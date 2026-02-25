Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu

Prezident Petr Pavel ve středu odjel z Česka na soukromou cestu do zahraničí. Informovala o tom prezidentská kancelář na webu. Pražský hrad neprozradil jakékoliv detaily. Hlava státu se vrátí do práce na začátku příštího týdne.
"Prezident Petr Pavel dnes odjel na krátkou soukromou zahraniční cestu. Ve svém pracovním programu pokračuje v pondělí 2. března 2026," uvedl Hrad ve středu. Kancelář nesdělila, zda prezidenta na cestě doprovází manželka Eva.
Pavel podle dostupných informací neopustil evropský kontinent. "Prezident odcestoval do členské země EU. Vzhledem k soukromému charakteru cesty konkrétní místo pobytu nesdělujeme," dodali spolupracovníci hlavy státu.
Prezident už v průběhu února byl v zahraničí. Nechyběl totiž v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se zúčastnil slavnostního zahájení této sportovní události na milánském fotbalovém stadionu San Siro. Otevíral také Český dům. Na místě fandil několika českým sportovcům, zavítal například na zlatý závod snowboardistky Zuzany Maděrové.
Pavel si splnil důležitou povinnost hned v pondělí, kdy jmenoval poslance Igora Červeného (Motoristé) novým ministrem životního prostředí. Původním kandidátem jedné z koaličních stran byl Filip Turek, k jeho osobě měl prezident výhrady.
Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil v úterý na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku s neobvykle přímočarým projevem. U příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu odmítl opakovat diplomatické fráze a svůj apel adresoval přímo ruskému šéfovi diplomacie Sergeji Lavrovovi, i když ten v sále osobně přítomen nebyl.
Zdroj: Libor Novák