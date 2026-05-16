Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

16. května 2026 19:03

Počasí
Počasí Foto: Lenka Opálková / INCORP images

I nadále se v dalším průběhu víkendu očekává deštivé počasí, ale srážek nakonec místy nebude tolik, kolik se očekávalo. Meteorologové proto v sobotu odpoledne zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. 

"Podle aktuální situace a nových meteorologických výstupů budou pravděpodobně úhrny srážek v oblasti Beskyd nižší, než byl předpoklad, a celkové úhrny srážek nebudou splňovat kritéria již platné výstrahy," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti. 

Meteorologové zmínili, že na východě území se nadále očekává déšť od dnešního večera až do pondělního dopoledne. Srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se však měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.

Výstraha, kterou hydrometeorologický ústav vydal v pátek, platila od sobotních 3:00. Původně se očekávalo, že během 48 hodin spadne až 70 milimetrů srážek. Během neděle se pak předpokládala hydrologická odezva. 

před 7 hodinami

Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc

Související

Pražský Hrad

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.

Více souvisejících

Počasí Déšť ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 38 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Slovenští fanoušci, ilustrační fotografie.

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Raúl Castro

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

před 5 hodinami

Lukáš Dostál během oslav po výhře na MS 2024.

Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační fotografie.

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.

před 8 hodinami

Andrej Babiš

Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Pražský Hrad

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.

Aktualizováno včera

Češi na MS v hokeji

MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. V prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem Češi zabodovali a zvítězili 4:1.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

včera

Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy