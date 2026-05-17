První Čech zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest před 35 lety

Je tomu přesně 35 let, co stanul první Čech na vrcholu nejvyšší hory světa. Bylo 17. května roku 1991, když český horolezec jménem Leopold Sulovský zdolal Mount Everest. A nebyla to jediná osmitisícovka, na kterou vystoupal.
Zdolat Mount Everest, nejvyšší horu světa, toužila celá řada horolezců již počátkem minulého století. Dlouho se to však nikomu nepodařil. Poprvé se vrcholu nejvíce přiblížila expedice vedená britským horolezcem Georgem Mallorym v roce 1921. Ta dosáhla nadmořské výšky 7060 metrů, což tehdy představovalo nejvyšší bod, kam se dosud člověk dostal. O rok později se Mallory s další výpravou vydal na Mount Everest znovu, a to již pár nejlepších horolezců vylezlo nad 8 tisíc metrů a navíc to zvládli bez kyslíku. Další pokusy této expedice ovšem skončily tragédií, když po lavinou zahynulo sedm členů výpravy.
Následovalo několik dalších expedic, žádná z nich však nedosáhla vrcholu. Dlouhé roky se k němu nikdo nepřiblížil. Zlom přišel v 50. letech minulého století, kdy již byly některé cesty dobře zmapovány a upraveny, a tak se horolezcům výstup neustále zjednodušoval. Dne 29. května roku 1953 tak byl vrchol Mount Everestu konečně zdolán. Stanula na něm dvojice: novozélandský horolezec Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay.
Také Češi se pokoušeli na vrchol Mount Everestu vystoupat. Poprvé se o to snažil v roce 1980 horolezec Jiří Novák coby člen jedné mezinárodní expedice. Ta ale nebyla úspěšná a na Everest se nedostala. O čtyři roky později již k vrcholu Everestu směřovala vůbec první československá výprava pod vedením zkušeného Slováka Františka Kele. Tehdy vrcholu dosáhli dva slovenští horolezci, a to Zoltán Demján a Jozef Psotka. Dolů se však vrátil jenom jeden z nich. Jozef Psotka při sestupu uklouzl, spadl do rokle a zahynul.
I v následujících letech k Mount Everestu mířily další expedice z Československa. Většinou je tvořili slovenští horolezci, té v roce 1988 se již účastnil i první Čech. Na vrchol se ale nedostal. V tomto roce na Everest vystoupal Slovák Jozef Just, i jeho sestup ale skončil tragicky. Zahynul on i další tři jeho kolegové.
První Čech Mount Everest zdolal až počátkem 90. let. V roce 1991 se podařilo na nejvyšší horu světa vystoupat horolezci Leopoldu Sulovskému, jednomu z tehdejších nejlepších českých horolezců. Ten se snažil na Everest vylézt již o pár let dříve, v roce 1987. Štěstí měl ale až dne 17. května 1991, přesně před 35 lety. To se stal prvním Čechem, který stanul na vrcholu Mount Everestu.
Leopold Sulovský byl členem mezinárodní expedice, která dosáhla vrcholu Everestu. Vůbec první česká výprava se na nejvyšší horu světa vydala až v roce 1998 a na vrchol se taktéž dostala, konkrétně dva horolezci: Radek Jaroš a Vladimír Nosek. O rok později na Everest vylezla první Češka – Renata Chlumská. Devadesátá léta byla pro české horolezce mířící na Mount Everest tedy úspěšná.
Mnoho lidí v sobotu zaskočilo rozhodnutí soudu, který nechal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy na svobodě. Advokát podezřelého vysvětlil, proč se jeho klient rozhodl pro nepochopitelný čin. Naznačil také, proč soud neposlal muže do vazby.
