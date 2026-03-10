Bílý dům v kleštích. Válka v Íránu sevřela Trumpa mezi hrozbu globální recese a riziko námořní katastrofy

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se ocitla v sevření mezi hrozbou globální hospodářské recese a rizikem námořní katastrofy. S intenzivnějšími boji v Íránu se světové energetické tepny svírají do bodu, kdy každý den uzavření Hormuzského průlivu neznamená pouze dvojnásobnou ekonomickou ztrátu, ale její exponenciální nárůst. Bílý dům se proto snaží situaci řešit na několika frontách, od vojenského plánování až po snahu uklidnit veřejnost kampaní o krátkodobosti vysokých cen u čerpacích stanic.
Uvnitř Pentagonu a v západním křídle Bílého domu se však matematika stává děsivou. Cena ropy Brent již překonala hranici 100 dolarů za barel a nedostatek suroviny na trhu zpomaluje globální produkci. Situace se blíží ke kritickému bodu, kdy budou muset velcí producenti, jako jsou Kuvajt, Irák nebo Spojené arabské emiráty, začít zcela odstavovat své vrty kvůli přeplněným skladovacím kapacitám. Problémem je, že jednou uzavřené vrty nelze jednoduše znovu spustit, což hrozí vytvořením trvalé zásobovací propasti.
Podle analytiků a diplomatů je jediným okamžitým řešením rozsáhlá doprovodná operace amerického námořnictva, kterou Trump slíbil již minulý týden. Interní diskuse v administrativě se nyní soustředí na analýzu rizik vyslání vojenských plavidel přímo do aktivní válečné zóny. Zdroje z oblasti popisují současný stav Hormuzského průlivu jako „Údolí smrti“, kde Írán rozmístil rozptýlené miny, výbušné sebevražedné čluny a pobřežní raketové baterie.
Taktická realita na vodě je extrémně zrádná. Zatímco úderná skupina letadlové lodi USS Abraham Lincoln je v pohotovosti, americké lodě se zatím vyhýbají nejnebezpečnějším úsekům. Přijetí doprovodné mise by znamenalo vystavit plavidla přímému ohrožení pouze za účelem ochrany komerčních tankerů, což nepřináší žádnou přímou strategickou výhodu pro samotné vedení války. Navíc tajné služby naznačují, že Írán bude cílit na plně naložené tankery až při jejich cestě ven z Perského zálivu.
Obzvláště mrazivé jsou odhady priorit íránských útoků. Analytici se domnívají, že Teherán se zaměří především na tankery s kapalným zemním plynem (LNG), které by v případě zásahu mohly explodovat s ničivou silou, následované ropnými tankery s cílem vyvolat ekologický a ekonomický chaos. Alí Larídžání, šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti, na sociálních sítích potvrdil, že uprostřed válečného ohně nelze v průlivu očekávat žádné bezpečí.
Jako předzvěst zahájení doprovodných operací by mohly sloužit cílené údery USA a jejich spojenců na íránské námořní základny v blízkosti průlivu. Předpokládá se, že Spojené státy již předaly svým partnerům v regionu seznamy cílů a zpravodajské informace. Zničení těchto íránských obranných pozic by bylo jasným signálem, že námořnictvo je připraveno převzít kontrolu nad trasami tankerů.
Zatímco armáda ladí logistiku, Trumpova administrativa hledá další páky ke stabilizaci trhu. Ministr energetiky Chris Wright se snaží veřejnost uklidnit tvrzením, že období zvýšených cen bude trvat týdny, nikoliv měsíce. Bílý dům se zatím zdráhá sáhnout do strategických ropných rezerv, ale jako pragmatický a politicky citlivý krok zvažuje ministr financí Scott Bessent „odblokování“ sankcí na miliony barelů ruské ropy, které jsou momentálně uvízlé na moři.
Kromě ruské ropy se administrativa spoléhá i na zvýšenou produkci z Venezuely. Pro Trumpa však tato krize není jen otázkou geopolitiky, ale také domácího politického přežití. S blížícími se listopadovými volbami představuje skokové zdražení benzinu hrozbu, kterou nemůže zamaskovat žádná diplomatická rétorika. Vysoké ceny u pump jsou pro voliče citlivým tématem, které může přímo ovlivnit volební výsledky.
Konsenzus mezi lídry ropného průmyslu je jednoznačný: jediná cesta ven vede skrze průliv. Dokud americké námořnictvo nedokáže garantovat, že se z tankerů nestanou plovoucí hranice, zůstává globální ekonomika rukojmím úzkého pruhu vody. Prioritou tedy zůstává vyčištění a zabezpečení Hormuzského průlivu, bez něhož se mezinárodní trhy z nynější paralýzy nevzpamatují.
Cena ropy na světových trzích překonala hranici 100 dolarů za barel, což se stalo poprvé od roku 2022. Tento prudký nárůst je přímým důsledkem pokračujících válečných operací na Blízkém východě. Podle ekonomických expertů se očekává, že tento vývoj povede k dalšímu zdražování pohonných hmot na čerpacích stanicích.
Zdroj: Libor Novák