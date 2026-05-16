Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc

Jan Hrabě

16. května 2026 12:39

Deštivé počasí, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

V Česku od sobotního rána platí výstraha před vydatným deštěm, kterou meteorologové vydali už v pátek. Nejvýraznější srážky se očekávají v Beskydech, na Jablunkovsku a Vsetínsku, upozornili odborníci dnes na sociální síti X.

Meteorologové zmínili, že sice v nejvýchodnějších partiích republiky zatím moc neprší, ale nadále platí, že tam naprší až do pondělního poledne v součtu nejvíce. "Nejvýraznější srážky čekáme v oblasti Beskyd, na Jablunkovsku a Vsetínsku," uvedli meteorologové v sobotu a připomněli, že platí výstraha před deštěm s nejnižším stupněm nebezpečí. 

Podle předpovědi může na východě do pondělních 12 hodin spadnout až 50 milimetrů srážek. Stále ale panuje určitá nejistota. "V tomto případě o tom, jaké rozptyly celkových úhrnů se ve srážkách očekávají," vysvětlil hydrometeorologický ústav. 

Výstraha platí od sobotních 3:00 do noci z neděle na pondělí. "Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm/48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle," upozornili experti již v pátek. 

Podle odborníků hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace. Řidiči musí počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu. Doporučuje se snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Pražský Hrad

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.

