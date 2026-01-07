Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem

V mezinárodních vodách v severním Atlantiku se Spojené státy pokoušejí obsadit ropný tanker Marinera, který už více než dva týdny uniká americkému námořnictvu a pobřežní stráži. Situace je o to kritičtější, že Moskva k lodi vyslala ponorku a další válečná plavidla, aby jí poskytla ochranu, čímž se otevřené moře změnilo v potenciální bojiště mezi dvěma jadernými mocnostmi.
Celý incident má své kořeny v Karibiku, kde se americká pobřežní stráž pokusila tanker zadržet již v prosinci loňského roku. Loď tehdy plula pod jménem Bella 1 a vlajkou Guyany. Na základě podezření, že plavidlo nepluje pod platnou státní vlajkou a podílí se na přepravě íránské ropy, dostaly americké úřady soudní příkaz k jeho zabavení. Posádka však americké jednotky na palubu nevpustila a namísto toho zahájila riskantní únik napříč Atlantikem.
Během své cesty směrem k Evropě se tanker pokusil o právní kličku, kterou námořní experti označují za bezprecedentní. Přímo na volném moři posádka přemalovala název lodi na Marinera a na trup narychlo nanesla ruskou vlajku. Plavidlo bylo bleskově zapsáno do ruského lodního registru s domovským přístavem v Soči. Tímto krokem se Moskva snaží vytvořit právní štít, neboť podle mezinárodního práva požívají lodě pod státní vlajkou ochranu dané země a jakýkoliv útok na ně může být vnímán jako útok na stát samotný.
Bílý dům v čele s Donaldem Trumpem však dává jasně najevo, že na formální změny identity nehodlá brát ohled. Trump v prosinci nařídil „totální a úplnou“ blokádu všech sankcionovaných tankerů spojených s Venezuelou. Podle Washingtonu není rozhodující nátěr na lodi, ale její unikátní identifikační číslo IMO a historie porušování sankcí. Americké síly tak v pronásledování pokračovaly s neztenčenou intenzitou.
Aktuálně se Marinera nachází v mezinárodních vodách jižně od Islandu. Podle informací amerických představitelů zahájily USA operaci s cílem loď obsadit, přičemž upřednostňují její zabavení před potopením. Ruská státní televize RT již zveřejnila záběry, na kterých je vidět vrtulník MH-6 Little Bird z elitní americké jednotky 160. SOAR, jak operuje v těsné blízkosti tankeru. To naznačuje, že k zásahu speciálních sil pravděpodobně již dochází.
Vzdušný prostor nad oblastí je nasycen špičkovou technikou. Do monitorování situace se zapojila americká pozorovací letadla P-8 Poseidon startující z Islandu i britské stroje RAF Rivet Joint. Tato letadla mají za úkol nejen sledovat samotný tanker, ale především lokalizovat ruskou ponorku, která byla hlášena jako doprovod plavidla. Právě přítomnost ruského podmořského člunu v blízkosti operace představuje pro americké námořníky největší riziko.
Ruské ministerstvo zahraničí proti americkému postupu ostře protestuje a obviňuje Washington z pirátství. Podle Moskvy pluje Marinera v souladu s mezinárodními normami a „nepřiměřená pozornost“ ze strany NATO je neospravedlnitelná. Tento diplomatický rozpor přichází v mimořádně citlivou chvíli, kdy probíhají složitá jednání o ukončení války na Ukrajině. Spor o tanker v Atlantiku tak může vážně narušit už tak křehké diplomatické úsilí.
Tento námořní střet je však pouze špičkou ledovce. Experti od víkendového svržení venezuelského prezidenta Madura zaznamenali, že ruský registr narychlo přijal nejméně 19 dalších sankcionovaných tankerů. Rusko se tímto způsobem snaží zachránit takzvanou „stínovou flotilu“, která pro Moskvu, Teherán a Caracas představuje finanční záchranné lano a umožňuje jim obcházet západní energetické embargo.
Americké jižní velitelství (SOUTHCOM) mezitím potvrdilo, že v latinskoamerických vodách byl zadržen další tanker napojený na Venezuelu. Zdá se, že Trumpova administrativa se rozhodla pro strategii nulové tolerance a je ochotna riskovat i přímou konfrontaci na moři. Jakékoli násilné vniknutí na palubu lodi, která nyní oficiálně patří pod ruskou správu, by však mohlo být vnímáno jako akt agrese se všemi následnými důsledky.
Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro NBC News potvrdil, že Spojené státy jsou připraveny k další vojenské operaci ve Venezuele, pokud prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová nebude plně spolupracovat. Trump zdůraznil, že ačkoliv USA nepovažují Venezuelu za nepřítele, vedou nekompromisní válku proti narkoterorismu a drogovým kartelům.
Zdroj: Libor Novák