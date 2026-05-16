V Česku od sobotního rána platí výstraha před vydatným deštěm, kterou meteorologové vydali už v pátek. Nejvýraznější srážky se očekávají v Beskydech, na Jablunkovsku a Vsetínsku, upozornili odborníci dnes na sociální síti X.
Meteorologové zmínili, že sice v nejvýchodnějších partiích republiky zatím moc neprší, ale nadále platí, že tam naprší až do pondělního poledne v součtu nejvíce. "Nejvýraznější srážky čekáme v oblasti Beskyd, na Jablunkovsku a Vsetínsku," uvedli meteorologové v sobotu a připomněli, že platí výstraha před deštěm s nejnižším stupněm nebezpečí.
Podle předpovědi může na východě do pondělních 12 hodin spadnout až 50 milimetrů srážek. Stále ale panuje určitá nejistota. "V tomto případě o tom, jaké rozptyly celkových úhrnů se ve srážkách očekávají," vysvětlil hydrometeorologický ústav.
Výstraha platí od sobotních 3:00 do noci z neděle na pondělí. "Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm/48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle," upozornili experti již v pátek.
Podle odborníků hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace. Řidiči musí počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu. Doporučuje se snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.
Související
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc
před 1 hodinou
Američané zlikvidovali teroristu z Islámského státu. Byl prý druhý nejmocnější
před 1 hodinou
Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku
před 2 hodinami
Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku
před 3 hodinami
Trump varoval Tchaj-wan. Problém s Čínou může nastat jednoduše
před 3 hodinami
Záchrana lebky svaté Zdislavy. Experti věří ve šťastný konec příběhu
před 4 hodinami
Dvacet let stačí. Trump stanovil novou podmínku pro mír s Íránem
před 6 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1
včera
Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář
včera
Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné
včera
MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru
včera
Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA
včera
Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran
včera
Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?
včera
Desítky mrtvých, stovky nakažených. V Kongu vypukla epidemie eboly, CDC se obává dalšího šíření
včera
Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko
včera
Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu
včera
Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu
včera
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.
Zdroj: Libor Novák