GLOSA | Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Osmibodový náskok v čele ligové soutěže dával fotbalové Slavii naději, že by po vítězném derby se Spartou mohla už v sobotu slavit ligový titul. Dopředu bylo jasné, že se o něj může připravit už jen sama. Počítalo se však s tím, že by se o trofej mohla připravit sportovně. Jenže nakonec se o něj málem připravila ryze nesportovní cestou, avšak jen a jen vlastní vinou. Její příznivci totiž vběhli z Tribuny Sever na hrací plochu pouhé tři minuty před koncem derby, v němž sešívaní vedli 3:2 a tím tak předčasně duel ukončili. Rozhodně tím svým miláčkům nepomohli, naopak hodili na ně dost možná věčný cejch někoho, kdo zase jednou výrazně poškodil jméno českého fotbalu, který dělal vše možné pro to, aby se stal civilizovanou soutěží.
Jen si to vezměte, kolik přišlo za poslední dobu do české ligy miliardářů, aby zkvalitnilo infrastrukturu jednotlivých klubů. V návaznosti na více financí v jednotlivých klubech mohli jednotlivé kluby přivést do svých týmů kvalitnější fotbalisty, tím tak hrát kvalitnější fotbal a zkvalitnit tak celou českou fotbalovou ligu.
Což se poslední dobou opravdu dařilo. Vždyť minulá sezóna trhla rekordy v návštěvnosti, kdy za jediný ligový víkend přišlo v průměru na stadiony přes 9000 fanoušků, což bylo nejvíce od roku 2000. Ligová fotbalová asociace (LFA) se právem honosila, jak je česká fotbalová nejvyšší soutěž, kterou zřizuje, dlouhodobě nejnavštěvovanější a nejsledovanější ligou v České republice a do oficiální televizní znělky Chance ligy vpašovala výraz hodnotící tuto soutěž – „Fenomén“.
Možná se právě tím, jak se stal v posledních letech fotbal v Česku populárním, nechali příslušní funkcionáři až příliš uchlácholit a věřili, že časy, které se v českém fotbale označují jako pravěk (tedy devadesátky a přelom tisíciletí), v nichž bylo všechno nemožné možné, prostě už rozhodně nenastanou. Jenže právě tohle přehlížení – tolik typické pro českou povahu – se stalo pro český fotbal osudným.
Osobně jsem četl z mého pohledu poněkud zcestné vyjádření, podle nichž můžou za sobotní dění v Edenu politici jednoho názorového spektra. To píšou lidé, kteří do vysvětlování čehokoli mají potřebu strkat politiku, zvlášť to pak odůvodňovat chováním názorového spektra, se kterým bytostně nesouhlasí. Politici v tomto případě podle mého za to, co se událo v Edenu, skutečně nemohou, dokonce právě v oblasti bezpečnosti na fotbalových stadionech se snaží v rámci posledních dvou volebních období včetně toho aktuálního, učinit chvályhodné kroky tak, aby byly tresty pro výtržníky vymahatelné a aby se tak tím počet excesů alespoň snížil. A dokonce na tom spolupracují politici až nevídaně napříč politickým spektrem.
Pomalu se dostáváme k prvnímu přehlížení v rámci tohoto příběhu. Z jedné z mnoha politických debat poslední dní a hodin k tématu skandálu v pražském Edenu vyplynulo, že alespoň některé české kluby mají dokonce techniku na rozpoznávání obličejů. Na rozdíl od Anglie, kde v tomto směru je bezpečnostní systém na tamních stadionech daleko sofistikovanější, neboť je tam snímána kamerou každá sedačka a hned se tak při případných výtržnostech ví, kdo je spáchal, u nás alespoň ty technické možnosti, které máme, nemůžeme legálně využít kvůli ochraně osobních údajů. Na základě třeba tzv. GDPR si tak nejeden český klub může říct, že se o takový bezpečnostní systém ani nemusí pokoušet.
V souvislosti s uspokojením, že se nemusí vzhledem k vzestupu soutěže už nic stát, mohla klidně Slavie přehlédnout s bezpečnostní agenturou uzavřela spolupráci a tato bezpečnostní agentura tak mohla na základě uspokojení přehlédnout – i když nevím, jak to mohlo být možné – že už v 90. minutě sobotního derby přelezli lidé plot a byli tak blízko hrací plochy.
Mnoho přehlížení má za sebou pražská Slavia, která je největším viníkem sobotního skandálu. Vzpomeňme si jen na první z řady vyhrocených derby pražských „S“ z posledních let. Psalo se 24. září 2023, hrálo se derby v Edenu, běžela 87. minuta a emoce už tak vyhroceného zápasu tehdy vypluly na povrch. Oba tehdejší kapitáni obou mužstev Jan Bořil a Ladislav Krejčí mladší se chytli doslova pod krkem a následovala mela hodící se tak akorát do filmu „Slunce, seno a pár facek“. Nehledě k tomu, že už tehdy své herecké umění předvedl také David Douděra. Právě tehdy začala ona současná nevraživost mezi oběma rivaly a fanoušky obou táborů tak tím toto derby rozdivočelo do příštích derby zápasů. Slavia tehdy nepodnikla žádné výrazné kroky k tomu, aby situaci mezi svými fanoušky ve vztahu ke Spartě zklidnilo. Právě od té doby mnoho krás další derby pražských „S“ nepobraly s výjimkou toho sobotního, až se mi tomu nechtělo věřit. O to větší smutek byl z náhlého konce.
