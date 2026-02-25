Počasí: Jaro přišlo do Česka. Teploty ještě tento týden vyrostou až na 17 stupňů

Nadcházející dny přinesou do České republiky převážně klidné a na konec února velmi teplé počasí, které bude místy připomínat spíše jaro. Podle aktuálních předpovědí meteorologů nás čeká série polojasných dnů, kdy rtuť teploměru v Čechách ojediněle vyšplhá až k hranici 17 °C.
Středa bude ve znamení jasné až polojasné oblohy, pouze na severovýchodě území může být přechodně oblačno. Ranní řidiče mohou potrápit mlhy, které budou místy i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 8 a 12 °C, zatímco na severovýchodě zůstane chladněji s maximy kolem 5 až 8 °C. Na horách se očekávají teploty kolem 6 °C, na severu a severovýchodě však jen kolem 2 °C. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
Čtvrtek naváže podobným rázem počasí s polojasnou až skoro jasnou oblohou. Noc a ráno opět doprovodí místy mlhy nebo nízká oblačnost s nejnižšími teplotami mezi +2 a -2 °C, na východě může mrznout citelněji s teplotami až k -4 °C. Přes den se však vzduch prohřeje na 7 až 11 °C, přičemž v Čechách mohou teploty lokálně dosáhnout až 14 °C. Vítr se změní na jižní směry a mírně zesílí.
Pátek slibuje být nejteplejším dnem týdne. Při převládajícím polojasnu se nejvyšší denní teploty vyšplhají na 10 až 15 °C. V Čechách se ojediněle dočkají až 17 °C, což jsou na únor nadprůměrné hodnoty. Výjimkou budou oblasti s déletrvající mlhou nebo nízkou oblačností, zejména na Českomoravské vrchovině, kde teploty zůstanou kolem 8 °C. Nejnižší noční teploty se udrží v rozmezí +4 až -1 °C.
V sobotu začne od severozápadu v Čechách přibývat oblačnosti a k večeru se na západě může objevit ojedinělý slabý déšť nebo přeháňky. Většina dne však zůstane polojasná s teplotami 10 až 15 °C. Noční minima budou mezi 6 a 2 °C, při slabém větru mohou klesnout k bodu mrazu. Srážkové úhrny budou minimální, meteorologové předpokládají maximálně 1 mm.
Závěr týdne v neděli přinese polojasnou oblohu, v Čechách přechodně až oblačno s možností ojedinělých přeháněk. Ranní mlhy se vyskytnou již jen ojediněle. Teploty mírně poklesnou, ale stále zůstanou příjemné, s denními maximy mezi 9 a 13 °C. Noční teploty se budou pohybovat od 5 do 0 °C a vítr bude jen slabý proměnlivý.
Zdroj: Libor Novák