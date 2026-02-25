Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu

Jan Hrabě

25. února 2026 21:50

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel ve středu odjel z Česka na soukromou cestu do zahraničí. Informovala o tom prezidentská kancelář na webu. Pražský hrad neprozradil jakékoliv detaily. Hlava státu se vrátí do práce na začátku příštího týdne. 

"Prezident Petr Pavel dnes odjel na krátkou soukromou zahraniční cestu. Ve svém pracovním programu pokračuje v pondělí 2. března 2026," uvedl Hrad ve středu. Kancelář nesdělila, zda prezidenta na cestě doprovází manželka Eva. 

Pavel podle dostupných informací neopustil evropský kontinent. "Prezident odcestoval do členské země EU. Vzhledem k soukromému charakteru cesty konkrétní místo pobytu nesdělujeme," dodali spolupracovníci hlavy státu. 

Prezident už v průběhu února byl v zahraničí. Nechyběl totiž v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se zúčastnil slavnostního zahájení této sportovní události na milánském fotbalovém stadionu San Siro. Otevíral také Český dům. Na místě fandil několika českým sportovcům, zavítal například na zlatý závod snowboardistky Zuzany Maděrové.

Pavel si splnil důležitou povinnost hned v pondělí, kdy jmenoval poslance Igora Červeného (Motoristé) novým ministrem životního prostředí. Původním kandidátem jedné z koaličních stran byl Filip Turek, k jeho osobě měl prezident výhrady.

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude

Prezident Petr Pavel v nejnovější debatě Deníku otevřeně komentoval aktuální vnitropolitické i zahraniční otázky. Jedním z hlavních témat byl zákon o státním rozpočtu na rok 2026, který připravila vláda Andreje Babiše. Přestože prezident vnímá navržené snížení armádních výdajů o 21 miliard korun jako nezodpovědné a varuje před rizikem, že Česko bude v rámci NATO vnímáno jako černý pasažér, zákon se neystá vrátit. Svůj postoj zdůvodnil snahou o zachování stability a rozpočtové kontinuity, byť má k prioritám kabinetu značné výhrady.

Zdroj: Libor Novák

