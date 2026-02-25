Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku

Ukrajina podle maďarského premiéra Viktora Orbána zastavila dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko z politických důvodů. Orbán zároveň zmínil, že by se někdo mohl pokusit o další narušení maďarské energetiky.
Orbán, který v EU pozastavil další půjčku Ukrajině i nové protiruské sankce, dokud Kyjev nepustí do Maďarska ropu, prohlásil, že k pozastavení dodávek došlo z politických důvodů, nikoliv technických. Na facebooku dále zmínil, že obdržel informace o možném dalším narušení maďarské energetiky.
"Proto jsem nařídil posílit ochranu kritické energetické infrastruktury. Znamená to, že nasadíme vojáky s odpovídajícím vybavením, které je potřebné k odražení útoků v blízkosti klíčových energetických zařízení. Policie bude hlídkovat kolem určených elektráren, distribučních stanic a kontrolních center," uvedl maďarský premiér. Podle DW ale nepředložil jakékoliv důkazy pro tato tvrzení.
Orbán opakovaně napadá Kyjev. Například tvrdí, že Ukrajina se chce postarat o vzestup cen energií v Maďarsku před dubnovými parlamentními volbami, v nichž by současný premiér mohl přijít o moc.
I slovenský premiér Robert Fico se ve středu zabýval zastavenými dodávkami ropy do své země. Podle Fica platí, že v únoru už nedorazí na Slovensko žádná ropa. "První datum, které přichází v datum, je až nějakého 3. března. Pravděpodobně se ukrajinský prezident domnívá, že si bude dělat, co chce. On se však hodně mýlí," řekl politik.
Fico prohlásil, že Kyjev má povinnost přepravit ropu patřící Slovnaftu na Slovensko. "Protože všechny informace, které máme, říkají, že ropovod není poškozený a je schopný převážet ropu, považuji jednání ukrajinského prezidenta za nepřátelské vůči Slovensku. Je to jednání, které nás logisticky výrazně poškozuje a způsobuje nám problémy," konstatoval.
"Očekáváme, že po příjezdu tankerů se situace stabilizuje, ale považuji za velmi neseriózní a nepřátelské, pokud nám každý den ukrajinská strana dává jiná data," dodal premiér.
