Dvacet let stačí. Trump stanovil novou podmínku pro mír s Íránem

Americký prezident Donald Trump řekl, že by souhlasil s dvacetiletým pozastavením íránského jaderného programu. Informovala o tom BBC, která upozornila, že jde o změnu v přemýšlení šéfa Bílého domu. Trump dosud po Teheránu požadoval úplné ukončení programu.
Trump při hovoru s novináři na palubě letounu Air Force One po rozhovorech s čínským protějškem Si Ťin-pchingem uvedl, že se oba shodli, že Teheránu nemůže být umožněno mít jadernou zbraň. Teherán zároveň musí otevřít Hormuzský průliv, podotkl americký prezident.
Jeden z reportérů namítl, že pozastavení íránského jaderného programu na 20 let není dostatečné. "Dvacet let je dost, ale jde o garance z jejich strany. Jinými slovy to musí být opravdových dvacet let," prohlásil Trump a zároveň přiznal, že mu s Íránem dochází trpělivost, protože diplomatická jednání nikam nevedou.
Pákistán slouží během rozhovorů jako prostředník. Obě strany konfliktu jsou ale od dohody daleko, poslední mírové návrhy si vzájemně smetly ze stolu. Na Trumpovo nejnovější vyjádření navíc zatím nereagoval Izrael.
Trump doslova označil poslední íránský mírový návrh za "totálně neakceptovatelný". Teherán měl požadovat okamžitý konec bojů na všech frontách, zastavení americké námořní blokády íránských přístavů, záruky, že nedojde k dalšímu útoku, kompenzace škod a potvrzení íránské suverenity v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Zdroj: Libor Novák