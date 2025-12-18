Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU

Jan Hrabě

18. prosince 2025 20:27

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook Robert Fico

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) přiznal, že letadlo, kterým odcestoval do Bruselu, utrpělo takové poškození, že nebylo schopné dalšího letu. Ficovi se nic nestalo, mohl tak opět přistoupit ke kritice unijní politiky. Tentokrát se zastal Srbska. 

"Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti nám auto se schody rozbilo letadlo tak, že je neletuschopné a musíme ho tady nechat," uvedl Fico hned na úvod facebookového příspěvku, v němž si jinak opět neodpustil kritiku Evropské unie. 

Slovenský premiér se kriticky vyjádřil k setkání se zástupci zemí západního Balkánu, které usilují o členství v Unii. "Osobně jsem podpořil srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, který se tohoto summitu úmyslně nezúčastnil, aby vyjádřil protest proti neférovému zacházení institucí EU se Srbskem," napsal předseda Smeru. 

Fico podotkl, že Srbsko se chová jako suverénní země a Vučić jako suverénní politik, což se prý v EU netoleruje. "Srbsku se stále vymýšlejí další a další podmínky pro vstup do EU, aby byl co nejdéle oddalován, přestože Srbsko patří mezi nejlépe připravené země," konstatoval. 

"Dvojí metr je typickým znakem evropské politiky. Na jedné straně velcí chlapci tlačí Ukrajinu do EU, přestože je absolutně nepřipravená, a na druhé straně Srbsku brání vstoupit do unie, protože je příliš hrdé, sebevědomé a suverénní," dodal předseda slovenské vlády s tím, že Bělehrad může vždy počítat s jeho podporou. 

