meteorologů počítat s proměnlivým charakterem počasí, kdy se k větší oblačnosti přidají dešťové přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty však zůstanou na velmi příjemných letních hodnotách a v maximech budou dosahovat až k osmadvaceti stupňům Celsia.

29. května 2026 21:58

OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu

Organizovanost a systematické využívání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech vedly k zásadnímu kroku ze strany Organizace spojených národů. OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na takzvanou černou listinu států a ozbrojených skupin, které se dopouštějí sexuálního násilí během konfliktů. Zpráva poukazuje na závažná zneužívání ze strany bezpečnostních složek obou zemí, přičemž výslovně zmiňuje například znásilňování zadržovaných mužů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy