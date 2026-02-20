Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Libor Novák

20. února 2026 9:51

Pentagon
Pentagon Foto: defense.gov

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

Tato varování zazněla v rámci konzultací s Evropskou komisí, která v současné době připravuje aktualizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Spojené státy ve svém příspěvku uvedly, že se ostře staví proti jakýmkoli změnám, které by bránily jejich průmyslu v účasti na národních obranných zakázkách členských států EU. Politiku protekcionismu označily za chybnou, zejména v situaci, kdy velké evropské zbrojovky nadále těží z přístupu na americký trh.

Postup Washingtonu odhaluje paradox v přístupu Trumpovy administrativy k Evropě. Zatímco prezident opakovaně vyzývá Evropany, aby převzali hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu, Spojené státy zároveň nechtějí, aby se tak dělo na úkor amerických dodavatelů. Americký náměstek ministra zahraničí Christopher Landau již dříve v prosinci kritizoval spojence v NATO za to, že upřednostňují vlastní průmysl před americkými zbraněmi.

Evropská komise se v posledních letech snaží zvýšit podíl evropské výzbroje v arzenálech členských zemí, zejména v kontextu hrozby konfliktu s Ruskem. Evropa je však již desítky let silně závislá na americké technice, jako jsou stíhačky F-35, dělostřelecké systémy HIMARS či protivzdušná obrana Patriot. V současné době pocházejí téměř dvě třetiny dovážených zbraní do EU právě ze Spojených států.

Tvrdý odpor Trumpovy administrativy komplikuje snahy Komise o zavedení pravidel „Buy European“. Ukáže se tak, do jaké míry jsou evropské země ochotny usilovat o větší nezávislost na partnerovi, který se v éře Donalda Trumpa stává stále méně předvídatelným. Aktualizovaná směrnice o veřejných zakázkách by měla být představena ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Pentagon varoval, že pokud budou zavedena opatření zvýhodňující evropské výrobce, Spojené státy pravděpodobně přehodnotí všechny stávající výjimky ze zákonů „Buy American“, které se vztahují na evropské firmy. To by v praxi znamenalo uzavření amerického trhu pro evropské společnosti, jako jsou italské Leonardo nebo švédský Saab, které se o zakázky Pentagonu pravidelně ucházejí.

Podle Washingtonu by klauzule o preferování evropských výrobků omezila suverenitu členských států při rozhodování o jejich rozpočtech a oslabila by akceschopnost NATO. Spojené státy rovněž tvrdí, že takový krok by byl v rozporu se závazky z obchodní dohody podepsané loni v létě, ve které se Evropská komise zavázala nakupovat více amerických zbraní.

Zatímco diskuse o novém znění směrnice pokračují, EU již nyní uplatňuje určité preference u specifických projektů, jako je program půjček na zbraně SAFE nebo nákupy pro Ukrajinu. U těchto prostředků platí podmínka, že alespoň 65 procent hodnoty vybavení musí pocházet z Evropy.  

včera

Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA

Související

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.
Bílý dům, Washington D.C., USA

Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění

Snahy evropských zemí o posílení bezpečnosti v Arktidě zatím narážejí na neoblomný postoj Washingtonu. Bílý dům ústy své mluvčí Karoline Leavittové potvrdil, že Donald Trump nehodlá ustoupit od svého záměru ovládnout Grónsko. Podle americké administrativy nemá vyslání vojáků z Evropy na toto strategické území žádný vliv na prezidentovy plány. Washington argumentuje tím, že převzetí ostrova je nezbytné kvůli rostoucímu vlivu Ruska a Číny v regionu.

