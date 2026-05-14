Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil

Policie ve čtvrtek večer informovala o zásadním pokroku ve vyšetřování krádeže lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté zadrželi podezřelého muže, podle strážců zákona nestihl dokončit svůj plán. Bližší podrobnosti nejsou v tuto chvíli známé.
Muže, který je důvodně podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy, zadrželi českolipští kriminalisté ve čtvrtek vpodvečer ve středních Čechách. "Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán," uvedla policie na sociální síti X.
Z příspěvku není v tuto chvíli jasné, zda strážci zákona už lebku našli. Policie zmínila, že více informací k případu uvolní, jakmile to bude možné. Zároveň poděkovala médiím a veřejnosti za pomoc a mimořádný zájem o kauzu.
Policie v předchozím průběhu dne zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery, která zachytila útěk zloděje s relikvií z baziliky. Také sdělila, že požádala o spolupráci kolegy ze zahraničí.
Policie přijala oznámení o krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí v úterý po 18. hodině, tedy krátce poté, co byl skutek spáchán. Pachatel v černém oblečení a bílých botách rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl.
Událost byla kvalifikována jako krádež. V rámci vyšetřování byl zadán odborný znalecký posudek k vyčíslení vzniklé škody pro potřeby trestního řízení.
Zdislava z Lemberka, šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů, žila ve 13. století. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a také Libereckého kraje.
