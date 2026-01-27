Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s rakouským kancléřem Christianem Stockerem o kritické energetické situaci na Ukrajině. Rusko podle jeho slov každodenně útočí na infrastrukturu s cílem nechat obyvatele bez elektřiny a tepla, a proto vyzdvihl nedávné rozhodnutí Rakouska vyčlenit finanční prostředky na podporu ukrajinského energetického sektoru. Oba státníci se zabývali i dalšími možnostmi posílení odolnosti ukrajinské sítě.
Během rozhovoru Zelenskyj informoval kancléře o výsledcích trilaterálních schůzek delegací Ukrajiny, USA a Ruska, které se minulý týden konaly ve Spojených arabských emirátech. Diskuse se soustředily především na vojenské záležitosti a bezpečnostní záruky.
Prezident zdůraznil, že vstup Ukrajiny do Evropské unie považuje za klíčovou záruku bezpečnosti pro celou Evropu a v této souvislosti opětovně zmínil rok 2027 jako konkrétní termín pro přijetí země do bloku.
Téma vstupu do EU v roce 2027 rezonuje i v souvislosti s prohlášením maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten uvedl, že v Bruselu byl představen důvěrný dokument, který počítá s připojením Ukrajiny k EU právě k tomuto datu.
Orbán proti tomuto plánu ostře vystupuje a tvrdí, že financování Ukrajiny, které by do roku 2040 mohlo dosáhnout až 1,6 bilionu dolarů, by zničilo evropskou ekonomiku a vyžádalo si rozsáhlé společné půjčky.
Podle Orbána by podpora měla být dobrovolnou volbou každé země, nikoliv kolektivním závazkem celé sedmadvacítky. Maďarský premiér se nechal slyšet, že v příštích sto letech nebude v Maďarsku existovat parlament, který by hlasoval pro vstup Ukrajiny do Unie.
Reagoval tak i na vystoupení Zelenského v Davosu a označil unijní lídry v Bruselu za příliš ochotné platit vysoké částky za ukrajinské ambice.
Součástí projednávaného „plánu prosperity“ je podle médií snaha USA a EU mobilizovat během deseti let 800 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů na obnovu země.
Dalších zhruba 700 miliard eur by mohlo směřovat na vojenské potřeby, pokud by ruská agrese i nadále pokračovala. Evropská komise sice Orbánova slova přímo nekomentovala, ale potvrdila, že je blízko dohodě s USA o sjednoceném rámci pro prosperitu Ukrajiny.
Ukrajina , EU (Evropská unie) , Viktor Orbán , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