Více souvisejících

Bílý dům USA EU (Evropská unie) Pentagon

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curling

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

včera

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

včera

Ilustrační foto

ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice

Desátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl z českého pohledu nejklidnější. Ze sportovců se totiž v pondělí pod pěti kruhy představili jednak opět mužský curlingový tým hledající neustále na tomto turnaji cestu ke své první výhře a nenašli ji ani tentokrát, když soupeřem byl silný tým Kanady. Dalším Čechem, jenž byl k vidění, byl ve slalomu Martin Müller, který svou jízdu nedokončil. To samé se ale v závodě „povedlo“ třeba i prvnímu muži po prvním kole Noru Atlemu Liemu McGrathovi. Ten v závěrečné jízdě závodu předvedl špicar, po kterém se nechtěl vůbec znát. Závod tak vyhrál Švýcar Loic Meillard. Finále závodu dvoučlenných družstev skokanů na lyžích zhatilo silné chumelení a vítr k tomu, na posledních pět skoků se tak nedostalo a konečné výsledky byly brány podle druhého kola. Highlightem pondělního programu byla semifinále ženského hokejového turnaje, z nichž vzešlo očekávané zámořské finále USA vs. Kanada.

včera

včera

Igor Červený (Motoristé sobě) se setkal s prezidentem Petrem Pavlem (19.2.2026)

Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s Igorem Červeným, kandidátem hnutí Motoristé sobě, aby projednali jeho budoucí působení v čele ministerstva životního prostředí. Přibližně tři čtvrtě hodiny trvající schůzka vyústila v potvrzení, že hlava státu Červeného do funkce oficiálně jmenuje v nadcházejícím pondělí. Budoucí ministr po jednání uvedl, že ke každému úkolu přistupuje s respektem, a naznačil, že lidé, kteří důležitost svých povinností podceňují, obvykle nekončí dobře.

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA

Před několika lety se výzkumná společnost YouGov rozhodla prozkoumat poněkud netradiční oblast veřejného mínění a dotazovala se Američanů na jejich vztah k hmyzu. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším stvořením v této kategorii jsou motýli, na které reaguje kladně osm z deseti lidí. Tato data však nabývají zcela nového rozměru v současném politickém kontextu, kdy se popularita hmyzu podle webu The Guardian začíná srovnávat s oblibou hlavy státu.

včera

Jeho Veličenstvo Král Karel III. je vyfocen v plném zdobení v trůnním sále v Buckinghamském paláci. Má na sobě Majetkoprávní roucho, Imperial State Crown a drží Vládcovu kouli a Sovereignovo žezlo s křížem. Sedí na jednom z páru trůnních křesel z roku 1902, které byly vyrobeny pro budoucího krále Jiřího V. a královnu Marii pro použití při korunovaci krále Edwarda VII. Tato trůnní křesla byla také použita v roce 1937 na pozadí korunovace krále Jiřího VI. a královny Alžběty a Jeho Veličenstva krále Karla III. a královny Camilly ve Westminster Hall v loňském roce k přijímání proslovů od předsedů obou komor parlamentu.

Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Policie v Thames Valley pokračuje v rozsáhlých domovních prohlídkách v souvislosti se zatčením Andrewa Mountbatten-Windsora. Detektivové se zaměřili především na jeho bývalé sídlo Royal Lodge ve Windsoru, kde strávil dvě desetiletí. Přestože se Andrew začátkem února pod tlakem okolností a na příkaz krále vystěhoval do Norfolku, policie považuje prohledání této rozlehlé rezidence za klíčové pro zajištění důkazů.

včera

Fotografie, které zachycují Andrewa ve velmi kontroverzních pózách

Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále

Britský premiér Keir Starmer se k situaci kolem Andrewa Mountbatten-Windsora vyjádřil ve čtvrtek ráno v pořadu BBC Breakfast, ještě před oficiálním oznámením o jeho zatčení. Premiér zdůraznil, že nikdo nestojí nad zákonem a že každý, kdo disponuje relevantními informacemi, by měl vypovídat. Podle Starmera mají lidé povinnost předstoupit před příslušné orgány, ať už se jedná o případ Jeffreyho Epsteina, nebo jakoukoli jinou kauzu týkající se násilí na ženách.

včera

Princ Andrew

Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo

Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.

včera

včera

Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán

Spojené státy se ocitají na prahu vojenské akce, která by mohla znamenat nejzásadnější zlom v téměř půlstoletí trvajícím napětí s Íránem. Navzdory závažnosti situace a možnosti několikatýdenního konfliktu s nepředvídatelnými následky však ve veřejném prostoru téměř chybí debata o jeho smyslu. Bílý dům zatím nepodnikl žádnou informační ofenzivu, kterou by občanům vysvětlil, proč by američtí vojáci měli riskovat své životy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy