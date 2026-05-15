MS v hokeji: Česko hraje svůj první zápas, postaví se Dánsku

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. Jak si poradí Češi v prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem, můžete sledovat v online reportáži třetinu po třetině na Eurozprávy.cz.
Brankářská jednička pro první zápas byla dlouho v utajení, nakonec proti Dánům chytá Josef Kořenář. Český kádr ale pro turnaj může posílit v dalších dnech brankář, který může být jedničkou stálou – Lukáš Dostál z Anaheimu. To Dánové nemohou nečekaně počítat kvůli problémům s hrudníkem se svým gólmanem Frederik Dichow.
Po Dánech se ve fribourgské skupině B utkáme postupně ještě se Slovinskem, Švédskem, Itálií, Slovenskem, Norskem a Kanadou.
Úvodní sestavy:
Česko: Kořenář (Pavlát) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Blümel – Flek, Voženílek, Tomášek – Melovský, Kubalík, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař – Kovařčík. Trenér: Radim Rulík
Dánsko: Sögaard (Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo (C), Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen – From (A), Russell, Olesen – Blichfeld, True (A), Aagaard – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm. Trenér: Mikael Gath
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24.
