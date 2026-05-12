Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat

Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.
Hlavním bodem verdiktu je kontumace zápasu ve prospěch Sparty. Utkání bylo předčasně ukončeno za stavu 3:2, kdy domácí příznivci vtrhli na trávník a fyzicky napadli několik hostujících hráčů. Disciplinární komise tento incident označila za jeden z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů, které český ligový fotbal kdy zažil.
Finanční dopad na Slavii je drtivý. Klub dostal pokutu ve výši deseti milionů korun, což je nejvyšší možná částka, kterou řády dovolují udělit. Vedle toho musí tým odehrát čtyři nejbližší domácí soutěžní zápasy bez přítomnosti diváků. Komise tak využila téměř celou šíři trestní sazby, aby dala jasně najevo, že podobné násilí na stadionech nebude tolerovat.
Vedení Slavie se k situaci postavilo čelem. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík již dopředu deklaroval, že klub přijme jakékoli rozhodnutí bez odvolání. Tento postoj po jednání komise potvrdil i místopředseda Martin Říha. Vršovičtí si jsou vědomi, že jako organizátoři utkání v sobotu fatálně selhali.
Podle disciplinární komise Slavia jako pořádající klub absolutně podcenila bezpečnostní rizika. Z důkazů vyplývá, že pořadatelé s možností vniknutí fanoušků na plochu počítali, což dokazuje například včasné vypnutí reklamních panelů. Přesto však nezajistili dostatek sil, aby kontaktu rozvášněného davu s hráči zabránili.
Komise ve svém vyjádření zdůraznila, že šlo o mimořádně nebezpečnou situaci. Vzhledem k dlouhodobé rivalitě obou táborů bylo reálné riziko, že dojde k masové bitce přímo na ploše. Domácí klub navíc v kritickou chvíli včas nepožádal o pomoc Policii ČR, čímž nechal hráče a rozhodčí napospas útočníkům.
Dalším bodem obžaloby bylo masivní užití pyrotechniky. Světlice a dělobuchy nelétaly jen na hřiště, ale nebezpečně dopadaly i mezi ostatní diváky na tribunách. To podle komise svědčí o tom, že bezpečnostní prohlídky u vstupů na stadion byly zcela nedostatečné a klub v této oblasti rezignoval na svou povinnost.
Ačkoliv hlavní díl viny nese Slavia jako organizátor, komise neopomněla ani chování fanoušků Sparty. Ti v sektoru hostů napáchali rozsáhlé škody a prakticky zdemolovali sociální zařízení. Takové jednání označila komise za neomluvitelné, zejména v kontextu dlouhodobé snahy o kultivaci stadionů a zlepšování komfortu pro hostující fanoušky.
Disciplinární komise věří, že přísnost trestů je adekvátní riziku, kterému byli vystaveni všichni aktéři zápasu. Jen shodou šťastných okolností totiž nedošlo k vážnému zranění hráčů nebo dalších osob na ploše. Podobné excesy podle fotbalových funkcionářů ničí důvěru veřejnosti v profesionální sport, kterou se podařilo v posledních letech budovat.
Celý incident a jeho následky nyní slouží jako varovný memento pro všechny prvoligové kluby. Profesionální fotbalové prostředí musí zůstat bezpečné a důstojné, což se v sobotu v Edenu rozhodně nestalo. Sparta si díky kontumaci připisuje tři body, zatímco Slavii čeká období bez fanoušků a s citelným zásahem do klubové pokladny.
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
I v nejvyšších patrech české politiky se řeší incident ze sobotního fotbalového utkání mezi Slavií a Spartou. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil nedohrané derby na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády za ostudu.
Zdroj: Jan Hrabě