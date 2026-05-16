Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.
Bylo jasné, že oproti posledního velkého hokejového turnaje konajícího se v rámci únorových Zimních olympijských her v Miláně se budou muset Švýcaři obejít bez Kevina Fialy, který se právě na Hrách v utkání s Kanadou ošklivě zranil. Změna u švýcarského týmu nastala od té doby i na trenérském postu, kdy dlouholetého úspěšného kouče Fischera nahradil Cadieux. Ani jedna změna se neukázala být až taková, která by jakkoli Švýcary zaskočila.
Už po třech minutách hry otevřeli skóre zásluhou Sutera, jemuž tehdy nahrál mimo jiné i Andrighetto. Pro něj totiž v první třetině nebyl jediný kanadský bod, jelikož ve 12. minutě se mu podařilo z úhlu prostřelit gólmana Genoniho.
Přestože ve druhé třetině už se Američané pomalu dostávali do hry, nebezpeční nikterak nebyli. Snad jen příležitost Coronata stojí za zmínku. I když byl před prázdnou brankou, gólem tato šance neskončila. Domácí hokejisté neustále pokračovali ve zodpovědném hokeji a čekali na rychlé protiakce.
Skóre se měnilo až v závěrečné třetině. Sice se tehdy zámořským reprezentantům dařilo už přehrávat švýcarskou defenzivu, což vyústilo v gól Steevese ve 49. minutě. Poté to vypadalo, že by Američané přeci jenom mohli i vyrovnat, ale v 57. minutě jim zasadil tvrdý direkt Jager a pak se Američané na nic nezmohli.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku (15.5.2026):
SKUPINA A (Curych):
Švýcarsko – USA 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 3. P. Suter (Andrighetto, J. Moser), 12. Andrighetto (Malgin, P. Suter), 57. Jäger (Knak, Kukan) – 49. Steeves (Lindgren, Borgen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR). Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 10.000
Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy – P. Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Cadieux
USA: Woll – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Coronato, Plante – Howard, Novak, Moore – Olivier, Sasson, Steeves – Cotter, Lafferty, Hagens – D. Nelson. Trenér: Granato