V souvislosti s tehdejším Bořilovým výlevem a Douděrovou hereckou etudou je tak proto až s podivem, že si tohoto chování zrovna těchto hráčů slávistické vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem nevšiml dřív. Že dosud se takový Douděra slávistickému klubu hodil do dalších zápasů a až teď po posledním derby, kde předvedl další svou hereckou etudu, se s Douděrou rozloučili. Pokud jde o Bořila, tam je ten samý případ slávistického přehlížení. Bořil vydržel až do konce své hráčské kariéry ve Slavii, kterou ukončil nechvalně dalším výlevem tentokrát vůči rozhodčímu Daliboru Černému v zápase z konce základní části s Hradcem Králové.
Další přehlížení pak Slavia učinila v případě dalšího dlouhodobě problematického fotbalisty Tomáše Chorého. Ten přišel do Edenu v létě 2024 a už tehdy museli slávisté tušit, jakého hráče přivádí. Vždyť několik blikanců předvedl již v dresu Plzně a to několikrát proti Spartě. Že se slávistické vedení s Chorým rozloučilo až po jeho již třetí červené kartě v této sezóně, to také svědčí o tom, že toto chování dosud Chorému procházelo.
Ani to, že Slavia dlouho tolerovala i chování některých členů svého realizačního týmu, nenapomohlo ve zlepšení obecného chování v klubu. Stačí si vzpomenout jen na oba asistenty kouče Jindřicha Trpišovského Zdeňka Houšteckého a Pavla Řeháka, kteří nejeden zápas nejsou daleko od vybuchnutí. A vzpomeňme si na fyzioterapeuta Slavie, který pro změnu v březnovém derby kopl do útočníka Sparty Jana Kuchty.
Právě toto nicnedělání slávistického vedení ve vztahu k těmto hráčům zapříčinilo, že někteří radikálněji založení fanoušci si mohli z toho vzít, že toto chování se v klubu normou a že si i oni mohou dovolovat víc. A protože se poslední léta postupem času ze Slavie stával čím dál úspěšnější klub a protože je i tentokrát na dohled od roku 2017 již šestý ligový titul, chtěli být i takoví fanoušci být s takovýmto klubem spojení. A protože je klub čím dál úspěšnější a jste navíc součástí Tribuny sever věhlasné díky svými choreo, řekli si, že si můžou dovolit vběhnout na hřiště a útočit na hráče i fanoušky soupeře.
Svůj vybudovaný věhlas Tribuna sever rázem ztratila a vzhledem k jejímu vyjádření k celé situaci, kdy evidentní útoky na hráče a fanoušky soupeře má za konspiraci a spekulace, ho asi jen tak zase zpátky nezíská. Zvlášť, když několik týdnů bude Tribuna sever uzavřena na základě trestu pod vedení Slavie, přičemž klidně podle něj může být uzavřena celou příští sezónu 2026/27.
Jestli si Tribuna Sever svým vyjádření k celé situaci dala vlastní gól, tak trochu si možná dala vlastní gól i disciplinární komise LFA. Ta sice v úterý potrestala očekávaně Slavii kontumací zápasu a maximální pokutou ve výši 10 000 000 korun, ovšem uzavřít celý stadion jen na čtyři domácí zápasy, to je podle mě výsměch všem, kteří ten incident viděli. Za mě se stala v sobotu v Edenu maximální blbost a maximální blbost si zaslouží maximální trest (tedy i uzavření stadionu na 12 týdnů). Takhle je to jinak ze strany LFA prostřednictvím disciplinárky střela do vlastní nohy a do celého vlastního produktu v podobě Chance ligy.
Stejně tak mám za polovičaté řešení problému, který se tím tak stále přehlíží, i výzvu slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka ke slušným fanouškům, kteří vběhli na hřiště, aby se sami přihlásili na policii a že tak dostanou od Slavie nižší trest. Pokud budeme dělit stádo, které vběhlo na hřiště na slušné a neslušné, časem se za slušné budou považovat klidně všichni, kteří cokoli ztropí.
Ta se z toho všeho bude tak vzpamatovávat ještě dlouho, zvláště po vzestupu její kvality v posledních letech. Bude mít co dělat, aby zase nalákala na stadiony rekordní návštěvy včetně stále omílaných a tolik potřebných rodin s malými dětmi. stejně jako Slavia, která byla taktéž na vzestupu, ale teď má na sobě cejch, který ze sebe jen tak nesundá.
Zdroj: Libor Novák