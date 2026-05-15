MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru

Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české“ skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.
Že šlágr mezi velkými favority na zisk trofeje z tohoto šampionátu, který se poprvé v historii odehrál mezi těmito soupeři hned v úplném úvodu MS, nabídne zajímavý hokej s hodně góly, to se možná tušilo už před úvodním vhazováním a samotný průběh zápasu to potvrdil. Vždyť už po třech minutách hry využili Kanaďané přečíslení tři na dva, po němž puk skončil u hokejky Tavarese v předbrankovém prostoru a ten tak překonal gólmana Hellberga, 1:0 pro Kanadu.
Seveřané byli blízko k vyrovnání po teči Stenberga, která ale zamířila nakonec za záda brankáře Greavese, ovšem tato trefa uznána následně nebyla, neboť po zhlédnutí u videa sudí odhalili teč vysokou hokejkou. Proto se tak Kanada mohla v 16. minutě dostat do dvoubrankového vedení, kdy sudí signalizovali, že budou vylučovat na švédské straně. K tomu ale nakonec nedošlo, jelikož se v brankovišti nejlépe ze všech našel O´Reilly a tomu už tak jen stačilo přehodit puk přes beton bezmocného Hellberga, 2:0 pro Kanadu.
Zatímco první třetina patřila Kanadě, ta druhá pro změnu Švédům. To především díky zlepšenému pohybu z jejich strany. Brankář Greaves se tak musel rázem víc ohánět, stejně tak jako při Johanssonově zakončení, se kterým si ještě poradil. Ovšem ve 29. minutě již nestačil na střelu Larssona z levého kruhu, 2:1. Poté nabídli Kanaďané svým soupeřům přesilovou hru, kterou ukončil přesnou trefou ke vzdálenější tyčce Raymond, 2:2.
To jakoby Švédy uklidnilo až na tolik, že nestačili na Holoweye, který si najel bez povšimnutí do mezikruží a odtamtud skóroval střelou k levé tyči, 3:2 pro Kanadu. Z navráceného vedení se ale zámořští hokejisté neradovali příliš dlouho, konkrétně 77 vteřin, když se trefil tvrdě od modré Ekholm, 3:3.
Byla to nakonec závěrečná třetí třetina, která rozhodla o vítězství Kanady v tomto zápase. Nejprve ve 44. minutě předvedla kombinaci v situaci tři na tři, na jehož konci byl Brown, jenž pak přeloboval rameno švédského gólmana. Od té doby to byli Kanaďané, kteří už nepustili otěže zápasu z rukou a to i v době, kdy už to bylo 5:3 po Cozensově dorážce. Tehdy v závěru hráli Švédové bez brankáře, ale skóre už se neměnilo a vzájemný zápas těchto soupeřů dopadl stejně jako před rokem na MS, taktéž v základní skupině. Tenkrát se jednalo o závěrečný duel v této fázi turnaje.
Němce v zápase proti Finům srazila nedisciplinovanost
V duelu Kanady se Švédskem po třech minutách padl gól, v duelu skupiny A mezi Finskem a Německem také po třech minutách hry přišlo na řadu první zahrození. To ze strany Matinpala, který ale svou ranou z pravého kruhu pouze prověřil pozornost brankáře Grubauera. Na první gól v tomto zápase se tak čekal až do 9. minuty, kdy Seveřané využili Kastnerovo vyloučení. Tehdy Teräväinen vybídl ke střele z mezikruží Lundella, jenž ještě dokázal využít práci před brankovištěm v podání Puljujärviho a proti střele do pravého horního rohu tak gólman Grubauer neměl šanci. Tři minuty na to byl německý muž s maskou úspěšnější proti teči Manninena. Ještě před tím byl blízko k vyrovnání v přesilovce Samanski.
Druhá třetina taktéž začala finskou aktivitou. To tentokrát Merelä se dostal ke kotouči, ovšem místo Grubaera včas zakročil Seider, který ještě těsně před brankovou čárou odpálil mimo nebezpečí. Za chvíli zahrozil pro změnu Määttä, proti němuž zakročil bránící Michaelis. Když se následně Finové ubránili v oslabení, mohla pokračovat jejich cesta za třemi body. Po konci Matinpalově trestu se právě Matinpala řítil sám na brankáře Grubauera, ovšem v závěru akce nezvládl svůj blafák Barkov. Němci si výhru v tomto utkání skutečně nezasloužili, vždyť pak neproměnili ani čtyřminutovou přesilovku. Opět v ní však byl blízko ke gólu Samanski.
Naopak v úvodu třetí třetiny svou přesilovku využili Finové. Opět u toho byli Puljujärvi s Teräväinenem. Agilní Matinpalo pokračoval v zahazování svých velkých šancí. Ve 49. minutě se přeci jenom Němcům snížit podařilo Gewankeovi snížit ranou z mezikruží. Do konce zápasu se Němci ještě jednou nechali vyloučit, čehož mohl využít Lundell. Skóroval ale až Aatu Räty, a světe se div, se, opět z mezikruží, 3:1. Když pak Němci trefili jen levou tyč prázdné branky, bylo o konečném výsledku definitivně rozhodnuto.
Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku (15.5.2026):
Skupina A (Curych):
Finsko – Německo 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branka a nahrávky: 9. Lundell (Teräväinen, Barkov), 44. Puljujärvi (Teräväinen, Lundell), 56. Aatu Räty (Mäenalanen, Puljujärvi) – 49. Gawanke (Loibl, Hüttl). Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Holm – Nyqvist (oba Švéd.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváci: 9516
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Teräväinen, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Räty Aatu, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen
Německo: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Eder, Samanski, Tiffels – Loibl, Tuomie, Fischbuch – Kastner, Krämmer, Wiederer – Dove-McFalls. Trenér: Kreis
Skupina B (Fribourg):
Kanada – Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O’Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) – 29. Larsson (Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström). Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader – Laguzov (oba Něm.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 7500
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Scheifele, Celebrini, Crosby – Vilardi, O'Reilly, Holloway – Cozens, Thomas, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer. Trenér: Donskov
Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson – Holmström, de la Rose, Karlsson – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, Sundqvist, Petersson – Asplund, Berglund, Silfverberg. Trenér: Hallam
Související
MS v hokeji: Česko hraje svůj první zápas, postaví se Dánsku
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
Hokej MS , Hokej MS CAN Tým , Hokej MS SWE Tým , Hokej MS FIN Tým
Aktuálně se děje
před 43 minutami
MS v hokeji: Česko hraje svůj první zápas, postaví se Dánsku
před 52 minutami
MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru
před 1 hodinou
Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA
před 2 hodinami
Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran
před 3 hodinami
Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?
před 4 hodinami
Desítky mrtvých, stovky nakažených. V Kongu vypukla epidemie eboly, CDC se obává dalšího šíření
před 5 hodinami
Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko
před 6 hodinami
Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu
před 7 hodinami
Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu
před 8 hodinami
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
před 8 hodinami
Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť
před 9 hodinami
Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce
před 9 hodinami
Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení
před 10 hodinami
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
před 11 hodinami
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
před 12 hodinami
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
před 13 hodinami
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
včera
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
včera
Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil
včera
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby
Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24.
Zdroj: Lucie Podzimková