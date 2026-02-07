Po premiérovi či ministrovi kultury reagoval na smutnou zprávu o úmrtí Jany Brejchové i prezident Petr Pavel. Legendární herečku označil za opravdovou filmovou hvězdu. Brejchové bylo 86 let.
"Odešla herečka ikonických českých filmů, opravdová hvězda, která zazářila od Vyššího principu po Krásku v nesnázích," napsal Pavel na sociální síti X a vyjádřil upřímnou soustrast rodině zesnulé umělkyně.
Prezident se k úmrtí Brejchové vyjádřil až v sobotu odpoledne, ačkoliv smutná zpráva přišla již v pátek večer. Pavel se totiž od pátku nachází v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se i s manželkou Evou zúčastnil slavnostního zahájení či otevření Českého domu. Na místě bude až do neděle.
Brejchová, která před necelým měsícem oslavila 86. narozeniny, se v závěru života potýkala se zdravotními potížemi, takže její umělecká kariéra již nepokračovala. Přesto se během ní stihla objevit ve více než stovce celovečerních a televizních filmů.
K nejznámějším počinům zesnulé pražské rodačky patří role ve filmech Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba či Zánik samoty Berhof. Na kontě měla dva České lvy. Prvního získala v roce 2006 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v Krásce v nesnázích. O tři roky později přibyla soška za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.
Související
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
Macinka je připraven být dva roky dvojministrem. Ve volbách očekává porážku Pavla
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
před 1 hodinou
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
před 2 hodinami
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
před 2 hodinami
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
před 3 hodinami
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
před 4 hodinami
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
před 5 hodinami
Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík
před 5 hodinami
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
před 6 hodinami
Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů
před 6 hodinami
Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj
před 7 hodinami
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
před 7 hodinami
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
před 8 hodinami
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
před 8 hodinami
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
před 9 hodinami
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
před 10 hodinami
Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté
před 10 hodinami
Trumpova další kontroverze je u konce. Video s Obamovými konečně zmizelo
před 11 hodinami
Vážná nehoda na D1 u Prahy. Převrátil se kamion, dálnice byla večer uzavřená
před 12 hodinami
Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů
včera
Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová
Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová. O jejím úmrtí informovala její dcera, rovněž známá herečka Tereza Brodská. Poslední období svého života strávila umělkyně v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole, kam se uchýlila poté, co se kvůli vážnému neurologickému onemocnění musela stáhnout z veřejného dění.
Zdroj: Libor Novák