Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?
Anglický král Jindřich VIII. Tudor se někdy v roce 1525 zamiloval do mladičké dvorní dámy Anny Boleynové, která dělala společnost jeho první manželce Kateřině Aragonské. S tou nebyl šťastný zejména proto, že mu po letech nedala mužského potomka a dědice trůnu. Když mu z tohoto důvodu papež odmítl anulovat manželství, rozhodl se řešit celou situaci po svém a sám sebe prohlásil za hlavu církve v Anglii. Tak mohl i manželství zneplatnit a vzít si roku 1533 za ženu právě Annu Boleynovou.
I toto manželství ovšem nebylo šťastné. Zklamání Jindřicha přišlo brzy po svatbě, když Anna přivedla na svět dceru, budoucí královnu Alžbětu I. – král chtěl ale syna! Dalších několik Anniných těhotenství skončilo potratem. Rozladěný panovník se začal zase dívat po jiných ženách a tři roky po svatbě se zakoukal do další dvorní dámy: Jany Seymourové. Aby si ji mohl vzít, musel najít dobrý, a především uznatelný důvod k rozluce stávajícího manželství. To, že králi nedala syna a následníka trůnu, nestačilo, o čemž se přesvědčil již v případě svého prvního manželství. Důvod musel být vážnější. A tak král přišel s obviněním manželky z nevěry, incestu, čarodějnictví i velezrady.
Jen pouhý měsíc poté, co se král Jindřich VIII. zamiloval do dvorní dámy, nechal svou manželku Annu Boleynovou uvěznit a krutě mučit. Ke všemu se na mučidlech přiznala a byla odsouzena k trestu smrti! Ten byl vykonán před rovnými 490 lety, dne 19. května roku 1536. Ačkoliv byla obviněna mimo jiné z čarodějnictví, neskončila jako čarodějnice na hranici, ale kat ji sťal mečem. Spolu s ní přišla o hlavu i řada jejích přátel i bratr.
Dnes se již historikové shodují na tom, že se Anna Boleynová stala nevinnou obětí rozmarů Jindřicha VIII., který ji nechal popravit jenom proto, aby mu nedělala po rozvodu problémy. Anna totiž již od počátku manželství odmítala zastávat vůči svému muži podřazenou roli a měla poněkud vznětlivou a komplikovanou povahu. A protože se mezi poddanými vedly řeči o tom, že je královna čarodějnice (k tomuto přesvědčení je vedl fakt, že Anna měla mnoho pih – tehdy se považovaly za ďáblovo znamení), využil těchto klepů a veřejně prohlásil, že i jejich sňatek zosnovaly čarodějnice. Pak už jen přidal obvinění z nevěr a zrady.
Jindřich VIII. pak už dlouho nezahálel a den po popravě druhé manželky ohlásil zásnuby s Janou Seymourovou. Za pár dní si ji vzal. Rok po svatbě Jana přivedla Jindřichovi na svět dlouho očekávaného syna (pozdějšího krále Eduarda VI.), ovšem zanedlouho po komplikovaném porodu zemřela. Krále její smrt hluboce zasáhla a dlouho truchlil. Oženil se znovu až v roce 1540, a to proto, aby si pořídil pro jistotu ještě jednoho dědice trůnu. Manželství s Annou Klevskou ovšem trvalo jen několik měsíců, protože se Jindřichovi vůbec nelíbila! Ještě týž rok se panovník oženil znovu, a to s Kateřinou Howardovou, což byla sestřenice popravené Anny Boleynové. To ještě Kateřina netušila, že ji čeká stejný osud. Byla totiž stárnoucímu a obéznímu králi nevěrná a ten to neodpouštěl. I Kateřina tedy nakonec skončila na popravišti necelé dva roky po svatbě.
Související
Pátá žena Jindřicha VIII.? Král s popravou váhal, její milenec skončil strašlivou smrt
Bloody Mary není jen pohádková postava. Ta skutečná dala upálit stovky lidí
král Jindřich VIII. , Velká Británie , popravy , historie
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku
před 1 hodinou
Česká diplomacie tragicky přišla o pracovníka. Zahynul v Chile
před 2 hodinami
Výhled počasí do poloviny června. Jeden problém se má prohlubovat
před 2 hodinami
MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy
před 3 hodinami
Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby
před 4 hodinami
Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy
Aktualizováno před 4 hodinami
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
před 5 hodinami
WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky
před 6 hodinami
Putin by mohl války na Ukrajině litovat, měl říct Si Ťin-pching Trumpovi
před 6 hodinami
Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje
před 7 hodinami
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
před 9 hodinami
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
před 9 hodinami
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
před 10 hodinami
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
před 11 hodinami
Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru
před 12 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty začnou atakovat tropickou třicítku
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
včera
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
včera
Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní
včera
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí oznámilo zřízení fondu ve výši 1,776 miliardy dolarů, který má sloužit k odškodnění spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Peníze jsou určeny pro ty, kteří tvrdí, že se stali terčem nespravedlivého pronásledování ze strany předchozí administrativy Joea Bidena. Tento bezprecedentní krok umožňuje Trumpově administrativě vyplácet vládní prostředky z peněz daňových poplatníků podporovatelům hlavy státu, a to prostřednictvím úřadu, který má prezident pod kontrolou.
Zdroj: Libor Novák