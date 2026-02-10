První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem

Česko se s Janou Brejchovou rozloučilo již bezprostředně poté, co v pátek večer vyšlo najevo, že ve věku 86 let zemřela. Veřejnost ale očekává, že se ještě uskuteční smuteční obřad. Ve věci se dokonce chopila iniciativy vláda.
Podle informací webu TN.cz měli členové vlády za Motoristy, konkrétně ministr kultury Oto Klempíř a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, přijít na pondělním jednání kabinetu s návrhem uspořádat poslední rozloučení se státními poctami. Rozhodující slovo bude mít rodina, především jediná dcera zesnulé Tereza Brodská.
Klempíř se již s Brejchovou rozloučil na sociální síti. "Měl jsem ji rád nejen v nezapomenutelné roli v Noci na Karlštejně, ale především ve filmu Farářův konec. Její herectví mě provázelo mnoho let a zanechalo ve mně hlubokou stopu," uvedlprostřednictvím facebookového profilu ministerstva. Nebyl přitom jediným členem vlády, který reagoval.
"Je mi moc líto, že zemřela Jana Brejchová. Byla výjimečnou herečkou, ikonou československého filmu a silnou osobností, která svým talentem a půvabem oslovila celé generace diváků," napsal premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X, kde také vyjádřil upřímnou soustrast rodině a blízkým.
Brejchová, která před necelým měsícem oslavila 86. narozeniny, se v závěru života potýkala se zdravotními potížemi, takže její umělecká kariéra již nepokračovala. Přesto se během ní stihla objevit ve více než stovce celovečerních a televizních filmů.
K nejznámějším počinům zesnulé pražské rodačky patří role ve filmech Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba či Zánik samoty Berhof. Na kontě měla dva České lvy. Prvního získala v roce 2006 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v Krásce v nesnázích. O tři roky později přibyla soška za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.
Související
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
Jana Brejchová , Oto Klempíř , Boris Šťastný , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
před 24 minutami
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
před 1 hodinou
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
před 1 hodinou
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
před 1 hodinou
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
před 2 hodinami
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
před 3 hodinami
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
před 4 hodinami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 4 hodinami
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 5 hodinami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 6 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 7 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 7 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 8 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 9 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 9 hodinami
Skoky ze středního můstku nabídly překvapivé medailisty, big air vyhrála Muraseová
před 10 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 11 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.
Zdroj: David Holub