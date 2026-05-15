Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.
Ačkoli se množily zprávy, že Spojené státy v zákulisí vyjednávají o určitém časovém harmonogramu, Trumpova administrativa dosud odmítala, že by akceptovala cokoli jiného než plnou kapitulaci a trvalý konec íránských jaderných ambicí. Během letu domů z dvoudenního summitu v Číně, v situaci, kdy probíhající válka nemá žádné snadné řešení, však prezident při rozhovoru s novináři na palubě Air Force One změnil své dosavadní pozice.
Dvacet let je podle něj dost, avšak úroveň záruk ze strany Teheránu považuje za nedostatečnou. Upřesnil, že musí jít o skutečných dvacet let. Prezident dodal, že se podíval na nejnovější návrh z Íránu a zahodil ho s tím, že pokud obsahuje jakoukoli formu jaderného programu, zbytek textu už nečte.
Dvanáctidenní válka zničila schopnost Íránu obohacovat nový materiál pro dohlednou dobu, země si však stále uchovává zásoby přibližně 440 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Washington nyní tlačí na to, aby se Teherán těchto zásob vzdal. Trump vyjádřil optimismus, že Írán nakonec na dohodu přistoupí, a uvedl, že mu Íránci sdělili, že pouze Spojené státy a Čína disponují zařízením potřebným k odstranění materiálu, který prezident označil za jaderný prach.
Začátkem tohoto týdne přitom prezident označil poslední íránský mírový návrh za naprosto nepřijatelný poté, čo Teherán oficiálně předložil svou odpověď na nejnovější americký plán na ukončení války. Jednalo se o jeden z mnoha mírových návrhů, které si Spojené státy a Írán vzájemně předložily od 8. dubna, kdy Pákistán mezi oběma stranami zprostředkoval příměří.
