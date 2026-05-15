Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Libor Novák

15. května 2026 18:20

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.

Ačkoli se množily zprávy, že Spojené státy v zákulisí vyjednávají o určitém časovém harmonogramu, Trumpova administrativa dosud odmítala, že by akceptovala cokoli jiného než plnou kapitulaci a trvalý konec íránských jaderných ambicí. Během letu domů z dvoudenního summitu v Číně, v situaci, kdy probíhající válka nemá žádné snadné řešení, však prezident při rozhovoru s novináři na palubě Air Force One změnil své dosavadní pozice.

Dvacet let je podle něj dost, avšak úroveň záruk ze strany Teheránu považuje za nedostatečnou. Upřesnil, že musí jít o skutečných dvacet let. Prezident dodal, že se podíval na nejnovější návrh z Íránu a zahodil ho s tím, že pokud obsahuje jakoukoli formu jaderného programu, zbytek textu už nečte.

Dvanáctidenní válka zničila schopnost Íránu obohacovat nový materiál pro dohlednou dobu, země si však stále uchovává zásoby přibližně 440 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Washington nyní tlačí na to, aby se Teherán těchto zásob vzdal. Trump vyjádřil optimismus, že Írán nakonec na dohodu přistoupí, a uvedl, že mu Íránci sdělili, že pouze Spojené státy a Čína disponují zařízením potřebným k odstranění materiálu, který prezident označil za jaderný prach.

Začátkem tohoto týdne přitom prezident označil poslední íránský mírový návrh za naprosto nepřijatelný poté, čo Teherán oficiálně předložil svou odpověď na nejnovější americký plán na ukončení války. Jednalo se o jeden z mnoha mírových návrhů, které si Spojené státy a Írán vzájemně předložily od 8. dubna, kdy Pákistán mezi oběma stranami zprostředkoval příměří.

včera

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Související

Donald Trump a Si Ťin-pching

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.
Donald Trump a Si Ťin-pching

Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

Více souvisejících

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.

před 1 hodinou

Donald Trump

Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.

před 2 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Rusko, Kreml

Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko

Ruský deník Vzgljad zveřejnil dubnové vydání svého „Žebříčku nepřátelských vlád“, které přináší zásadní pohled na proměnu vztahů mezi Moskvou a evropskými státy. Podle autorů projektu přešla dosavadní eskalace namířená proti Rusku do nové, strukturované fáze. Místo neorganizovaných kroků jednotlivých zemí lze nyní sledovat otevřený boj o vůdčí roli uvnitř protiruského bloku v Evropě. Nejvýraznější nárůst nepřátelských aktivit zaznamenala v dubnu Německo, které se posunulo na samotný vrchol tohoto hodnocení.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.

před 6 hodinami

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy.

Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu

Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.

před 7 hodinami

Mario Draghi

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Richard Takáč

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

před 8 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

před 9 hodinami

Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

před 10 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

před 11 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Andrij Jermak

Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24. 

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Osmibodový náskok v čele ligové soutěže dával fotbalové Slavii naději, že by po vítězném derby se Spartou mohla už v sobotu slavit ligový titul. Dopředu bylo jasné, že se o něj může  připravit už jen sama. Počítalo se však s tím, že by se o trofej mohla připravit sportovně. Jenže nakonec se o něj málem připravila ryze nesportovní cestou, avšak jen a jen vlastní vinou. Její příznivci totiž vběhli z Tribuny Sever na hrací plochu pouhé tři minuty před koncem derby, v němž sešívaní vedli 3:2 a tím tak předčasně duel ukončili. Rozhodně tím svým miláčkům nepomohli, naopak hodili na ně dost možná věčný cejch někoho, kdo zase jednou výrazně poškodil jméno českého fotbalu, který dělal vše možné pro to, aby se stal civilizovanou soutěží.

včera

Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy