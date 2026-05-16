Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu

I nadále se v dalším průběhu víkendu očekává deštivé počasí, ale srážek nakonec místy nebude tolik, kolik se očekávalo. Meteorologové proto v sobotu odpoledne zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech.
"Podle aktuální situace a nových meteorologických výstupů budou pravděpodobně úhrny srážek v oblasti Beskyd nižší, než byl předpoklad, a celkové úhrny srážek nebudou splňovat kritéria již platné výstrahy," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti.
Meteorologové zmínili, že na východě území se nadále očekává déšť od dnešního večera až do pondělního dopoledne. Srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se však měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.
Výstraha, kterou hydrometeorologický ústav vydal v pátek, platila od sobotních 3:00. Původně se očekávalo, že během 48 hodin spadne až 70 milimetrů srážek. Během neděle se pak předpokládala hydrologická odezva.
Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.
Zdroj: Libor Novák