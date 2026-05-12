Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Víkendové pražské derby mezi Slavií a Spartou, které provázely divácké výtržnosti, nezůstane bez politické odezvy. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři podle České televize oznámil plán na rozsáhlé legislativní změny. Hlavním cílem je zpřísnění pravidel v přestupkovém zákoně, které by mělo policii a pořadatelům usnadnit identifikaci agresivních jedinců a zvýšit bezpečnost na stadionech.
Jedním z klíčových návrhů je výslovný zákaz zahalování obličeje během sportovních utkání i při cestě na ně. Šťastný chce tímto krokem znemožnit fanouškům skrývat identitu pod kuklami či maskami, což dosud často brání jejich následnému potrestání. V souvislosti s tím ministr plánuje schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů, se kterým hodlá projednat širší využití moderních kamerových systémů s technologií rozpoznávání obličejů.
Kromě maskování se chystané změny zaměří také na samotné chování na tribunách a v okolí stadionů. Ministr navrhuje citelné zpřísnění sankcí za nepovolený vstup na hrací plochu, používání pyrotechniky a obecné narušování veřejného pořádku. Podle Šťastného je nezbytné šířit mezi fanoušky osvětu, že vběhnutí na trávník není pouze klukovina, ale jasné protiprávní jednání, které ponese vážné následky.
Přípravou nových pravidel se bude zabývat nově vznikající pracovní skupina pod vládní radou pro sport, prevenci a zdraví. Jejími členy budou kromě poslanců také zástupci ministerstev vnitra a spravedlnosti. Ministr Šťastný předpokládá, že konkrétní návrhy úprav předpisů budou připraveny ve velmi krátkém horizontu několika týdnů.
Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.
Hlavním bodem verdiktu je kontumace zápasu ve prospěch Sparty. Utkání bylo předčasně ukončeno za stavu 3:2, kdy domácí příznivci vtrhli na trávník a fyzicky napadli několik hostujících hráčů. Disciplinární komise tento incident označila za jeden z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů, které český ligový fotbal kdy zažil.
Finanční dopad na Slavii je drtivý. Klub dostal pokutu ve výši deseti milionů korun, což je nejvyšší možná částka, kterou řády dovolují udělit. Vedle toho musí tým odehrát čtyři nejbližší domácí soutěžní zápasy bez přítomnosti diváků. Komise tak využila téměř celou šíři trestní sazby, aby dala jasně najevo, že podobné násilí na stadionech nebude tolerovat.
Vedení Slavie se k situaci postavilo čelem. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík již dopředu deklaroval, že klub přijme jakékoli rozhodnutí bez odvolání. Tento postoj po jednání komise potvrdil i místopředseda Martin Říha. Vršovičtí si jsou vědomi, že jako organizátoři utkání v sobotu fatálně selhali.
Podle disciplinární komise Slavia jako pořádající klub absolutně podcenila bezpečnostní rizika. Z důkazů vyplývá, že pořadatelé s možností vniknutí fanoušků na plochu počítali, což dokazuje například včasné vypnutí reklamních panelů. Přesto však nezajistili dostatek sil, aby kontaktu rozvášněného davu s hráči zabránili.
Komise ve svém vyjádření zdůraznila, že šlo o mimořádně nebezpečnou situaci. Vzhledem k dlouhodobé rivalitě obou táborů bylo reálné riziko, že dojde k masové bitce přímo na ploše. Domácí klub navíc v kritickou chvíli včas nepožádal o pomoc Policii ČR, čímž nechal hráče a rozhodčí napospas útočníkům.
Tím postihy nekončí. Tvrdík na Oneplay Sport už dříve oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.
Podle Tvrdíka má klub v Edenu již nainstalovanou technologii za 16 milionů korun, která dokáže výtržníky okamžitě identifikovat. Dosud byl systém vypnutý kvůli legislativě Evropské unie a ochraně osobních údajů, za což už v minulosti dostal rival ze Sparty pokutu. Majitel Slavie Pavel Tykač však dal vedení pokyn, aby systém spustilo bez ohledu na sankce od úřadů. Klub je připraven pokuty platit, dokud soudy používání technologie výslovně nezakážou, s cílem upřednostnit zdraví návštěvníků před ochranou dat.
Změny v Edenu pocítí fanoušci okamžitě. Na tribunách začíná platit absolutní zákaz pyrotechniky a jakéhokoliv zakrývání obličeje. Kdo si v hledišti navleče kuklu nebo odpálí světlici, na stadion se již nepodívá. Vedení klubu navíc zvažuje, že u turniketů zavede povinnou kontrolu občanských průkazů, aby mělo stoprocentní přehled o tom, kdo se v rizikových sektorech nachází.
