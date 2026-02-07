Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. února 2026 19:20

Petr Pavel
Petr Pavel

Po premiérovi či ministrovi kultury reagoval na smutnou zprávu o úmrtí Jany Brejchové i prezident Petr Pavel. Legendární herečku označil za opravdovou filmovou hvězdu. Brejchové bylo 86 let. 

"Odešla herečka ikonických českých filmů, opravdová hvězda, která zazářila od Vyššího principu po Krásku v nesnázích," napsal Pavel na sociální síti X a vyjádřil upřímnou soustrast rodině zesnulé umělkyně. 

Prezident se k úmrtí Brejchové vyjádřil až v sobotu odpoledne, ačkoliv smutná zpráva přišla již v pátek večer. Pavel se totiž od pátku nachází v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se i s manželkou Evou zúčastnil slavnostního zahájení či otevření Českého domu. Na místě bude až do neděle. 

Brejchová, která před necelým měsícem oslavila 86. narozeniny, se v závěru života potýkala se zdravotními potížemi, takže její umělecká kariéra již nepokračovala. Přesto se během ní stihla objevit ve více než stovce celovečerních a televizních filmů. 

K nejznámějším počinům zesnulé pražské rodačky patří role ve filmech Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba či Zánik samoty Berhof. Na kontě měla dva České lvy. Prvního získala v roce 2006 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v Krásce v nesnázích. O tři roky později přibyla soška za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.

