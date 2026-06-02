Srbsko zůstane vazalem Moskvy. Odmítá zrušit bezvízový styk pro Rusy

Srbský prezident Aleksandar Vučić jednoznačně odmítl zprávy, podle kterých by Bělehrad mohl zrušit bezvízový styk pro občany Ruské federace. Srbský lídr tak znovu potvrdil blízké vztahy své země s Moskvou, které přetrvávají i přes pokračující válečný konflikt na Ukrajině.
Vučić reagoval na slova mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který předtím komentoval spekulace o možném zavedení vízové povinnosti a varoval, že podobná rozhodnutí bývají obvykle reciproční. Ruský velvyslanec v Bělehradě Aleksandr Bocan-Charčenko k tomu dodal, že současné uspořádání je pro Srbsko stále velmi výhodné.
Prezident Vučić během svého vystoupení v pořadu Ćirilica na televizní stanici TV Prva prohlásil, že o ničem takovém slyší poprvé. Uvedl, že osobně kontaktoval předsedkyni Národního shromáždění Anu Brnabićovou, aby se informoval, zda se jakákoli podobná iniciativa vůbec dostala do legislativního procesu.
Podle srbské hlavy státu se před volbami objevuje mnoho aktérů, kteří očekávají podporu od Ruské federace a snaží se o současném vedení země šířit ty nejhorší věci. Vučić zdůraznil, že o zrušení bezvízového styku se vůbec nejedná, žádné takové rozhodnutí nepadne a i kdyby k němu došlo, bylo by okamžitě zrušeno.
Úzké vazby Bělehradu s Moskvou přitom stále výrazněji komplikují srbské ambice na vstup do Evropské unie. Srbsko získalo oficiální status kandidátské země již v roce 2012 a samotná přístupová jednání zahájilo v roce 2014, avšak celý integrační proces od té doby stagnuje. V dubnu Brusel varoval, že Srbsku hrozí ztráta finančních prostředků z unijních fondů ve výši až 1,5 miliardy eur.
Důvodem jsou obavy Evropské unie z projevů demokratického úpadku v zemi a právě pokračující spojenectví s Moskvou. Předsedkyně parlamentu Brnabićová si v květnu v této souvislosti stěžovala, že Evropská unie od vypuknutí ruské války na Ukrajině změnila svá pravidla pro rozšiřování.
Související
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
Srbsko , Aleksandr Vučič (srbský prezident)
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Srbsko zůstane vazalem Moskvy. Odmítá zrušit bezvízový styk pro Rusy
před 1 hodinou
Maďarsko přestane blokovat vstup Ukrajiny do EU
před 1 hodinou
Londýnské metro stojí. Doprava kvůli stávce v metropoli kolabuje
před 2 hodinami
Politická nejistotu v Dánsku končí. Frederiksenová stane v čele nové čtyřkoaliční vlády
před 3 hodinami
Tři měsíce od uzavření Hormuzského průlivu: Drastické dopady na globální trhy se prohlubují
před 4 hodinami
Svět se musí připravit na návrat klimatického jevu El Niño, varuje WMO
před 5 hodinami
Trump sprostě řval na Netanjahua
před 5 hodinami
Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí
před 6 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých
před 8 hodinami
Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky
včera
Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem
včera
Česko v neděli zasáhla dvě tornáda
včera
Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů
včera
Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty
včera
Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa
včera
Írán zastavuje mírová jednání s USA
včera
Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš
včera
Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy
včera
Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta
včera
Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.
Zdroj: Libor Novák