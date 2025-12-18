Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) přiznal, že letadlo, kterým odcestoval do Bruselu, utrpělo takové poškození, že nebylo schopné dalšího letu. Ficovi se nic nestalo, mohl tak opět přistoupit ke kritice unijní politiky. Tentokrát se zastal Srbska.
"Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti nám auto se schody rozbilo letadlo tak, že je neletuschopné a musíme ho tady nechat," uvedl Fico hned na úvod facebookového příspěvku, v němž si jinak opět neodpustil kritiku Evropské unie.
Slovenský premiér se kriticky vyjádřil k setkání se zástupci zemí západního Balkánu, které usilují o členství v Unii. "Osobně jsem podpořil srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, který se tohoto summitu úmyslně nezúčastnil, aby vyjádřil protest proti neférovému zacházení institucí EU se Srbskem," napsal předseda Smeru.
Fico podotkl, že Srbsko se chová jako suverénní země a Vučić jako suverénní politik, což se prý v EU netoleruje. "Srbsku se stále vymýšlejí další a další podmínky pro vstup do EU, aby byl co nejdéle oddalován, přestože Srbsko patří mezi nejlépe připravené země," konstatoval.
"Dvojí metr je typickým znakem evropské politiky. Na jedné straně velcí chlapci tlačí Ukrajinu do EU, přestože je absolutně nepřipravená, a na druhé straně Srbsku brání vstoupit do unie, protože je příliš hrdé, sebevědomé a suverénní," dodal předseda slovenské vlády s tím, že Bělehrad může vždy počítat s jeho podporou.
Související
Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy
Fico se obává dalšího Mnichova. Evropské unii vyčítá způsob financování Kyjeva
Robert Fico , Slovensko , EU (Evropská unie) , Srbsko , Aleksandr Vučič (srbský prezident)
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
před 1 hodinou
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
před 2 hodinami
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
před 2 hodinami
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
před 3 hodinami
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
před 4 hodinami
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
před 5 hodinami
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
před 6 hodinami
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
před 7 hodinami
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
před 7 hodinami
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
před 8 hodinami
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
před 9 hodinami
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
před 9 hodinami
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
před 10 hodinami
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
před 11 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 11 hodinami
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 12 hodinami
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
včera
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
včera
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
Internetem se v prosinci prohnala vlna hoaxů vyvolaná realistickým, avšak zcela smyšleným videem o údajném státním převratu ve Francii. Digitálně vytvořený snímek tvrdil, že prezident Emmanuel Macron byl svržen neznámým plukovníkem a v zemi aktuálně vládne chaos.
Zdroj: Libor Novák