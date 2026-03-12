Šichtařová úplně končí v politice. Nezmění ji ani volby, prohlásila

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. března 2026 12:21

Markéta Šichtařová
Markéta Šichtařová Foto: Archiv Markéty Šichtařové

Končící poslankyně Markéta Šichtařová znovu vysvětlila důvody rezignace na mandát. Dospěla k závěru, že politika už není volbami opravitelná. Šichtařová také popsala, jak se stala terčem kritiky ze strany ostatních zákonodárců. 

Šichtařová v úterý informovala, že předsedovi Poslanecké sněmovny a hnutí SPD, na jehož kandidátce byla v říjnových volbách zvolena, poslala rezignační dopis. Nakonec ho musela ještě nechat notářsky ověřit, aby její rezignace byla platná. 

"Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, tímto Vám oznamuji, že se v souladu s čl. 25 Ústavy České republiky vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny," uvedla končící poslankyně. 

Ekonomka již v původním příspěvku vysvětlila důvody svého rozhodnutí odejít z dolní komory parlamentu. "Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do druhého čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze 7 poslanců z dvousetčlenné Sněmovny (já a 6 dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby," napsala voličům.

"Všichni ostatní členové vládní koalice se zachovali alibisticky," konstatovala po hlasování. "Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát. U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let," sdělila Šichtařová. 

Ve středu pak natočila video, v němž oznámila, že s politikou končí úplně. "Budu se plně věnovat profesi ekonomky. Politika už není volbami opravitelná," vyjádřila svůj názor. Konkrétně kritizovala například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). "Dál jede svoji očkovací linii ve prospěch farmaceutických firem a je to naprosto v rozporu s tím, co koalice před volbami slibovala," podotkla. 

Šichtařová reagovala i na kritiku investičního poradenství, které nabízela na videích ze Sněmovny. Už dříve prohlásila, že tak jen zaplňuje čas, protože se v parlamentu nic nedělá. "Poslanci se na mě sesypali, protože jsem řekla, jak to ve Sněmovně skutečně chodí a velmi ochotně na to naskočila i média. Bylo mi to tak trochu jedno," svěřila se. 

Obhájila si i personální rozhodnutí, kdy jako asistenta zaměstnala svého partnera. "Je naprosto maximálně morální zaměstnat jako svou pravou ruku někoho, komu důvěřuju. A naopak nemorální je zaměstnat někoho, komu věřit nemohu. Věřit nemohu někomu, kdo pobíhá okolo Sněmovny jako pes s vyplazeným jazykem hledající kost, který chce získat jen nějakou tu funkci," dodala odcházející poslankyně. 

Související

Více souvisejících

Markéta Šichtařová (ekonomka) Poslanecká sněmovna Svoboda a přímá demokracie (SPD)

