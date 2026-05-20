Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají

Policie shání svědky úterní vážné nehody autobusu a tramvaje v Praze, která si vyžádala celkem 18 zraněných osob. Vyšetřovatelé už dříve uvedli, že autobus před střetem vybočil z jízdního pruhu.
Policie v úterý odpoledne uvedla, že v souvislosti s vážnou dopravní nehodou dvou prostředků městské hromadné dopravy žádá veřejnost o pomoc. "Hledáme svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer, aby se nám ozvali na linku 158," napsali strážci zákona na síti X.
Nehoda autobusu a tramvaje se stala v úterý dopoledne v Chodovské ulici v Záběhlicích. Jednoho z řidičů museli vyprošťovat hasiči.
"Podle prvotních informací řidič autobusu z dosud nezjištěné příčiny vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Příčinu a okolnosti nehody nyní zjišťují policisté, nelze vyloučit zdravotní indispozici řidiče," sdělila policie k průběhu vyšetřování.
Na místě zasahovali záchranáři, kteří kvůli nehodě vyhlásili traumaplán. "Ošetřili jsme 12 pacientů zraněných lehce, čtyři pacienti byli ve středně závažném stavu a dva ve stavu vážném. Celkem tedy 18 zraněných osob," informovala záchranná služba.
Zdroj: Libor Novák